Адаптогены могут стать большим стимулом для здоровья женщин благодаря их способности улучшать иммунную систему, бороться с усталостью, уменьшать симптомы менопаузы и многое другое.

Адаптоген является растительным веществом, которое помогает защитить клетки от повреждений, вызванных окружающей средой и химическими факторами стресса. Их сила и способность защищать от этих стрессоров обусловлены тем, что они растут в суровых климатических условиях.

Адаптогены для женского здоровья

Женьшень

Ашваганда

Солодка

Мака

Родиола

Например, родиола и женьшень, два хорошо известных адаптогена, растут на 3 000 км над уровнем моря, на высоте, где кислород низок, а погода холодная. Согласно Книге продления жизни о профилактике заболеваний, для того, чтобы трава была классифицирована как адаптоген, она должна соответствовать трем критериям: она должна быть нетоксичной, иметь физиологическую нормализующую способность и иметь более одного механизма действия.

Адаптогены могут стать большим стимулом для здоровья женщин благодаря их способности улучшать иммунную систему, бороться с усталостью, уменьшать симптомы менопаузы и многое другое.

Женьшень (Panax)

Женьшень принимается при большом количестве заболеваний. Происхождение этого растения начинается в Корее, и с тех пор его используют более 2000 лет. Панакс женьшень, также выращенный в районах Китая и Сибири, уникален - его не следует смешивать с другими известными женьшенями, такими как американский или сибирский женьшень. Женьшень Panax также называют корейским женьшенем, китайским женьшенем или азиатским женьшенем.

Доступная в форме таблеток, жидкости или порошка, дозировка женьшеня варьируется в зависимости от причины его использования. Существует много преимуществ от приема женьшеня Panax, некоторые из наиболее популярных, подкрепленные большим количеством исследований, включают следующее:

Поддержка иммунной системы

Противораковые свойства

Сердечно-сосудистое здоровье

Неврологическое здоровье

Управление весом

Контроль уровня сахара в крови

Тревога и депрессия

Усталость

Рекомендуемая доза: как указано на этикетке. Можно также употреблять в виде горячего чая .

Ашвагандха

Ашвагандха может помочь в лечении хронической низкой энергии. Родом из Азии, в частности Индии и регионов Китая, эта трава широко используется в аюрведической медицине как средство от усталости по двум причинам:

Улучшает энергию

Исследование 2013 года по интегративной терапии рака показало, что ашваганда может помочь улучшить энергию и качество жизни тех, кто проходит лечение от рака.

Улучшает выносливость

Исследования на животных также показали, что ашваганда может помочь повысить уровень энергии и выносливость. Исследование спортсменов в Аю 2015 года показало, что ашваганда может помочь улучшить выносливость и качество жизни.

Рекомендуемая доза: ашваганда - 500 мг один или два раза в день

Солодка (DGL или деглицирризированная солодка)

Когда большинство думает о солодке, на ум приходит конфета (не трава). Тем не менее, солодка является травой, которая долгое время играла важную роль в традиционной китайской медицине. Это часто используется, чтобы помочь тем с усталостью надпочечника, распространенным состоянием у женщин. Активный ингредиент в солодке - глицирризин и генистеин среди других.

Исследования показали пользу солодки DGL на протяжении десятилетий. Исследование, проведенное в 1968 году, показало способность этого природного лекарственного средства лечить язвы желудка и кишечника, в то время как исследование, проведенное в 1978 году в Британском медицинском журнале, показало, что оно также может быть полезным для профилактики язв желудка. Тем не менее, это также полезно для тех, у кого расстройство желудка, согласно исследованию 2012 года.

Рекомендуемая дозировка: корень солодки 450-900 мг в день.

Мака

Корень маки (Lepidium meyenii) является адаптогенной травой, культивируемой в Андах Южной Америки. Он растет на высотах от 13 000 до 16 000 футов (4000-5000 м) над уровнем моря. Традиционно используемая инками, мака имела многочисленные лекарственные преимущества и использовалась главным образом для улучшения как либидо, так и фертильности. Многие считали его афродизиаком. Со временем наблюдаются и другие преимущества:

Улучшение связанных с тревогой симптомов

Проведенное в 2008 году исследование менопаузы показало, что у женщин, которые принимали 3,5 г маки в день, отмечалось снижение симптомов, связанных с тревогой и депрессией, и более низкий уровень сексуальной дисфункции по сравнению с женщинами, которые принимали таблетки плацебо.

