Какие гормоны действуют на женский организм

Практически во всем, что с вами происходит — от легкого «приуныл» до депрессии, от задорного настроения до оргазма, виновата химия...

Практически во всем, что с вами происходит — от легкого «приуныл» до депрессии, от задорного настроения до оргазма, виновата химия.

И именно — гормоны, которые вырабатывает ваш организм.

Научитесь хоть немного держать их в узде, или наоборот - скакать галопом.

Надпочечники

АНДРОГЕНЫ: мужские половые гормоны

У женщин они тоже вырабатываются, в основном – корой надпочечников. Они отвечают за все мужские качества: способность мыслить логично, настаивать на своем, пробивать стены, зарабатывать деньги, а также отращивать усы, поднимать тяжести и даже лысеть. В природе все взаимосвязано: чем больше в обществе женщин, ничем не уступающих мужчинам, тем больше востребованы услуги по эпиляции. Многие гинекологические проблемы тоже связаны с избытком тестостерона. И косметические, кстати: тестостерон – основная причина акне.

Как регулировать:

Если вы вдруг считаете, что у вас слишком много тестостерона, то первым делом сдайте анализы, покажите результат гинекологу и эндокринологу. И в случае если и правда многовато мужских гормонов, принимайте адекватные меры: соблюдайте предписания лечащего врача, а также сократите количество красного мяса в рационе и увеличьте количество половых контактов хотя бы до трех в неделю.

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АДРЕНАЛИН И НОРАДРЕНАЛИН: гормоны опасности

Эти гормоны обеспечивают немедленную реакцию на опасность: мышцы напрягаются, зрачки расширяются, сердце бьется чаще – и человек готов сражаться. Ну, или убегать. При этом еще и кровеносные сосуды сужаются, чтобы не потерять много крови, если случится драка. Однако битвы нынче не те, и древнейшие гормоны не знают чем заняться – выбрасываются при малейшем стрессе и, не будучи израсходованными, бередят почем зря сердце и сужают сосуды. В результате имеем гипертонию, тахикардию и неврозы.

Как регулировать:

Надо время от времени обеспечивать надпочечникам первобытные условия. Врачи сходятся во мнении, что три часа в неделю интенсивных кардионагрузок – как раз то что надо. А лучше – 40 минут в день. Еще лучше – пять минут каждый час. Нужно регулярно прыгать, бегать, подниматься по лестнице, наклоняться, приседать – и тогда гормоны опасности будут поступать в кровь дозированно и расходоваться по назначению.

Яичники

ЭСТРОГЕН И ПРОГЕСТЕРОН: женские половые гормоны

Их уровень и соотношение меняются в течение менструального цикла: когда один повышается, другой понижается и, соответственно, наоборот. В результате месячные вовремя начинаются, становится возможной беременность и относительно беспроблемно протекает ПМС. Однако, если баланс нарушен – а такое часто случается из-за лишнего веса или его быстрого сброса, из-за постоянного стресса или из-за токсинов, попадающих в организм, – вся система идет вразнос. В худшем случае это может привести к бесплодию.

Как регулировать:

Лучшая защита от гормонального дисбаланса – правильное питание и поддержание оптимального веса (индекс массы тела должен держаться в рамках от 18 до 25). Регулировать уровень эстрогена еще помогают крестоцветные (белокочанная и цветная капуста), цитрусовые и зерновые.

Щитовидная железа

ТИРОКСИН (Т4) И ТРИЙОДТИРОНИН (Т3): гормоны энергии

Они же – гормоны памяти и хорошего настроения. Стимулируют синтез белков в организме и добывают энергию из питательных веществ, поступивших в кровь. Если добыли достаточно, то хватит сил для полноценного существования, а если нет – будут преследовать тоска, усталость и рассеянность. Чрезмерно – будет жарко (в буквальном смысле), начнете суетиться и волноваться по пустякам (такое состояние называется тиреотоксикоз).

