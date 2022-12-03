Простые домашние средства для продления молодости кожи

Все маски нужно наносить правильно, иначе они не только не принесут пользу, но могут и навредить.
Безусловно, косметические маски лучше проводить в салоне. Но не потому, что в домашних условиях не найдётся им альтернатива, а просто там можно спокойно расслабиться, лечь и отдаться во власть волшебных рук косметолога. Если же такой возможности нет, то можно и самостоятельно провести все необходимые процедуры.
Маска 1 с очищающим эффектом
Коллагеновые маски необычайно эффективны в борьбе с морщинами. Правда, процедуры довольно-таки дорогостоящие. Далеко не каждая женщина может себе их позволить. В таком случае можно сделать её в домашних условиях.
Для маски понадобится
пропорции 2:1:1, тщательно смешать и нагреть на водяной бане. Для дополнительного эффекта, удаления чёрных точек, можно добавить две таблетки активированного угля.
Маска 2 с увлажняющим эффектом
Для увлажняющего эффекта маску нужно делать на основе молока и желатина. В 6 столовых ложках свежего тёплого молока разводится 1 ст.л. желатина. При жирной или проблемной коже рекомендуется добавить в смесь 1 ч.л. натурального мёда.
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Процедура
Все маски нужно наносить правильно, иначе они не только не принесут пользу, но могут и навредить. Прежде чем нанести коллагеновую маску, нужно очистить лицо скрабом глубого действия. После этого ложимся на диван и расслабляемся. Нужно просто лежать, не выполнять никаких активных движений и не думать о домашних заботах.
Коллагеновая маска наносится на полчаса. Ни в коем случае её нельзя передержать. Смывают её тёплой водой. На чуть влажную кожу наносят питательный крем.
Выполнять лучше все курсами: 2-4 раза в неделю на протяжении месяца.
Противопоказания:
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Источник: https://econet.ua/
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