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Доминирование эстрогена и кандидоз – две проблемы, ОДНО РЕШЕНИЕ!

Источник: hormonetika.com 17 августа 2022 6032
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Дрожжеподобный грибок рода Candida входит в состав нормальной микрофлоры рта, толстой кишки всех здоровых людей. Полноценно работающая иммунная система и полезные бактерии в организме человека контролируют рост грибка кандиды. Однако, при определенных условиях, грибок начинает интенсивно размножаться и его количество в организме выходит из-под контроля, причиняя немало проблем хозяину.

Доминирование эстрогена и кандидоз – две проблемы, ОДНО РЕШЕНИЕ!

Дрожжеподобный грибок рода Candida входит в состав нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки всех здоровых людей. Полноценно работающая иммунная система и полезные бактерии в организме человека контролируют рост грибка кандиды. Однако, при определенных условиях, грибок начинает интенсивно размножаться и его количество в организме выходит из-под контроля, причиняя немало проблем хозяину.

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Это может быть вызвано употреблением антибиотиков; плохой работой органов пищеварения; снижением иммунитета; диетой, богатой сахаром и крупами; стрессом; а также цикличными гормональными изменениями. Избыточное количество грибка кандиды нарушает процесс выведения эстрогена из организма и приводит к накоплению его в большом количестве в крови. Это, в свою очередь, вызывает в организме (как в женском, так и в мужском) массу неприятных ощущений.

Признаки кандидоза:

  • Постоянная усталость
  • Частые перемены настроения
  • Тяга к сладкому
  • Неприятный запах изо рта
  • Белый налет на языке
  • Отсутствие остроты мышления
  • Гормональные проблемы
  • Доминирование эстрогена
  • Боли в суставах
  • Пониженное либидо
  • Хроническая аллергия, гайморит
  • Проблемы с пищеварением (вздутие живота, повышенное газообразование)
  • Слабая иммунная система, частые простуды
  • Инфекции мочеполовой системы

Каким же образом грибок кандида влияет на выведение эстрогена? Известно, что cуществует три вида эстрогена: эстрон (Э1), эстрадиол(Э2) и эстриол(Э3). Когда печень начинает процесс детоксикации избытка эстрогена, переводя эстрадиол (Э2) в эстриол(Э3), последний образует соединение с глюкуроновой кислотой и поступает с током желчи в тонкую, а потом в толстую кишку и выводится из организма со стулом.

Успех выведения соединения эстриола (Э3) и глюкуроновой кислоты из кишечника напрямую зависит от наличия благоприятной микрофлоры. Если же микрофлора кишечника нарушена, то это соединение легко разрушается патологическими бактериями и избытком грибка кандида. В результате чего эстроген эстриол(Э3) всасывается из стенок кишечника обратно в кровь, продолжая свободно циркулировать и накапливаться в клетках организма. Несмотря на то, что эстриол(Э3) сам по себе «слабый» эстроген, накапливаясь в организме, он вызывает сильный эстрогенный эффект.

В большинстве случаев, анализ крови женщин, испытывающих симптомы доминирования эстрогена не показывает избыток эстрогена в крови (несмотря на наличие у пациентки фиброаденомы матки, эндометриоза или других состояний, причиной которых является избыток эстрогена). Как правило, при таких состояниях в крови находится повышенное содержание эстриола(Э3), который редко проверяют врачи общей практики, поскольку уровень эстрогена обычно определяется по эстрадиола(Э2).

Именно поэтому, поддержание здоровой микрофлоры кишечника, профилактика кандидоза и его лечение – абсолютно необходимые условия для стабилизации нормального уровня эстрогена в организме.

Доминирование эстрогена и кандидоз – две проблемы, ОДНО РЕШЕНИЕ!

Продукты, которые стимулируют рост грибка кандиды

  • Сахар
  • Фрукты и фруктовые соки ( особенно сладкие)
  • Алкоголь
  • Крупы — являясь сложными углеводами, в результате процесса пищеварения превращаются в простые углеводы (иначе говоря, сахар)
  • Пищевая аллергия — кандидоз может развиваться как следствие пищевой аллергии. Следите внимательно за тем, какие продукты вызывают у вас неприятные ощущения в теле, повышенное газообразование, изменение характера стула, кожные реакции. Исключите эти продукты из вашего рациона.

Продукты, которые помогают бороться с кандидозом

  • Овощи – практически все свежие овощи (особенно цветные) богаты витаминами м микроэлементами, которые стимулируют иммунную систему и способствуют процессам восстановления тканей кишечника, поврежденных токсинами грибка кандиды.
  • Ферментированные продукты-продукты питания, изготовляемые с помощью брожения (кефир, йогурт, квашенная капуста) — бифидобактерии и лактобактерии помогают контролировать рост грибка кандиды, поддерживая нормальную микрофлору в кишечнике.
  • Зеленые коктейли – ежедневное употребление таких коктейлей стимулирует иммунную систему, поддерживает нормальный уровень кислотно-щелочной среды в организме, предотвращает чрезмерный рост кандиды в организме.
  • Семя льна (flax seeds) и семена чии (chia seeds) – обладает сильным противогрибковым эффектом. Смело добавляйте его в свои коктейли, кефир, йогурт, каши.
  • Сок клюквы без сахара–клюквенный сок создает кислотную среду, которая неблагоприятна для кандиды.

Кроме этого, предлагаю еще 5 советов на каждый день, которые помогут Вам успешно контролировать рост этого коварного грибка и держать Ваши гормоны под контролем:

1. Пробиотики-бифидобактерии и лактобактерии помогают вашему кишечнику поддерживать нормальную микрофлору и уменьшают количество кандиды

2. Чеснок — 1 зубчик свежего чеснока (или 2 капсулы) каждый день – стимулирует иммунную систему и помогает бороться с кандидозом

3. Витамин С  (1000 мг в день) - стимулирует иммунную систему и помогает бороться с кандидозом

4. Экстракт семян грейпфрута (grapefruit extract) –200 мг 2-3 раза в день – обладает сильным противогрибковым действием.

5. Эфирные масла: душица обыкновенная (oregano), гвоздика (glove), масло чайного дерева (tea tree oil) – обладают мощным антибактериальным и антигрибковым действием. Применять масла можно как наружу , так и внутрь. Добавьте 7-10 капель масла в ваш любимый крем для тела или сделайте свой (например, смешайте ½ чашки кокосового масла и 10 капель эфирного масла). При применении внутрь, добавьте 1-2 капли чистого эфирного масла высокого качества в стакан воды. Принимать маленькими глотками в течение дня.

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Таким образом, укрепляя свою иммунную систему и избавившись от кандидоза, вы сможете одновременно решить и другую проблему- нормализовать уровень эстрогена в кровиопубликовано econet.ru

Автор: Kсения Трушлякова, врач-специалист медицины питания и гормонального здоровья

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Источник: https://econet.ua/

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кандидоз эстроген здоровье

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