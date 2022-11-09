Хроническое недосыпание, апатия, нежелание заниматься любимой работой могут являться признаками адреналиновой усталости. Ощущение сильного переутомления, которое продолжается после отпуска или выходных, должно насторожить: надпочечники не справляются с гормоном стресса, снижая активность всего организма.
В медицине не существует официального диагноза «адреналиновая усталость». Но врачи замечают все больше пациентов с одинаковыми симптомами, которые развиваются на фоне продолжительного стресса. Это сигнал нашего организма о переутомлении и необходимости обратить внимание на собственное здоровье.
При нервных потрясениях, крахе личных отношений, тяжелой работе человек испытывает сильный стресс. Главный орган, поддерживающий организм в такие нелегкие минуты, - надпочечники. Они вырабатывают важные для здоровья и активности гормоны:
Гормоны участвуют в энергетическом обмене, повышают выносливость и способность сопротивляться стрессам, контролируют работу иммунитета. Они регулируют основные процессы, влияющие на настроение и работоспособность человека.
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В состоянии стресса или тревоги надпочечники усиленно вырабатывают адреналин. Гормон запускает «реакции борьбы или бегства», которые заставляют тело спасаться от опасности, действовать постоянно на пределе физических и эмоциональных возможностей. Сердце и другие органы работают с усилием.
Если организм находится в стрессовом состоянии слишком долго, надпочечники перегружаются, наступает хроническая усталость. Многие процессы нарушаются, меняется гормональный фон и скорость метаболизма.
В норме выброс адреналина должен продолжаться в течение короткого промежутка времени, после чего организм восстанавливает стабильную работу. Но под воздействием негативных факторов развивается адреналиновая усталость:
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Если надпочечники не отдыхают, постоянно вырабатывают гормоны стресса, уровень кортизола в крови остается высоким. Это приводит к набору лишнего веса, повышению артериального давления и обострению хронических болезней. На адреналиновую усталость могут указывать следующие симптомы:
У людей с адреналиновой усталостью пик активности приходится на вечер. Они внезапно ощущают прилив энергии, начинают заниматься спортом, работой и домашними делами, но затем мучаются от бессонницы.
Для устранения проблемы необходимо привести в норму гормональный фон. Это длительный процесс, на который требуется не менее полугода. Человек постепенно учится противостоять стрессам, не реагировать на раздражители, правильно питаться и отдыхать.
Чтобы избавиться от адреналиновой усталости, следуйте простым рекомендациям:
Помогают снизить уровень гормона стресса прогулки на свежем воздухе перед сном, посещение интересных спектаклей, отказ от компьютерных игр и социальных сетей. Можно принять вечером теплую ванну, чтобы расслабиться.
Лучший и единственный способ устранить адреналиновую усталость – избегать стрессовых ситуаций. К сожалению, это практически невозможно в современных условиях. Поэтому учитесь спокойно реагировать на проблему, полноценно отдыхайте для разгрузки нервной системы.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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