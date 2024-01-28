Адреналиновая усталость: тревожные симптомы

Усталость надпочечников проявляется в виде таких признаков: тревожность, излишнее напряжение, изнуренность, тяга к соленой, сладкой еде, лакрице, низкое либидо, бессонница. Как можно диагностировать адреналиновую усталость, чтобы предотвратить это нежелательное состояние организма?
Каковы причины развития адреналиновой усталости? Их на самом деле не так уж мало. Например, напряженная психологическая атмосфера на работе, эмоциональное потрясение, сложности на личном фронте, хронический недуг, инфекция, хирургическое вмешательство, физическая боль, сильное горе, материальные проблемы, дефицит сна, депрессивное состояние, тревожность.
Если человек ответит положительно на большинство из предложенных вопросов, есть высокая вероятность, что у него адреналиновая усталость.
При наличии тонометра рекомендуем проделать такую процедуру: полежим пять минут, измерим артериальное давление и фиксируем результат. Не снимаем манжету, принимаем вертикальное положение и сразу же измеряем свое давление еще раз. В норме верхнее значение увеличивается или не меняется. Его падение является свидетельством того, что у вас есть адреналиновая усталость. Для верности эксперимента можно провести этот тест еще раз.
Показатель стероидного гормона ДГЭА (дегидроэпиандростерон), который отвечает за уровень энергии организма, определяется посредством анализа крови. Если значение ДГЭА будет низким, вероятно, у вас есть патология функций надпочечников.
Как это отражается на внешнем виде?
Кроме нежелательного накопления жира в области талии и появления темных «мешков» под глазами, адреналиновая усталость причиняет ущерб здоровью кожи. Тело теряет большое количество энергии, вынуждая надпочечники трудиться, и оно уже не может транспортировать необходимые вещества к нашей коже. Если вовремя не принять соответствующие меры и не пройти лечение, адреналиновая усталость может ускорить механизм старения, и человек будет выглядеть старше своего биологического возраста.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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