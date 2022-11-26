Полезные упражнения для укрепления щек и коррекции их формы

Упражнения укрепляют щеки и мышцы шеи, возвращают коже упругость, уменьшают морщины а также делают овал лица более четким.

Упражнения укрепляют щеки и мышцы шеи, возвращают коже упругость, уменьшают морщины а также делают овал лица более четким.



УПРАЖНЕНИЕ «Ветерок и перышко»

Представьте, что перед вами парит легкое перышко. Приоткройте рот и подуйте на это перышко, чтобы отогнать его от себя. Постепенно усиливайте напряжение мышц . Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 4 с, а затем расслабьтесь на 2

Повторите упражнение 5—10 раз.

Через 3 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Еще через 1 месяц вернитесь к первоначальному темпу.

Это упражнение укрепляет щеки и мышцы шеи, а также делает овал лица более четким.

УПРАЖНЕНИЕ «Улыбка колобка»

Представьте, что в центре нижней и верхней губы располагается по точке. Растяните рот, как бы разводя эти точки в противоположные стороны. Ваши губы должны образовывать овал. Верхнюю губу прижмите к зубам. Горизонтально приложите указательные пальцы к щекам под нижними веками . Улыбнитесь уголками губ, а затем опустите их вниз . Повторяйте эти движения в максимально быстром темпе.

Выполните упражнение 30—40 раз.

УПРАЖНЕНИЕ «Голливудская улыбка»

Растяните рот в широкой «голливудской» улыбке, покажите зубы. С обеих сторон обхватите лицо кончиками пальцев. Мизинцы должны расположиться возле уголков губ, указательные, средние и безымянные пальцы — на висках, а большие пальцы — под основанием нижней челюсти





Продолжайте растягивать уголки рта. Достигнув максимального напряжения мышц щек и шеи, задержитесь в таком положении на 5 с и расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 5 раз.

Через 2 недели тренировок начинайте постепенно увеличивать число повторов и в течение еще 2 недель доведите их до 10.

Затем попробуйте выполнять это упражнение в ускоренном темпе: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить.

Далее чередуйте быстрый и обычный темпы.

Это упражнение помогает сделать контур лица более четким, уменьшает морщины, возвращает коже упругость и эластичность.

УПРАЖНЕНИЕ «Кра-сотка»

Громко и четко произнесите слог «кра». Не открывайте рот слишком широко: нижняя челюсть практически не должна быть задействована. Выполняйте упражнение за счет интенсивной работы мышц щек, подбородка и шеи





Постепенно усиливайте напряжение мышц. Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 4 с, а затем расслабьтесь на 2 с. Повторите упражнение 5—7 раз.

Через 1 месяц перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 2—3 недели. Далее чередуйте быстрый и обычный темп. Выполняйте упражнение 3 раза в неделю. Делайте 5 повторов.

Это упражнение направлено на укрепление нижних частей щек и овала лица, а также на уменьшение морщин на щеках, шее и подбородке.

УПРАЖНЕНИЕ «Мышка»

Широко улыбнитесь и слегка прижмите пальцы к щекам. Мизинцы должны лежать около уголков рта. Продолжая растягивать губы в улыбке, произнесите слог «пи». Постепенно усиливайте напряжение щек и шеи . Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 5 с, а затем расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 5—10 раз.

Через 2 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 1 месяц. Далее чередуйте быстрый и обычный темп. Делайте по 5 повторов.

Это упражнение направлено на укрепление мышц щек и коррекцию их формы.

УПРАЖНЕНИЕ «Умывание»

Приоткройте рот, утолки губ втяните вовнутрь и прижмите к задним зубам. Верхнюю губу прижмите к зубам. Приложите кончики пальцев к уголкам рта по диагонали, чтобы мизинцы располагались на подбородке, а указательные пальцы на щеках . Круговыми движениями помассируйте кожу кончиками пальцев до появления легкого жжения



Затем, проделывая очередное круговое движение, резко оторвите пальцы от лица . Повторяйте эти движения в быстром темпе в течение 30 с.

Это упражнение поможет расширить слишком узкое лицо.

УПРАЖНЕНИЕ «Вверх!»

Приоткройте рот и подожмите губы вовнутрь, положив их на верхние и нижние зубы. Смотрите прямо перед собой и немного вверх. Приложите ладони к обеим сторонам челюстей . Проведите руками по бокам лица снизу вверх. Выполняйте упражнение до появление легкого жжения. Затем еще раз проведите ладонями вверх, прижмите их к вискам и оставайтесь в таком положении в течение 30 с, а потом расслабьтесь



Это упражнение помогает сузить слишком широкое, «расплывшееся» лицо. опубликовано econet.ru

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