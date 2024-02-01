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9 естественных подходов к борьбе с остеопорозом и потерей костной массы

Автор: Econet 01 февраля 2024 6326
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С возрастом прочность костной ткани ослабевает - развивается остеопороз. К факторам риска этого заболевания относятся менопауза, наследственность, дефицит кальция и витамина Д. Какие мероприятия помогут позаботиться о здоровье костной ткани?

9 естественных подходов к борьбе с остеопорозом и потерей костной массы

Остеопороз – основная причина ослабления костей. Нельзя просто игнорировать быструю потерю костной массы в преклонные годы. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, оно успешно лечится. Как можно увеличить плотность костной ткани?

Как обеспечить здоровье костной ткани

Факторы риска остеопороза

Неконтролируемые

  • возраст 50 лет,
  • пол (женский),
  • менопауза,
  • наследственность,
  • недостаточный вес,
  • переломы,
  • прием препаратов, вызывающих потерю костной массы,
  • плохое зрение.

Контролируемые 

  • дефицит кальция,
  • дефицит витамина Д,
  • избыточное получение животного белка,
  • злоупотребление кофеином,
  • курение,
  • злоупотребление спиртным,
  • похудение,
  • избыточное потребление натрия,
  • сбои пищевого поведения.

Стратегии борьбы с остеопорозом

Физические нагрузки

Есть 2 вида упражнений, которые способствуют наращиванию и поддержанию плотности костной ткани: упражнения для укрепления мускулов и с отягощением.  

  • Упражнения для укрепления мускулатуры - это упражнения на сопротивление (поднятие тяжестей, применение эластичных лент, силовые тренажеры).
  • Нагрузки для здоровья костей не должны предполагать только посещение тренажерного зала, бег, штангу. Серфинг - прекрасная тренировка для укрепления костной ткани. 
  • Упражнения с отягощением находятся в категории кардиоупражнений. Среди них бег трусцой, прогулки пешком, теннис, танцы.
  • Упражнения с низкой нагрузкой: эллиптические тренажеры, быстрая ходьба, аэробика с малой нагрузкой. Это более безопасная альтернатива, если у вас уже были переломы, у вас низкая костная масса или ваш возраст 65+.

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9 естественных подходов к борьбе с остеопорозом и потерей костной массы

Пищевой протокол

Введение в меню большего объема фруктов и овощей, морских и некоторых молочных продуктов способствует здоровью костей.  

Полезно ввести в рацион продукты с высокой концентрацией витамина К. Пищевые источники витамина К: зеленые листовые овощи, капуста, печень, сыр. 

Контроль стресса

Стойкий стресс и беспокойство (гормон стресса кортизол) вредят здоровью костей.  

Противостоять стрессу помогут йога, массаж, прием ванны, любимые занятия.

Оптимальный вес

Если у вас недостаточный или избыточный вес, вы имеете повышенный риск переломов. 

Витамин D и кальций (Са)

Минерал Са и вит-н D играют ключевую роль для здоровья костей. С годами показатели гормонов падают, и организму необходимо больше Са и вит-на D, чтобы замедлить потерю костной массы.  

Женщина в период постменопаузы, страдающая остеопорозом, и мужчина старше 70 лет должна получать каждый день 1200 мг минерала кальция и 800 МЕ вит-на D.   

Магний (Mg)

Магний важен для формирования минералов костной ткани.  

Рекомендуемая суточная дозировка Mg - 420 мг для мужчин 50+ и 320 мг для женщин 50+. 

Мелатонин перед сном

С возрастом содержание мелатонина падает, что ведет к дисбалансу в скорости восстановления костной ткани. 

Прием этого гормона перед отходом ко сну позитивно отразится на здоровье костей.  

Избегать курения и алкоголя

Курение табака и употребление алкоголя считаются факторами риска остеопороза.

Курение увеличивает вероятность перелома, замедляет заживление костей после переломов.  

Употребление спиртного связано с риском перелома бедра, позвоночника, запястья, так как влияет на способность организма усваивать кальций и синтезировать витамин D.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 2)
    • 0 / 0

      Карина

      Также витамин К2 важен. Бывает из-за его недостатка кальций просто в костях не задерживается. Поэтому так важно активатор кальция эваларовский принимать, особенно в менопаузу, когда он стремительно пытается покинуть кости. Я его на фитомаркет ру регулярно заказываю, с ним даже из питания кальций лучше усваивается

      Ответить
    • 0 / 0

      Карина

      Также витамин К2 важен. Бывает из-за его недостатка кальций просто в костях не задерживается. Поэтому так важно активатор кальция эваларовский принимать, особенно в менопаузу, когда он стремительно пытается покинуть кости. Я его на фитомаркет ру регулярно заказываю, с ним даже из питания кальций лучше усваивается

      Ответить

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