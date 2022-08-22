Волшебные точки, отключающие аппетит

Точка 1 -регулирует аппетит. Находится на срединной линии живота, на равном расстоянии между пупком и мечевидным отростком грудины. массировать по направлению часовой стрелки каждый раз, когда начинает сосать под ложечкой.

Точка 1 -регулирует аппетит. Находится на срединной линии живота, на равном расстоянии между пупком и мечевидным отростком грудины. массировать по направлению часовой стрелки каждый раз, когда начинает сосать под ложечкой.

Парные точки 2 — регулируют деятельность толстого кишечника, находятся по обеим сторонам от пупка, на вертикальных линиях, проходящих через соски.

массировать несколько раз в день в течении 3-х минут по часовой стрелке.

Точка 3 — расположена на срединной линии живота на расстоянии 4-х пальцев ниже пупка.

Затем плавно переходим на стопу.

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Точка 4 — на внутренней поверхности стопы. у основании большого пальца, в углублении впереди и под первым фалангоплюсневым суставом.

Точка 5 — находящаяся на боковой стороне ступни у основания большого пальца, как раз под выпирающей косточкой сустава.

Многочисленные научные исследования показали, что стимуляция точек ушной раковины также очень эффективна для уменьшения веса.

Воздействие на центр аппетита в гипоталамусе снижает аппетит, а также уменьшает объем желудка, приводя в тонус его мускулатуру.





точка -1 — — уменьшает чувство голода, заставляющее перехватывать на ходу

точка 2 — уменьшает объем желудка, тонизирует его мускулатуру.

точка 3 — точка гипоталамуса — воздействует на центр аппетита

точка 4 — на ушной раковине, посредине козелка, находится знаменитая точка аппетита. Стимулируйте ее как можно чаще. можно закругленным окончание шариковой ручки.

Дышите!

Каждый вечер и каждый раз, когда есть возможность в течении дня, глубоко дышите нижней часть живота.

Вдохните, надувая живот как шар. выдыхайте медленно, надавливая на пупок и стараясь прижать его к позвоночнику. Именно здесь, в области живота, складываются все эмоции. которые мы переживаем с начала нашей жизни.

Иногда случается, что из них образуется некий «узел», блокирующий дыхание органов..

Вокруг кишечника, накручиваются, как лианы, сотни нервных окончаний. Эти последние выделяют те же нейромедиаторы, что и мозг: адреналин, норадреналин ….

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Дыхание животом позволяет массировать все органы, делать их более гибкими. облегчает кровообращение и выделение нейрогормонов.

Такое дыхание также позволяет понизить наш центр тяжести, который с годами перемещается кверху, отчего мы становимся менее устойчивыми.

Дышите животом — и вы на долгие годы сохраните мобильность!

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