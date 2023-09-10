9 продуктов, которые вам ТОЧНО НЕ стоит есть

Обработанное мясо увеличивает риск развития рака, особенно рака кишечника, и нет его «безопасного» количества. Так что откажитесь от мясных нарезок и вместо этого выбирайте свежее органическое мясо травоядного скота или пойманный в диких условиях лосось. Попкорн из микроволновой печи, поваренная соль, неорганические продукты, такие как картофель, и неферментированные соевые продукты, включая изолят соевого белка, приносят больше вреда, чем пользы, поскольку все они содержат опасные загрязняющие вещества.

Многие продукты активно пропагандируются как здоровые, хотя они представляют собой не что иное, как вредные продукты, пагубно влияющие на ваш организм. В опубликованной статье основатель Clean Plates Джаред Кох поделился списком из девяти основных продуктов, которые гораздо менее «полезны», чем нас уверяют.

9 продуктов, которые гораздо менее «полезны», чем нас уверяют

Консервированные помидоры

Обработанное мясо

Маргарин

Растительные масла

Попкорн из микроволновой печи

Неорганический картофель и другие свежие продукты, отличающиеся высоким загрязнением пестицидами

Поваренная соль

Изолят соевого белка и другие неферментированные соевые продукты

Искусственные подсластители

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Здесь я более подробно рассказываю о продуктах, упомянутых в этой статье.

1. Консервированные помидоры

Многие ведущие бренды консервов содержат BPA (Бисфенол А) - токсический химикат, связанный с репродуктивными аномалиями, негативным влиянием на нервную систему, повышенным риском рака молочной и предстательной железы, диабетом, заболеваниями сердца и другими серьезными проблемами со здоровьем.

По информации проведенного Consumer Reports тестирования, всего пара порций консервов может превышать безопасные пределы ежедневного потребления BPA у детей.

Высокая кислотность - отличительная характеристика томатов - заставляет BPA выщелачиваться в пищу. Чтобы избежать этого опасного химиката, откажитесь от консервированных продуктов и ешьте свежие фрукты и овощи или покупайте продукцию брендов, которые используют стеклянные контейнеры, особенно для кислотных продуктов, таких как помидоры.

2. Обработанное мясо

Как предупреждает Кох, обработанные мясные деликатесы, такие как салями, ветчина и ростбиф, обычно производятся из мяса скота, выращенного в неволе (CAFOs).

Это означает, что им дают гормоны роста, антибиотики и другие ветеринарные препараты, и они содержатся в плачевных условиях, которые способствуют заболеваниям. Эти мясные продукты также наполнены нитритом натрия (часто используемым консервантом и антимикробным агентом, который также добавляет цвет и аромат) и другими химическими ароматизаторами и красителями.

В вашем организме нитриты могут превратиться в нитрозамины, которые являются мощными химическими веществами, вызывающими рак. Исследования связывают нитриты с более высокими показателями колоректального рака, рака желудка и поджелудочной железы. Но и это еще не все.

Большинство обработанных мясных деликатесов также содержат другие химические вещества, способствующие развитию рака, которые образуются во время приготовления.

К ним относятся:

Гетероциклические амины (HCAs) , опасные соединения в мясе и других продуктах, которые были приготовлены при высоких температурах. Согласно исследованиям, обработанное мясо прямо связано с повышенным риском рака желудка, толстой кишки и молочной железы.

, опасные соединения в мясе и других продуктах, которые были приготовлены при высоких температурах. Согласно исследованиям, обработанное мясо прямо связано с повышенным риском рака желудка, толстой кишки и молочной железы. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ): мясо часто коптится как часть процесса посола, что вызывает образование ПАУ, которые также могут формироваться при готовке на гриле. Когда жир капает на источник тепла, вызывая избыток дыма, который обволакивает мясо, он может оставить в нем вызывающие рак ПАУ.

мясо часто коптится как часть процесса посола, что вызывает образование ПАУ, которые также могут формироваться при готовке на гриле. Когда жир капает на источник тепла, вызывая избыток дыма, который обволакивает мясо, он может оставить в нем вызывающие рак ПАУ. Конечные продукты гликирования (AGE): Когда пища готовится при высоких температурах, в том числе при пастеризации или стерилизации, увеличивается образование AGE, которые накапливаются в организме со временем, что приводит к окислительному стрессу, воспалению и повышенному риску развития диабета, заболеваний сердца и почек.

