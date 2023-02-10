14 натуральных соков и коктейлей для снижения холестирина

Привести в норму уровень триглицеридов и холестерина помогут натуральные соки и коктейли. О них мы и расскажем в этой статье.

Гранатовый сок имеет приятный вкус и содержит большое количество антиоксидантов, помимо того, что он снижает уровень

Холестерин задействован во многих важных процессах, происходящих в нашем организме. Проблемы возникают, когда его уровень превышает нормальные показатели.

Для того, чтобы избежать серьезных последствий, которыми грозит высокий уровень холестерина (например, сужения артерий), необходимо держать его под контролем. Регулярная забота о своем здоровье позволит предупредить развитие опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

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Привести в норму уровень триглицеридов и холестерина помогут натуральные соки и коктейли. О них мы и расскажем в этой статье.

Рецепты соков и коктейлей для снижения уровня холестерина

Яблочный сок

Многочисленные научные исследования подтверждают, что яблоки очень полезны для здоровья, как в свежем виде, так и в виде сока. Они позволяют уменьшить объем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, «плохого» холестерина). Регулярное употребление яблочного сока очищает кровь благодаря содержанию в яблоках пектина, особого вида растворимой клетчатки, который выводит из тела токсины.

Лимонный сок и имбирь

Эти натуральные продукты содержат антиоксиданты, которые препятствуют повышению уровня холестерина и образованию бляшек. Лимон понижает высокое артериальное давление и сжигает калории и жиры. Имбирь, в свою очередь, разжижает кровь, улучшает кровообращение и обладает термогенным эффектом (повышает температуру тела, сжигая при этом жиры). Для того, чтобы приготовить полезный напиток, необходимо смешать в блендере сок одного лимона, 100 г свежего тертого корня имбиря и немного воды (по вкусу).

Коктейль из киви, клубники и апельсина

Без сомнения, это один из коктейлей с наиболее высоким содержанием витамина С, он идеально подходит для регуляции уровня холестерина. Перечисленные фрукты не только обладают прекрасным вкусом, но и включают большое количество полезных свойств. Клубника, помимо всего прочего, улучшает функционирование тромбоцитов.

Гранатовый сок

Наслаждаться вкусом и пользой граната можно круглый год. Его выделяют благодаря большому содержанию антиоксидантов и пользе, которую гранат приносит нашему сердцу. Кроме того, он включает в состав танины, флавоноиды и клетчатку, что делает гранат нашим союзником в борьбе с повышенным уровнем холестерина. Он также предупреждает гипертонию и задержку жидкости в организме.

Виноградно-ананасовый сок

Это отличная комбинация для очищения тела от токсинов и снижения уровня ЛПНП. Ананас рекомендуют включить в диету при холестеринемии. Если объединить его пользу с лечебными свойствами винограда, можно обеспечить организму защиту от кардиопатии, улучшить кровообращение и укрепить сосуды.

Коктейль из сельдерея, яблока и огурца

Ингредиенты, которые понадобятся для этого коктейля, — это 3 яблока, 2 стебля сельдерея и 3/4 большого огурца. Необходимо тщательно вымыть овощи, очистить яблоки от кожуры и сердцевины, порезать все кубиками и взбить в блендере. Если коктейль покажется слишком густым, можно добавить немного воды. Принимайте его натощак каждое утро в течение недели.

Коктейль из ананаса, петрушки, сельдерея и огурца

Вам понадобится 1 пучок петрушки, 1 стебель сельдерея, 1 огурец и 2 ломтика ананаса. Вымойте овощи и фрукты, очистите ананас от кожуры и взбейте в блендере до однородности. Принимать такой коктейль нужно по утрам.

Коктейль из сельдерея, моркови, петрушки и шпината

Вам необходимо взять 1 стебель сельдерея, 1 морковь, 1 пучок шпината и 1 пучок петрушки. Вымойте овощи и зелень, очистите морковь, порежьте и взбейте в блендере, добавив немного воды. Стоит принимать по 1 стакану этого овощного коктейля каждое утро перед завтраком.

Коктейль из банана, папайи и апельсина

Возьмите 2 ломтика папайи, 1 апельсин и 2 банана. Очистите бананы от кожуры, выжмите сок из апельсина, мелко порежьте папайю. Смешайте все в блендере и взбейте. Пейте по утрам.

Коктейль из капусты и чеснока

Для приготовления этого коктейля понадобятся 2 зубчика чеснока и половина кочана капусты среднего размера. Очистите чеснок, вымойте и мелко порубите капусту. Поместите ингредиенты в блендер, добавьте 1 стакан воды и хорошо взбейте. Пейте этот напиток по утрам. Не стоит принимать его более 1 недели, так как это может ослабить щитовидную железу.

Коктейль из лимона, огурца, чеснока, алоэ и грейпфрута

Такая необычная для коктейля комбинация включает 1/2 среднего огурца, 2 зубчика чеснока, сок 1 лимона, 1 чайную ложку мякоти алоэ и 1 стакан грейпфрутового сока. Вымойте фрукты и овощи, выжмите сок из лимона и грейпфрута и смешайте их в блендере с мелко порезанным огурцом, чесноком и алоэ. Необходимо принимать по 1 стакану такого коктейля 3 раза в неделю.

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Коктейль из яблока, молока, фисташкового мороженого и сахара

Смешайте в блендере 2 очищенных и мелко порезанных яблока, 1 чашку молока, 2 шарика фисташкового мороженого и немного сахара по вкусу. Можно добавить в коктейль колотый лед.

Коктейль из апельсина, яблока, лимона и свеклы

Вам понадобится 1 яблоко, 1/2 лимона, 2 апельсина и 1 свекла (можно предварительно отварить ее). Вымойте овощи и фрукты, очистите и хорошо взбейте в блендере. Это очень полезное сочетание!

Коктейль из яблока, брокколи, томата, моркови и черники

В этот рецепт входит 1 очищенное и порезанное яблоко, 1 соцветие брокколи, 1 очищенная и порезанная морковь, половина 1 томата, порезанного кубиками, и чашка свежей черники. Все, что нужно сделать, — это тщательно перемешать ингредиенты в блендере. Пейте такой коктейль каждое утро, он содержит большое количество клетчатки и других необходимых организму полезных веществ. опубликовано econet

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