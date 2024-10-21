Омолаживающий крем для лица из натуральных ингредиентов

Домашняя косметика полностью натуральна, гипоаллергенна и весьма эффективна. Единственный недостаток домашних кремов – небольшой срок хранения из-за отсутствия в составе консервантов.
Домашняя косметика полностью натуральна, гипоаллергенна и весьма эффективна. Единственный недостаток домашних кремов – небольшой срок хранения из-за отсутствия в составе консервантов.
Можно бесконечно доверять именитым производителям косметики и пользоваться их продукцией годами, но хоть раз попробовав крем домашнего приготовления, сразу почувствуете разницу. Нежная текстура и индивидуально подобранные ингредиенты домашней косметики обеспечат коже здоровый и сияющий вид.
Этот крем поможет улучшить цвет лица. Подходит для нормальной и сухой кожи, можно использовать как крем для век.
Надо:
Как приготовить:
Растопите на водяной бане пчелиный воск и сливочное масло. Перемешайте массу до однородности и влейте масляный раствор витамина А. Пропустите через мясорубку лепестки роз и добавьте в смесь. Сорт цветов не имеет принципиального значения, но если есть выбор, отдайте предпочтение чайным розам – их лепестки содержат большое количество розового масла.
Крем необходимо переложить в стеклянную баночку, хранить в холодильнике и использовать в течение недели.
Надо:
Как приготовить:
Приготовьте майонез из миндального масла и половинки желтка. Тщательно смешайте масло и желток, добавьте морскую соль без отдушек. Влейте в майонез крепкий ромашковый отвар и жидкий мед. Растопите на пару вазелин и немного остудив, добавьте в смесь. Тщательно размешайте до получения однородной массы, переложите в подходящую для хранения банку с крышкой и уберите в морозилку. Рекомендуется наносить крем на влажную кожу, после вечернего умывания отваром ромашки.
Избавит от шелушения, сделает кожу лица упругой и гладкой.
Надо:
Как приготовить:
Разогрейте на водяной бане смесь из масел какао, кунжутного или персикового, оливкового и пчелиного воска. Когда смесь прогреется, добавьте несколько капель эфирного масла жасмина и апельсина. Помешивайте состав до остывания и перелейте в банку. Храните в холодильнике, используйте для смягчения и увлажнения кожи лица и тела. С таким натуральным кремом можно сделать и расслабляющий антивозраcтной самомассаж.
Жирная кожа не повод отказываться от питательных кремов. Необходимые питательные вещества для жирной и комбинированной кожи содержатся в лимонном креме.
Надо:
Как приготовить:
С лимонов срежьте цедру и измельчите ее в блендере. Залейте лимонную стружку кипятком и дайте настояться 10 часов. Процедите настой и добавьте в него сок 2 лимонов, витамин А, камфорный спирт и мед. Разогрейте на водяной бане маргарин, введите в массу масло виноградных косточек и добавьте к лимонной жидкости. Перемешайте, перелейте в емкость и храните в холодильнике. Используйте утром и вечером после умывания.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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