Правда заключается в том, что обработанное мясо вредит здоровью и от него нужно полностью отказаться, согласно обзору более чем 7000 клинических исследований, изучающих связь между питанием и развитием рака, составленному в 2011 году.

Это самое масштабное обобщение доказательств из когда-либо проводившихся, и оно подтверждает предыдущие выводы: обработанные мясные продукты увеличивают риск развития рака, особенно рака кишечника, и никакое количество обработанного мяса не является «безопасным». Намного лучше будет отказаться от мясных деликатесов и выбрать вместо них свежее органическое мясо травоядного скота или дикого лосося.

3. Маргарин

Неудачный результат одержимости диетой с низким содержанием жиров привел к отказу от здоровых жиров, таких как масло, и ухудшению здоровья людей. В маргарине и других заменителях масла содержится множество нездоровых компонентов, в том числе:

Транс-жиры — Эти ненатуральные химические соединения в маргарине, кондитерском жире и спредах образуются в процессе гидрогенизации, которая превращает жидкие растительные масла в твердые. Они способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака, проблемам с костями, гормональному дисбалансу и кожным заболеваниям; бесплодию, трудностям во время беременности и проблемам с лактацией; низкому весу при рождении, проблемам роста и трудностям с обучением у детей. Группа ученых при правительстве Соединенных Штатов определила, что искусственные транс-жиры небезопасны в любом количестве.

— Эти ненатуральные химические соединения в маргарине, кондитерском жире и спредах образуются в процессе гидрогенизации, которая превращает жидкие растительные масла в твердые. Они способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака, проблемам с костями, гормональному дисбалансу и кожным заболеваниям; бесплодию, трудностям во время беременности и проблемам с лактацией; низкому весу при рождении, проблемам роста и трудностям с обучением у детей. Группа ученых при правительстве Соединенных Штатов определила, что искусственные транс-жиры небезопасны в любом количестве. Свободные радикалы и другие токсичные продукты распада являются результатом промышленной переработки растительных масел при высоких температурах. Они способствуют многочисленным проблемам со здоровьем, включая рак и заболевания сердца.

и другие токсичные продукты распада являются результатом промышленной переработки растительных масел при высоких температурах. Они способствуют многочисленным проблемам со здоровьем, включая рак и заболевания сердца. Эмульгаторы и консерванты — К маргаринам и спредам добавляются многочисленные добавки сомнительной безопасности. Большинство растительных кондитерских жиров стабилизируется консервантами, такими как BHT.

— К маргаринам и спредам добавляются многочисленные добавки сомнительной безопасности. Большинство растительных кондитерских жиров стабилизируется консервантами, такими как BHT. Гексан и другие растворители — Используемые в процессе экстракции, эти промышленные химикаты могут оказывать токсическое воздействие.

CLA не только борется с раком и диабетом, но может даже помочь вам сбросить вес, что нельзя сказать о ее заменителях из транс-жиров.

Старое доброе масло, приготовленное из молока травоядных коров, богато веществом, называемым конъюгированной линолевой кислотой (CLA). Основная причина, по которой масло выставляется в негативном свете - оно содержит насыщенный жир.

4. Растительные масла

Из всех доступных нам продуктов с разрушительным эффектом, те, которые изготавливаются с использованием нагретого растительного масла являются одними из худших. Будьте уверены - растительные масла не являются здоровой пищей, в чем вас пытались убедить.

Это во многом связано с тем, что они сильно обрабатываются, и если потреблять их в больших количествах, как это делает большинство взрослых, они серьезно искажают важное соотношение омега-6 к омега-3. В идеале оно равно 1:1.

Когда вы готовите, вы рискуете создать вызванные нагревом повреждения пищи. Масла, с которыми вы предпочитаете готовить, должны быть достаточно стабильными, чтобы противостоять химическим изменениям при нагревании до высоких температур, или вы рискуете навредить своему здоровью.

Один из способов, которым растительное масло может причинить вред - превратив ваш хороший холестерин в плохой - путем его окисления. Когда вы готовите с полиненасыщенными растительными маслами (такими как канола, кукурузное и соевое масло), окисленный холестерин попадает в ваш организм.

