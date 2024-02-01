9 естественных подходов к борьбе с остеопорозом и потерей костной массы

С возрастом прочность костной ткани ослабевает - развивается остеопороз. К факторам риска этого заболевания относятся менопауза, наследственность, дефицит кальция и витамина Д. Какие мероприятия помогут позаботиться о здоровье костной ткани?
Остеопороз – основная причина ослабления костей. Нельзя просто игнорировать быструю потерю костной массы в преклонные годы. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, оно успешно лечится. Как можно увеличить плотность костной ткани?
Есть 2 вида упражнений, которые способствуют наращиванию и поддержанию плотности костной ткани: упражнения для укрепления мускулов и с отягощением.
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Введение в меню большего объема фруктов и овощей, морских и некоторых молочных продуктов способствует здоровью костей.
Полезно ввести в рацион продукты с высокой концентрацией витамина К. Пищевые источники витамина К: зеленые листовые овощи, капуста, печень, сыр.
Стойкий стресс и беспокойство (гормон стресса кортизол) вредят здоровью костей.
Противостоять стрессу помогут йога, массаж, прием ванны, любимые занятия.
Если у вас недостаточный или избыточный вес, вы имеете повышенный риск переломов.
Минерал Са и вит-н D играют ключевую роль для здоровья костей. С годами показатели гормонов падают, и организму необходимо больше Са и вит-на D, чтобы замедлить потерю костной массы.
Женщина в период постменопаузы, страдающая остеопорозом, и мужчина старше 70 лет должна получать каждый день 1200 мг минерала кальция и 800 МЕ вит-на D.
Магний важен для формирования минералов костной ткани.
Рекомендуемая суточная дозировка Mg - 420 мг для мужчин 50+ и 320 мг для женщин 50+.
С возрастом содержание мелатонина падает, что ведет к дисбалансу в скорости восстановления костной ткани.
Прием этого гормона перед отходом ко сну позитивно отразится на здоровье костей.
Курение табака и употребление алкоголя считаются факторами риска остеопороза.
Курение увеличивает вероятность перелома, замедляет заживление костей после переломов.
Употребление спиртного связано с риском перелома бедра, позвоночника, запястья, так как влияет на способность организма усваивать кальций и синтезировать витамин D.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
Также витамин К2 важен. Бывает из-за его недостатка кальций просто в костях не задерживается. Поэтому так важно активатор кальция эваларовский принимать, особенно в менопаузу, когда он стремительно пытается покинуть кости. Я его на фитомаркет ру регулярно заказываю, с ним даже из питания кальций лучше усваиваетсяОтветить
Также витамин К2 важен. Бывает из-за его недостатка кальций просто в костях не задерживается. Поэтому так важно активатор кальция эваларовский принимать, особенно в менопаузу, когда он стремительно пытается покинуть кости. Я его на фитомаркет ру регулярно заказываю, с ним даже из питания кальций лучше усваиваетсяОтветить
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