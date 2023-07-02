Адаптогены для восстановления НАДПОЧЕЧНИКОВ - СОХРАНИТЕ!

При нарушении функции надпочечников хуже осуществляется передача команд надпочечникам из мозговых центров. Нормализация функции надпочечников должна осуществляться комплексно и включать в себя правильное питание, изменение образа жизни, восстановление полноценного сна, мероприятия по минимизации токсического воздействия стресса.

Нарушение функции надпочечников означает ухудшение передачи команд надпочечникам из мозговых центров. Комплексная реабилитация функции надпочечников включает диету, пересмотр образа жизни, хороший сон, сведение к минимуму стрессовых влияний. Любая степень повреждения надпочечников затрагивает мозговые структуры. Поэтому необходимо принять соответствующие меры, чтобы избежать кортизоловой деменции.

Защитные меры для мозговых структур.

Адаптогены и витамины для реабилитации функции надпочечников

Что необходимо знать об адаптогенах?

Свойства и специфика приема некоторых адаптогенов

Схема коррекции функции надпочечников по степени нарушения их регуляции.

Концепция об адаптогенах была предложена в 1940 году фармакологом Николаем Лазаревым.

Адаптоген – это субстанция, повышающая стойкость организма по отношению таким видам стресса как, например, физический и эмоциональный. Помимо антистрессового эффекта адаптогены обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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Что необходимо знать об адаптогенах?

Их объединяет общее свойство - это способность оказывать мощное общеукрепляющее действие, повышать тонус организма, работоспособность, иммунитет и стойкость к неблагоприятным факторам и болезнетворным агентам.

Нельзя забывать, что одни адаптогены повышают давление, другие понижают сахар, повышают кислотность, "прикормливают" нужных бацилл (лакто и бифидо бактерии), какие-то показаны при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки, гастритах, а другие обладают сосудорасширяющим действием. Есть те, которые стимулируют работу сердца и дыхательного аппарата, «смягчают» состояние при аллергии, заживляют костные ткани. Среди адаптогенов есть гепатопротекторы, определенная их группа помогает при аутоиммунных заболеваниях (слабость надпочечников, щитовидки или наоборот - гиперфункции щитовидной железы). Есть растения-фитоэстрогены, есть с андрогенной активностью.

Вот перечень самых известных адаптогенов.

К ним относятся женьшень, шизандра, ашваганда, элеутерококк, корень солодки, родиола розовая, святой базилик, мака.

Свойства и специфика приема некоторых адаптогенов

Корень солодки

Корень солодки мягко поднимает сниженный уровень кортизола путем уменьшения распада последнего в организме. Растительные гормоны, содержащиеся в корне солодки, имитируют действие кортизола, одновременно давая возможность надпочечникам «отдохнуть» от продуцирования кортизола.

Корень солодки не рекомендуется при повышенном артериальном давлении.

Ашваганда

Ашваганда снижает повышенный уровень кортизола, и, наоборот, повышает при низком уровне. Утренний прием ашваганды улучшает энергетический уровень, вечерний – оказывает успокаивающее действие. Средство эффективно при нарушении сна, для улучшения мышления, при сексуальной дисфункции и для улучшения фертильности. Корректирует работу щитовидной железы.

При приеме ашваганды необходимо контролировать уровень гормонов, чтобы, при необходимости, уменьшить дозу. Есть случаи, когда ашваганда плохо переносится (это объясняется тем, что она относится к семейству пасленовых). В таком случае стоит подобрать другой адаптоген.

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Как правило, адаптогены назначают при 2-й и 3-й степени нарушения функции надпочечников.

Внимание! Иногда адаптогены способны изменять действие кое-каких медицинских препаратов. Не рекомендуется их принимать с гипотензивными и иммуносупрессивными препаратами. Также следует осторожно сочетать их с препаратами против депрессии и тревоги.