Когда масло нагревается и смешивается с кислородом, оно становится прогорклым. Прогорклое масло является окисленным и его НЕЛЬЗЯ есть - это ведет непосредственно к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Транс-жиры образуются, когда эти масла гидрогенизируются, что увеличивает риск возникновения таких хронических состояний, как рак молочной железы и заболевания сердца.

Итак, с каким маслом лучше всего готовить?

Из всех доступных масел, кокосовое предпочтительнее всего для приготовления пищи, потому что это почти полностью насыщенный жир, а значит, оно намного менее подвержено тепловому повреждению. И оно является одним из самых уникальных и полезных для вашего тела жиров. Оливковое масло, безусловно, полезно, но легко повреждается теплом и лучше всего подходит для заправки холодного салата.

5. Попкорн из микроволновой печи

Перфторалкилы, которые включают в себя перфтороктановую кислоту (ПФОК) и перфтороктановый сульфонат (ПФОС), это химические вещества, которые используются, чтобы жир не протекал через обертки продуктов быстрого питания. Они попадают в организм с едой и проявляются в качестве загрязняющих веществ в крови. Упаковки попкорна для микроволновых печей пропитаны ПФОК, и когда они нагреваются, соединение выщелачивается в попкорн.

Эти химические вещества являются частью увеличивающейся группы, обычно называемой «стирающей половые различия», поскольку они могут нарушить работу эндокринной системы и повлиять на половые гормоны. Агентство по охране окружающей среды признало ПФУ «вероятными канцерогенами» и заявило, что ПФОК «угрожает развитию и репродуктивному здоровью людей». Исследователи также связали различные ПФУ с рядом других опасностей, таких как:

Бесплодие — исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction показало, что как ПФОК, так и ПФОС (перфтороктановый сульфонат), резко увеличивают вероятность бесплодия. ПФОК была связана с увеличением его вероятности на 60-115 процентов.

— исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction показало, что как ПФОК, так и ПФОС (перфтороктановый сульфонат), резко увеличивают вероятность бесплодия. ПФОК была связана с увеличением его вероятности на 60-115 процентов. Заболевания щитовидной железы — исследование 2010 года показало, что ПФОК может повредить функции щитовидной железы. Люди с самой высокой концентрацией ПФОК больше чем в два раза чаще сообщают о ее заболеваниях, по сравнению с теми, у кого концентрация низкая. Щитовидная железа содержит белок тиреоглобулин, который связывается с йодом, образуя гормоны, которые, в свою очередь, влияют практически на каждый орган, ткань и клетку вашего тела. Ее гормоны также необходимы для роста и развития детей. Ее болезни, если их не лечить, могут привести к заболеваниям сердца, бесплодию, слабости мышц и остеопорозу.

— исследование 2010 года показало, что ПФОК может повредить функции щитовидной железы. Люди с самой высокой концентрацией ПФОК больше чем в два раза чаще сообщают о ее заболеваниях, по сравнению с теми, у кого концентрация низкая. Щитовидная железа содержит белок тиреоглобулин, который связывается с йодом, образуя гормоны, которые, в свою очередь, влияют практически на каждый орган, ткань и клетку вашего тела. Ее гормоны также необходимы для роста и развития детей. Ее болезни, если их не лечить, могут привести к заболеваниям сердца, бесплодию, слабости мышц и остеопорозу. Рак — ПФОК связывается с опухолями по меньшей мере в четырех разных органах в тестах на животных (печень, поджелудочная железа, яички и молочные железы у крыс), а также с увеличением заболеваемости раком предстательной железы у работников завода ПФОА.

— ПФОК связывается с опухолями по меньшей мере в четырех разных органах в тестах на животных (печень, поджелудочная железа, яички и молочные железы у крыс), а также с увеличением заболеваемости раком предстательной железы у работников завода ПФОА. Проблемы с иммунной системой — несколько исследований, проведенных учеными в Швеции, показывают, что ПФУ оказывают неблагоприятное воздействие на вашу иммунную систему. Как описано в докладе о ПФУ рабочей группы по экологии (EWG), было обнаружено, что ПФОК уменьшает все изученные субпопуляции иммунных клеток тимуса и селезенки и вызывает иммуносупрессию.