Как регулировать:

Чтобы поддерживать работу железы на должном уровне, нужен йод. Замените в своем рационе мясо на рыбу, ешьте хурму и морскую капусту зимой и морепродукты летом.

Желудок

ГРЕЛИН И ЛЕПТИН: гормоны голода и насыщения

Они ведут войну друг с другом, и в результате вы то спешите выйти из-за стола, то крадетесь ночью к холодильнику. Грелин вырабатывается желудком и поджелудочной железой и провоцирует чувство голода. Лептин производится жировыми клетками и дает чувство сытости. Грелин активизирует зоны мозга, отвечающие за запоминание (готовиться к экзаменам лучше на голодный желудок), а лептин снижает чувство тревоги (идти сдавать лучше после перекуса).

Как регулировать:

Сократите количество сладкого. Эти “пустые” калории быстро дают заряд энергии, но не поставляют в организм ничего ценного: ни витаминов, ни микроэлементов, ни белков. В результате очень скоро тело почувствует обман и начнет просто фонтанировать грелином, требуя «нормальной» еды, – так и начинается обжорство.

Мозг

ОКСИТОЦИН: гормон материнства

Основная его задача – стимулировать сокращения матки во время родов и повышать производство молока после. Кстати, он же вызывает сокращения матки во время оргазма и эрекцию сосков при возбуждении. Иными словами, отвечает не только за материнство, но и за все, что ему предшествует: оргазм, секс, любовь. И даже за недостаточную критичность мышления и отсутствие логики – иначе влюбиться было бы крайне сложно. Ученые отмечают, что, чем выше уровень окситоцина, тем добрее человек, тем больше он готов понимать окружающих и прощать их.

Как регулировать:

Если вы не собираетесь рожать в ближайшие три-четыре недели, то вполне можете регулировать уровень окситоцина без медикаментов. Его количество повышается, даже когда вы гладите котенка, запускаете пальцы в волосы любимого человека или когда тот целует вашу грудь. Даже мысли о сексе обеспечивают кратковременный выброс окситоцина.

МЕЛАТОНИН: гормон сна

Шишковидная железа, запрятанная в вашем мозге, выбрасывает мелатонин только в кромешной темноте. Но помощь сну не единственная функция этого гормона. Он вообще регулирует ваш режим и работоспособность. Помимо прочего, мелатонин – успокоительное, помогающее преодолевать стрессы и неврозы, а также мощный барьер на пути свободных радикалов.

Как регулировать:

Любите тусоваться по ночам или боитесь засыпать без света? Тогда нормальный уровень мелатонина для вас недостижим. Учтите, что мглу, необходимую для выработки гормона, рассеивает не только ночник, но и свет от телевизора, компьютера и даже индикаторов работы электроприборов. Лучше всего полностью освободить от них спальню или же надевайте маску на глаза.

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СОМАТОТРОПИН: гормон роста

Отвечает за рост трубчатых костей в длину. Однако этим его роль не ограничивается: соматотропин заставляет быстро соображать в стрессовых ситуациях, защищает от депрессии и даже отвечает за чувство юмора, а еще препятствует накоплению жира на талии и попе.

Как регулировать:

Недосыпающие дети хуже растут, недосыпающие взрослые часто впадают в депрессию, чаще становятся рассеянными и полными. Спите как следует, и ваши мыслительные способности сохранятся на достойном уровне. Физические упражнения также повышают уровень соматотропина, а сладости – понижают.

ЭНДОРФИНЫ: гормоны радости

Это ваши же собственные наркотики, снижающие боль и вызывающие кайф. А еще эндорфины усиливают иммунитет и влияют на деятельность практически всех эндокринных желез.

Как регулировать:

Самый надежный способ повысить уровень гормонов радости – бег. В крайнем случае – ходьба на свежем воздухе. Во многих клиниках, занимающихся лечением неврозов, врачи ограничиваются именно этим «лекарством».опубликовано econet

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