Витамины группы В

Витамины группы В выполняют ключевую роль в клеточном метаболизме, нормализуют работу центральной нервной системы, щитовидной железы, надпочечников.

Пантотеновая кислота (В5) или (что лучше) коэнзимная форма (пантетин) снижает уровень кортизола при стрессе, используется при повышенном уровне кортизола. Не назначается при хронической усталости.

Витамин В6 – пиридоксин или пиридоксин-5-фосфат снижает вероятность ночного пробуждения (принимать перед сном).

В12 – кобаламин (предпочтительнее в форме метилкобаламина и аденозилкобаламина) назначается для восстановления суточного ритма сна и бодрствования (что связано с эффектом продуцирования мелатонина).

Витамины группы В рекомендуется принимать в комплексе, т.к. они усиливают эффект действия друг друга. Прием одного из вышеперечисленных витаминов назначается на 1 месяц (не более).

Турмерик

Турмерик без труда проходит гемато-энцефалический барьер и оказывает глубокий противовоспалительный эффект. Поэтому, вместе с другими благоприятными изменениями, достигается предотвращение или замедление нейродегенеративных процессов.

Для модуляции секреции кортизола полезно принимать источники жирных кислот (EPA и DHA): рыбий жир, масло антарктического криля.

Имбирь

Имбирь улучшает кровообращение и оказывает противовоспалительное действие; снижает реакцию на стресс надпочечников и центров их регуляции. Имбирь употреблять в сыром тертом виде или в порошке.

Корень добавляется в первые, вторые блюда или смузи. Чтобы приготовить имбирный чай, нужно взять 1-2 ч.ложки свежего или ½-1 ч.ложку порошка.

Корица

Корица поддерживает надпочечники в то время, когда бессонница выхолащивает сахар из мышц и отправляет его в жировую ткань. В результате надпочечники имеют двойную нагрузку для поддержания оптимального уровня сахара.

Принимать ½ ч.ложки корицы в сутки. Можно добавлять в чай, овощные, мясные блюда.

Магний

Не следует забывать о магнии: данный элемент незаменим в борьбе с бессонницей и стрессом.

Самую высокую биодоступность магния имеют препараты в ионической форме и препараты для наружного применения (магниевое масло и горячие ванны с Эпсомской солью). Они попадают в ткани организма помимо желудочно-кишечного тракта.

Внимание! Пища, богатая сахаром, крахмалом и алкоголь приводят к дефициту магния. А такие продукты как костный бульон, листовая зелень, содержат много магния.

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Схема коррекции функции надпочечников по степени нарушения их регуляции

1я степень – в состоянии стресса. Пантотеновая кислота (витамин В5), утром – чай из мелиссы, вечером магнолия или цветок страсти (природный заменитель валиума, но без его побочных эффектов). Не рекомендуются родиола, 5-HTP, экстракт коры надпочечников, корень солодки.

При повышенном уровне кортизола такой адаптоген как корень солодки способствует задержке жидкости и повышению артериального давления.

2я степень – усталость и раздражение. Турмерик, имбирь и ромашка в любое время суток. Утром – родиола (дает слабый стимулирующий эффект), вечером (можно и утром) – ашваганда. Приём женьшеня для этой группы больных может оказать чересчур стимулирующий эффект.

3-я степень – хроническая усталость. Необходимое средствм фитотерапии - корень солодки. Продлевает время действия кортизола. Следует принимать утром в дозе 30-100 мг. В утренние часы показан женьшень (в дозе 30-100 мг). Вечером для хорошего засыпания - чай из ромашки (соло или в дуэте с мятой или имбирём).

Адреналовые добавки святой базилик и витамин В5 (пантотеновая кислота в дозе более 100 мг) в данном состоянии не рекомендуются, т.к. могут ещё больше снизить уровень кортизола.

Пищевые добавки потому и называются добавками, что они лишь добавляют эффективность лечения в случае усиленного внимания к базисной коррекции питания, образа жизни и нормализации сна.опубликовано econet

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