Как поднять низкий гемоглобин

Анемия - состояние, при котором в крови снижено содержание функционально полноценных красных клеток (эритроцитов). Количественно она выражается степенью снижения концентрации гемоглобина – железосодержащего пигмента эритроцитов, придающего крови красный цвет.

Анемия - состояние, при котором в крови снижено содержание функционально полноценных красных клеток (эритроцитов). Количественно она выражается степенью снижения концентрации гемоглобина – железосодержащего пигмента эритроцитов, придающего крови красный цвет.

Основная функция гемоглобина - участие в переносе молекул кислорода к органам и тканям организма, путем постоянного захвата кислорода в легких и отдачи всем нуждающимся структурам для проведения дальнейших окислительно - восстановительных реакций и получения энергии для жизни организма.

Для того, чтобы понять причины понижения гемоглобина в крови, нужно знать механизм образования его в организме. Гемоглобин это сложное соединение железа с белком находящееся в красных кровяных тельцах (Эритроцитах). Поэтому для его образования важно достаточное содержание железа в пище и нормальное всасывание железа в желудке и тонком кишечнике.

Уровень гемоглобина в норме для мужчины – 135 – 160 г/л. Для женщины – 120-140 г/л,для того чтобы поднять гемоглобин до нормальной отметки, применяют железосодержащие продукты.

Для более эффективного усвоения железа,обязательно принимают Вит.С - не менее 80 мг/сутки, что составляет примерно - 250 граммам капусты брокколи или цветную капусту, брюссельскую, свежую клубнику, грейпфрутовый, клюквенный, ананасовый и апельсиновый сок,сок папайи.

Поднять низкий гемоглобин, помогут следующие продукты:

1. Каши, крупы: гречка , полезна, особенно если не совсем доварена, а лучше - зеленая пророщенная, также как и фасоль, рожь, горох, чечевица.

2. Фрукты: гранаты, яблоки, груши, сливы, персики, бананы, хурма, абрикосы (курага), айва.

3. Овощи и зелень: свекла, репчатый лук, помидоры, картофель, особенно печеный и с кожурой, тыква, зеленые овощи, петрушка, укроп, шпинат, ботва молодой репы, горчица, листья одуванчика.

4. Ягоды: черная смородина , черника, клюква, клубника, земляника.

5. Соки: сок из красных фруктов, гранатовый, свекольный, морковный.

Достаточно действенным является морковь: ежедневно съедают утром натощак 100 гр. натертой моркови со сметаной или растительным маслом.

Смешанные соки:

1. Свекла красная - 1 часть, морковь - 1 часть, редька черная - 1 часть. Отжимают сок, смешивают, принимают на протяжении нескольких месяцев 1-2 столовые ложки ежедневно.

2. Травяной сбор: береза (листья) - 1 часть, крапива (листья) - 1 часть. 2 столовые ложки сбора заливают 1,5 стакана кипятка, настаивают 1 час, процеживают и добавляют 0,3 стакана свекольного сока. Пьют в течение дня в три-четыре приема за 20 минут до еды. Курс лечения - 8 недель.

3. Яблочно-свекольный сок для повышения гемоглобина: соки дожны быть свежевыжатые. Принимать по небольшому стаканчику два раза в день. Соотношение примерно 20% свекольного, остальное яблочный! Пить две недели.

Прекрасное средство для поднятия гемоглобина: перемолоть гречневую крупу в кофемолке и этот порошочек с водой пить по столовой ложке 3 раза в день. Хорошо и быстро помогает. опубликовано econet

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