— несколько исследований, проведенных учеными в Швеции, показывают, что ПФУ оказывают неблагоприятное воздействие на вашу иммунную систему. Как описано в докладе о ПФУ рабочей группы по экологии (EWG), было обнаружено, что ПФОК уменьшает все изученные субпопуляции иммунных клеток тимуса и селезенки и вызывает иммуносупрессию. Повышенный уровень холестерина ЛПНП — исследование 2010 года в Archives of Pediatric & Adolescent Medicine показало, что дети и подростки с более высоким уровнем ПФОК имели более высокий уровень общего холестерина и ЛПНП («плохого»), тогда как ПФОС ассоциировался с увеличением общего холестерина, включая ЛПНП и ЛПВП («хороший»).

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6. Неорганический картофель и другие свежие продукты, отличающиеся высоким загрязнением пестицидами

Лучше всего покупать только органические фрукты и овощи, поскольку синтетические сельскохозяйственные химикаты запрещены в соответствии с правилами выращивания органических продуктов Министерства сельского хозяйства США. Тем не менее, не все традиционно выращенные фрукты и овощи опыляются одинаковым количеством пестицидов.

Следующие 15 фруктов и овощи имеют наибольшую пестицидную нагрузку, а значит крайне важно покупать или выращивать их органически:

Яблоки

Сельдерей

Томаты черри

Огурцы

Виноград

Острый перец

Нектарины (импортные)

Персики

Картофель

Шпинат

Клубника

Сладкий болгарский перец

Кале

Зелень листовой капусты

Летняя тыква

Следующие продукты, с другой стороны, имеют самую низкую остаточную пестицидную нагрузку, что делает их наиболее безопасными среди традиционных овощей. Обратите внимание, что некоторая сахарная кукуруза и большая часть гавайской папайи, хотя содержат мало пестицидов, но являются генетически модифицированными.

Если вы не уверены в том, является ли сладкая кукуруза или папайя ГМО, я бы рекомендовал выбирать их органические сорта:

Спаржа

Авокадо

Капуста

Мускусная дыня

Сахарная кукуруза (не ГМО)

Баклажан

Грейпфрут

Киви

Манго

Грибы

Лук

Папайя (не ГМО. Большинство гавайской папайи - ГМО)

Ананас

Сладкий горох (замороженный)

Батат

7. Поваренная соль

Соль крайне важна - вы не можете жить без нее. Тем не менее, обычная «поваренная» и соль в обработанных пищевых продуктах, НЕ идентичны соли, в которой действительно нуждается ваш организм. Поваренная практически не имеет ничего общего с натуральной. Одна из них вредит здоровью, а другая исцеляет.

Обработанная соль на 98% состоит из хлорида натрия , а оставшиеся два процента составляют химические вещества, такие как влагопоглотители, и небольшое количество йода. Это опасные химикаты, такие как ферроцианид и алюмосиликат. Некоторые европейские страны, где фторирование воды не практикуется, также добавляют в поваренную соль фторид

, а оставшиеся два процента составляют химические вещества, такие как влагопоглотители, и небольшое количество йода. Это опасные химикаты, такие как ферроцианид и алюмосиликат. Некоторые европейские страны, где фторирование воды не практикуется, также добавляют в поваренную соль фторид Природная соль примерно на 84% состоит из хлорида натрия. Оставшиеся 16 процентов состоят из других природных минералов, включая микроэлементы, такие как кремний, фосфор и ванадий

Учитывая, что соль абсолютно необходима для оптимального здоровья, я рекомендую перейти на чистую нерафинированную. Моей любимой является древняя природная морская соль из Гималаев. Гималайская соль абсолютно чиста, так как она провела много тысяч лет, выдерживаясь под сильным тектоническим давлением, вдали от примесей, поэтому она не загрязнена тяжелыми металлами и промышленными токсинами настоящего.