Улучшить симптомы, связанные с менопаузой

Примерно в 50 лет у женщин начинаются гормональные изменения, обычно известные как менопауза. В то время как большинство женщин проходят через это изменение плавно, некоторые испытывают связанные с менопаузой симптомы, которые могут быть трудными. Исследование 2005 года показало, что мака может улучшить симптомы, которые женщины испытывают во время ранней менопаузы.

Улучшить либидо

Миллионы женщин во всем мире принимают антидепрессанты и лекарства от тревоги. Общим побочным эффектом этих препаратов, которые известны как СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), является снижение либидо или полового влечения. Исследование 2015 года пришло к выводу, что корень мака может помочь смягчить этот общий побочный эффект.

Рекомендуемая доза: как указано на этикетке.

Родиола

Также известный как «золотой корень», родиола растет в арктических регионах Азии и Восточной Европы - по этой причине его также называют «арктическим корнем». Это основной продукт традиционной китайской медицины, который также использовался викингами за его способность повышать выносливость и помогать организму справляться с воздействием экологических и психологических стрессоров. Это имеет много преимуществ для женщин сегодня.

Против усталости эффект

Родиола может быть вариантом для людей с необъяснимой усталостью. Исследование, проведенное в 2009 году в Planta Medica, показало, что использование родиолы оказывает против усталостное действие.

Улучшает физическую выносливость

Спортсмены на всех уровнях соревнований часто ищут способы улучшить свою выносливость. Родиола может быть полезной. Исследование 2009 года в китайском журнале интегративной медицины пришли к выводу, « Комбинированное травяная добавка из родиолы и гингко может улучшить выносливость за счет увеличения потребления кислорода и защиты от усталости». Исследование, проведенное в 2013 году в Журнале исследований силы и кондиционирования, также подтвердило способность родиолы улучшить выносливость к физическим нагрузкам.

Тревога и депрессия

Миллионы людей во всем мире страдают от симптомов тревоги и депрессии. Для многих это может изменить жизнь и привести к физическим последствиям. Консультирование с консультантом или психологом может быть полезным, но иногда этого недостаточно. Часто назначают лекарства, но многие беспокоятся о побочных эффектах и ​​желают более естественного подхода.

Исследование 2016 года по фитомедицине показало, что родиола может быть эффективным средством для людей, страдающих депрессией. Исследование 2015 года, проведенное доктором Кропли, заключило пользователей Rhodiola

«... продемонстрировали значительное снижение тревожности, стресса, гнева, замешательства и депрессии, о которых сообщалось, через 14 дней, и значительное улучшение общего настроения».

Защитить от деменции и болезни Альцгеймера

Родиола может помочь защитить мозг от окислительного повреждения и может сыграть важную роль в профилактике и лечении деменции. Этот жизненно важный адаптоген играет роль в естественном подходе к болезни Альцгеймера.

Многочисленные исследования показали преимущества родиолы, в том числе исследование д-ра Бей Чжана в 2016 году. Исследование 2015 года включило родиолу как многообещающее лечение в традиционной китайской медицине.

Высокое кровяное давление

Высокое кровяное давление затрагивает миллионы женщин во всем мире. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что родиола обладает свойствами для снижения артериального давления. Исследование 2012 года в Phytotherapy Research также продемонстрировало свойства понижения кровяного давления у родиолы при регулярном потреблении. Исследование 2006 года с использованием кроликов показало, что родиола может снизить уровень фермента, называемого АПФ (ангиотензин-превращающий фермент). Это похоже на класс препаратов, которые врачи использовали, называемых ингибиторами АПФ. Примечание: никогда не прекращайте принимать лекарства от кровяного давления, если только по совету вашего врача.

Рекомендуемая дозировка: капсула родиолы - 200-500 мг один или два раза в день или в соответствии с указаниями на этикетке. Жидкий экстракт родиолы - как указано на этикетке.

Эрик Мадрид

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