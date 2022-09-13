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Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

Источник: beloveshkin.com 13 сентября 2022 6970
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Синдром ночного аппетита (жора, еды): волшебство заканчивается в полночь. В нашем обществе ночную еду воспринимаю как шалость или как данность при определенном режиме работы. Более того, многие оправдываются тем, что с утра нет аппетита, нет времени, устал на работе и др.

Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

На самом деле, это не ваши личностные особенности, а проявления заболевания, которое называется синдром ночного питания (синдром ночного аппетита), (Night eating syndrome, NES) и входит в классификатор психических заболеваний. Это состояние не так безобидно как кажется и может прогрессировать, приводя к серьезным проблемам со здоровьем.

СНА: Синдром ночного аппетита

Синдром Ночного Питания (СНП) был впервые описан в 1955 году Альбертом Станкардом, исследователем проблем переедания Пенсильванского Университета. Данный синдром находится на стыке психических, пищевых, стрессовых и нарушений режима дня. Станкард обнаружил, что люди, страдающие СНП, потребляют более половины своей суточной нормы пищи в период между ужином и завтраком следующего дня, часто прерывая сон ради ночных перекусов. Утром у них отсутствует аппетит, а завтрак приходится на послеполуденный период. Другим признаком СНП может служить эмоциональная напряженность, тревожность и подавленность, особенно в ночное время суток. 

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Около 9% населения страдают от этого синдрома независимо от пола и возраста. Несмотря на то, что расстройства пищевого поведения традиционно считаются «женским» заболеванием, частота встречаемости данных состояний среди мужчин также значима. Это характерно и для изучаемого в данной работе СНЕ. В двух исследованиях показано, что СНЕ достоверно чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин. У людей, страдающих от данного синдрома, нарушаются биологические ритмы, гормональный фон и обмен веществ, наблюдается состояние эмоциональной гипогликемии.

Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

В последующие несколько лет Станкард и ряд других исследователей обнаружили, что у людей, страдающих от СНП, наблюдаются гормональные сбои. У страдающих NES, нарушается суточный гормональной ритм, который и приводит к сбою в работе биологических часов, а значит и к нарушениям обмена веществ. У здорового человека в ночное время суток вырабатывается гормон мелатонин, позволяющий человеку заснуть. Если же человек подвержен СНП, то уровень мелатонина становится недостаточно высок, так же как и уровень гормона лептина, отвечающего за подавление голода. В то же время, в организме человека уровень гормона стресса кортизола начинает повышаться в течении всего дня и ночи. Таким образом, СНП – это комплексное расстройство режима питания и сна, так же приводящее к снижению стрессоустойчивости. 

Люди с синдромом ночного питания могут страдать от обжорства. Сейчас стало известно, что несмотря на склонность таких людей к ожирению, малый процент людей с нормальным весом так же подвержены СНП. У многих люди, страдающих от СНП, существует убеждение, что: «Если я не поем, то не смогу уснуть.» Исследования показали, что проблема переедания более чем в три раза распространенней среди людей с СНП, нежели чем среди здоровых людей. Это сравнимо с количеством случаев проблемы переедания у людей, страдающих от таких заболеваний как булимия.

Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

Эксперты, в том числе и доктор Станкард соавтор книги «Преодоление Синдрома Ночного Питания», согласны с тем, что первым шагом в борьбе с СНП является осведомленность о наличии проблемы. Если вы страдаете от ожирения, съедаете более половины еду в ночное время суток, испытываете трудности со сном и не хотите завтракать – у вас может быть СНП. Если вы находитесь под наблюдением врачей, то вам может быть предложено специальное медицинское лечение. Но самостоятельные техники, такие как физические упражнения, техника глубокого дыхания и иные методы могут помочь побороть стресс. Ограничения на время приемы пищи и на количество потребляемых продуктов ночью и ведение дневника также доказали свою эффективность.

К сожалению, СНА не безобиден и может причинить ущерб вашему здоровью, а также ухудшить качество вашей жизни, вызывая повышение риска ожирения и множества других заболеваний. Данное состояние оказывает негативное влияние на функцию желудка и кишечника. Люди, имеющие синдром ночного аппетита, имеют склонность к метеоризму и запорам, поскольку ввиду отклонений в режиме питания, пища подолгу остается в кишечнике. Кроме того, прием пищи непосредственно перед сном может стать причиной развития гастро-эзофагально-рефлюксной болезни. 

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Регулярные ночные перекусы эксперты готовы рассматривать в качестве одного из признаков серьезного психического расстройства. Для синдрома ночных перекусов свойственно то, что человек садиться есть поздно вечером или глубокой ночью, и не может без этого обойтись – в физиологическом и психологическом плане. Ученые сделали вывод: те люди, у которых неискоренима привычка опустошать холодильник по ночам, серьезно рискуют заполучить то или иное психическое отклонение.

