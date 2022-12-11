9 самых опасных и незаметных болезней

Врачи выделяют несколько распространенных заболеваний, которые развиваются практически незаметно, поздно дают о себе знать симптомами. Они становятся причиной тяжелых осложнений и ранней смертности. Но при своевременной диагностике хорошо поддаются лечению, что помогает сохранить жизнь на долгие годы.

Такие заболевания специалисты называют «тихими убийцами» за способность продолжительное время скрывать симптомы. Признаки маскируются за усталостью и переутомлением на работе, поэтому единственным способом предотвратить патологию становится регулярное посещение врача и профилактические осмотры.

9 самых незаметных болезней

Различные изменения в работе организма возникают при неправильном питании, гиподинамии, ожирении. Заболевания развиваются годами, но большинство людей не обращает внимания на первые тревожные признаки и симптомы.

Высокое артериальное давление

Всемирная организация здравоохранения называет повышенное давление первой причиной заболеваний сосудов, сердца, инсульта у молодых людей. За основу принят стандарт 120/80 мм. рт.ст., который может минимально отклоняться в сторону увеличения после нагрузки или стресса. Проблема появляется при ожирении, длительном приеме гормональных препаратов, злоупотреблении солеными или жирными продуктами.

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Повышенное давление развивается постепенно, поэтому организм приспосабливается к перепадам и скачкам. Человек перестает ощущать дискомфорт, изредка замечая головокружение или ощущение жара. Единственная мера ранней диагностики – регулярное использование тонометра, контроль показателей 3–4 раза в неделю.

Жировой гепатоз печени

Распространенное заболевание, которое сложно диагностировать без УЗИ аппарата, – гепатоз или ожирение печени. Клетки органа активно накапливают молекулы жира, перестают их расщеплять и выводить из организма. Причиной становится гормональный сбой, патологии щитовидной железы или опухоли надпочечников. Факторы риска, повышающие шансы заполучить болезнь:

снижение метаболизма;

диабет;

атеросклероз;

поликистоз яичников у женщин.

На начальной стадии гепатоз развивается без симптомов: тянущая боль в правом боку появляется, когда 10% ткани заменяется отложениями жира. Печень перестает полноценно работать, нарушается пищеварение, появляется интоксикация.

Ишемическая болезнь сердца

При отложении холестерина на стенках коронарных сосудов сердечная мышца получает недостаточно крови, начинается отмирание клеток. Кровоток в организме замедляется, мозг и внутренние органы испытывают кислородное голодание, может возникнуть инфаркт миокарда. Чтобы не столкнуться с ишемией, откажитесь от алкоголя и курения, избавьтесь от лишнего веса, учитесь бороться со стрессами.

Сахарный диабет

Врачи называют заболевание «молчаливым убийцей» за способность развиваться без явных симптомов. Сильная жажда, потеря веса или проблемы со зрением появляются уже на стадии повреждения сосудов, нарушения работы почек. Замедляется обмен веществ и организм перестает вырабатывать гормон инсулин. Простой анализ крови на уровень глюкозы помогает вовремя заметить негативные изменения и предотвратить осложнения.

Опухоль кишечника

Уровень заболеваемости колоректальным раком стремительно растет во всем мире. Многие пациенты обращаются уже на 3–4 стадии, что не оставляет шансов на длинную и активную жизнь. Опухоль развивается из доброкачественного полипа в толстой кишке в течение нескольких лет, но выявить нарост можно только с помощью колоноскопии. Поэтому врачи рекомендуют проходить процедуру для профилактики всем пациентам старше 45–50 лет, не дожидаясь болезненных симптомов.

Остеопороз

Заболевание приводит к истончению костной ткани, частым и тяжелым переломам, которые плохо срастаются. Остеопороз развивается при авитаминозе, недостатке кальция и витамина Д в рационе, связано с гормональными нарушениями у женщин. Начинайте профилактику после 40–45 лет: занимайтесь гимнастикой, плаванием, налегайте на продукты, обогащенные кальцием, откажитесь от алкоголя и никотина.

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Рак шейки матки

Основная причина болезни – нежелание женщины лечить дисплазию на ранней стадии. Заболевание перерастает в онкологическое из травм и воспалений шейки матки, которые в 90% случаев можно предотвратить. В группе риска – пациентки с ожирением, вирусом герпеса определенного типа, девушки, ведущие беспорядочную половую жизнь. Лучший метод профилактики – ежегодное обследование у гинеколога, своевременное лечение эрозии и инфекций.

Рак кожи

Опасное заболевание занимает второе место по смертности среди онкологических патологий. Оно развивается в течение многих лет при злоупотреблении загаром, частом нахождении на открытом солнце, излишней любви к солярию. При появлении на коже незаживающих язв, шелушений и покраснений незамедлительно обращайтесь к дерматологу, не занимайтесь самолечением.

Вирусные гепатиты

При поражении клеток печени вирусами гепатита В или С начинается воспаление с необратимыми изменениями в структуре органа. Заболевание может развиваться бессимптомно в течение нескольких лет, разрушая доли, провоцируя образование фиброза и цирроза. Выявить патологию на ранней стадии помогает анализ крови, который рекомендуется делать не менее 1 раза в год.

Перечисленные заболевания во многих случаях полностью вылечиваются на ранней стадии. Но бессимптомное течение, отсутствие характерных признаков приводит к позднему обращению к врачам. Важно помнить о профилактике, проходить ежегодное обследование для предотвращения тяжелых осложнений.опубликовано econet.ru

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