И она добывается и очищается вручную с минимальной обработкой. Гималайская соль всего на 85 процентов состоит из хлорида натрия, остальные 15 процентов содержат 84 микроэлемента из доисторических морей. Неочищенная природная соль важна для многих биологических процессов, в том числе:

Она является основным компонентом плазмы крови, внеклеточной и амниотической жидкости, и лимфы

Переносит питательные вещества в клетки и из них

Поддерживает и регулирует кровяное давление

Увеличивает количество глиальных клеток в мозге, которые отвечают за творческое мышление и долгосрочное планирование

Помогает мозгу сообщаться с мышцами, чтобы вы могли двигаться по требованию с помощью обмена ионов натрия и калия

8. Изолят соевого белка и другие неферментированные соевые продукты

К сожалению, большинство из того, что СМИ сообщает нам о сое просто неверно. Одна из худших проблем связана с тем, что 90-95 процентов соевых бобов, выращенных в США, генетически модифицированы, и именно из них создается изолят соевого белка. ГМ-соевые бобы «готовы для раундапа», то есть они способны выдержать смертельные дозы гербицида.

Активный ингредиент гербицида Раундап называется глифосат, он ответственен за нарушение деликатного гормонального баланса женского репродуктивного цикла. Более того, глифосат токсичен для плаценты, которая отвечает за доставку жизненно важных питательных веществ от матери к ребенку и выведение отходов жизнедеятельности.

Когда плацента повреждена или разрушена, результатом может быть выкидыш. У детей, родившихся у матерей, которые подверглись воздействию даже небольшого количества глифосата, могут развиться серьезные врожденные дефекты.

Механизм повреждения глифосата был только недавно идентифицирован, он демонстрирует, как это химическое вещество разрушает клеточную функцию и вызывают многие из современных заболеваний, включая аутизм. Изолят соевого белка можно найти в белковых батончиках, коктейлях-заменителях пищи, бутылочных фруктовых напитках, супах и соусах, аналогах мяса, хлебобулочных изделиях, сухих завтраках и некоторых пищевых добавках.

Даже если вы не вегетарианец и не потребляете соевое молоко или тофу, важно серьезно подходить к чтению этикеток. Существует так много разных названий для соевых добавок, что вы можете купить генетически модифицированный соевый продукт, даже не осознавая этого.

Помимо изолята соевого белка, лучше избегать ВСЕХ неферментированных соевых продуктов, если вы цените свое здоровье. Тысячи исследований связывают их с недостатком питательных веществ, пищеварительным и расстройством иммунной системы, дисфункцией щитовидной железы, снижением познавательной деятельности, репродуктивными расстройствами и бесплодием - даже раком и заболеваниями сердца.

Единственная полезная для здоровья соя - органическая, которая была правильно ферментирована, и это единственные соевые продукты, которые я рекомендую потреблять. После длительного процесса ферментации уровни фитата и «антинутриентов» в соевых бобах уменьшается и их полезные свойства становятся доступными для нашей пищеварительной системы.

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9. Искусственные подсластители

Вопреки распространенному мнению, исследования показали, что искусственные подсластители, такие как аспартам, могут вызывать аппетит, усиливать тягу к углеводам и стимулировать хранение жира и увеличение веса. В одном из последних исследований было обнаружено, что сахарин и аспартам вызывают более сильное увеличение веса, чем сахар.

Аспартам, возможно, самый проблемный из всех. Он состоит прежде всего из аспарагиновой кислоты и фенилаланина, который синтетически модифицирован для переноса метильной группы, которая обеспечивает большую часть сладости.

Эта связь метила и фенилаланина, называемая метиловым эфиром, очень слабая, что позволяет легко ее разбить и образовать метанол.

Возможно, вы слышали утверждение о том, что аспартам безвреден, поскольку метанол также содержится во фруктах и ​​овощах. Однако во фруктах и ​​овощах метанол прочно соединен с пектином, что позволяет ему безопасно проходить через пищеварительный тракт. Но этого не происходит с метанолом, созданным аспартамом; там он не связан ни с чем, что может помочь вывести его из вашего тела.

Метанол действует как троянский конь; он переносится в восприимчивые ткани вашего тела, такие как мозг и костный мозг, где фермент алкогольдегидрогеназы (ADH) превращает его в формальдегид, что приводит к хаосу чувствительных белков и ДНК.

Все животные ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА имеют защитный механизм, который позволяет разложить метанол на безвредную муравьиную кислоту. Вот почему токсикологическое тестирование на животных является ошибочной моделью. Его нельзя в полной мере соотнести с людьми.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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