Симптомы  синдрома ночного аппетита (ночной еды).

Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

Самый распространенный из расстройств питания. Синдром ночного питания, в котором главную роль играет нарушение пищеварения принадлежит к той же группе, к которой относятся такие заболеваний, как анорексия или булимия. У людей с этим расстройством, как правило, с утра нет аппетита, 50 % калорий основной части еды съедают в послеобеденное время, часто просыпаются ночью от чувства голода. Из- за отсутствия аппетита по утрам завтракают очень поздно. Как правило один раз в течение 3 ночей в неделю просыпаются и едят . Во время таких просыпании едят калорийную пищу, богатую углеводами, едят сладкое. Болезнь сопровождается депрессией, которая ослабевает по утрам и усиливается вечером и ночью. Люди находятся в стрессе, который сами могут не замечать, также могут винить себя и стыдиться из за того, что едят по ночам. Интересно, то, что среди больных нет переживаний о диете или питании, в то время как большая часть страдают ожирением. 

Люди, которые страдают синдромом ночной еды, как правило, ограничивают количество съедаемой пищи в течение дня, а затем компенсируют это перееданием перед сном или просыпаются среди ночи, чтобы поесть. У людей с такой моделью пищевого поведения развиваться бессонница или нарушение сна. Многие люди, страдающие этим расстройством, считают, что они не смогут уснуть, если будут правильно питаться.

Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

Другими симптомами синдрома ночной еды являются:

  • Разгул аппетита перед сном или постоянные приемы пищи в ночное время
  • Чувство вины, тревоги или расстройства во время еды
  • Невозможность уснуть или плохой сон
  • Неконтролируемое желание съесть чего либо в течение ночи
  • Более половины ваших ежедневных калорий приходится на время после ужина
  • Слабый аппетит или отсутствие его по утрам
  • Утренняя тошнота
  • Беспокойство
  • Депрессия
  • Чрезмерное увеличение веса
  • Потеря контроля над возможностью остановиться в еде.

Существует некоторые признаки, наличие которых подтверждает наличие СНА.

  • Утреннее нежелание есть.

  • Повышенный аппетит вечером.

  • Эпизоды неконтролируемого поглощения пищи.

  • Ночные пробуждения, связанные с внезапным появлением аппетита. (Пробуждения могут быть нерегулярными, время от времени человек может не просыпаться по ночам, однако позже, пробуждения возобновляются).

  • Нарушения сна (поверхностный, беспокойный, тревожный сон с частыми пробуждениями).

Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

Депрессия, серотонин и синдром ночной еды.

Американскими специалистами был проведен ряд исследований, посвященных теме синдрома ночного аппетита. Так, в одном из них однофотонная эмиссионная компьютерная томография показала значительное повышение транспортеров серотонина в среднем мозге людей, страдающих от синдрома ночного аппетита. 

Повышение уровня транспортера серотонина приводит к снижению постсинаптической передачи серотонина и может нарушать циркадные ритмы и ощущение насыщения. Ввиду действия транспортеров серотонина на химический состав мозга, у человека появляется депрессия, тревога, враждебность. Эти отрицательные эмоции, слившись с чувством вины, связанным с нетрадиционным стилем питания, формируют идеальную почву для психологического усугубления проблемы. 

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Что же стоит на первом: психологическая проблема, которая вызывает синдром ночного аппетита или неправильное питание в течение дня? Многие люди, столкнувшиеся с этим синдромом, сообщали, что до его появления им пришлось пережить стрессовый период в своей жизни. Также появление синдрома связывают с высоким уровнем тревожности и компенсационном чувстве удовлетворения от еды.

Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

Для того чтобы ослабить симптомы депрессии, необходимо индуцировать синтез серотонина. Это становится возможным при употреблении большого количества высокоуглеводной, легкоусваиваемой пищи, что приводит к повышению уровня глюкозы, а, следовательно, и инсулина в плазме крови. Борьба с подавленным настроением может повлечь за собой нарушение пищевого поведения. В большинстве своем люди, страдающие синдромом ночной еды, стесняются своего ночного обжорства, пытаются скрыть проблему от близких, что в итоге провоцирует еще большее переедание. В результате замыкается порочный круг, включающий снижение настроения вплоть до депрессии, нарушение пищевого поведения и ожирение.

Известно, что при депрессии происходит также нарушение сна и аппетита.
По мнению ученых, ген, контролирующий циркадные ритмы, и ген, связанный с расстройствами сна, должны работать одновременно – благодаря этой синхронности на время сна «отключается» желание есть. Нарушение данного условия провоцирует вспышки голода по ночам, вынуждающих совершать набеги на холодильник. опубликовано econet.ru

Автор Андрей Беловешкин

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Источник: https://econet.ua/

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