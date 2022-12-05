Александр Огулов: как определить, что ваша печень нездорова

Проблемы печени могут долго не давать о себе знать. Человек не испытывает никаких болевых ощущений в ее области, но другие тревожные сигналы подскажут, что с этим органом что-то не в порядке. Вот основные симптомы, казалось бы, не связанные с печенью, но свидетельствующие о ее заболевании.

Печень – это орган, который является самой большой железой в теле человека. Множество людей страдает различными патологиями печени. Наиболее яркие недуги – жировые гепатозы, циррозы, гепатиты, паразитозы.

Признаки патологий печени

Разнообразные внешние признаки могут сказать о проблемах печени. Они возникают бессимптомно – у человека ничего не болит. Поэтому можно долгое время не подозревать о том, что с печенью что-то не в порядке и лечить другие состояния.

При длительной патологии печени возникают, например, проблемы челюстного сустава. Мышцы этого сустава являются представительствами печени. Возникает непроизвольный мышечный тонус. В результате человек говорит, не раскрывая рта.

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Патология печени сопровождается сухостью, чувствительностью кожи (потрескавшиеся пальцы). Почему так происходит? Желчь (вырабатывается печенью) должна иметь определенную концентрацию. Если последняя снижается, то потребляемые жиры плохо усваиваются, возникает дефицит жирорастворимых витаминов, это отражается на коже.

На лице в зоне «третьего глаза» могут появиться покраснение, раздражение и даже фурункул (это уже близкое к циррозивным изменение печени).

Другие признаки проблем печени

Ногтевые пластины имеют блеклый вид.

Ломкость волос.

Храп во время сна.

Скрежет зубами (может проявляться при паразитозе). Паразиты перекрывает желчевыводящие пути, отток желчи нарушается, возникают условия для развития жирового гепатоза.

Жировики на теле, красные родинки.

Расстройство стула. При патологиях печени могут наблюдаться как диарея, так и мощный (до недели и более) запор.

Люди с проблемами печени бывают многословны либо раздражительны и недовольны. При здоровой печени человек более активен, добр.

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Что важно знать в связи с работой печени

Многие заболевания глаз связаны с печенью. Болезненность оболочки глаз связана с застойными явлениями в области печени. Циррозивные изменения сопровождаются помутнением роговицы глаза.

Состояние печени играет роль в развитии старческой деменции (ухудшение памяти).

Печень тесно связана с мозгом. Если имеется дефицит меди, мозг страдает. Когда человек проводит 5-6 процедур очистки печени, он может попасть в нейрохирургию с отеком мозга.

Концентрация желчи определяет состояние кишечника. При низкой концентрации может происходить вздутие живота. Бактерии не живут в кислой среде, и начинает доминировать флора, которая не полезна, не вырабатывает витаминные группы, энзимы, коэнзимы. Яды – токсины перегружают печень. И проблема нарастает как снежный ком. Поэтому важно снимать спазмы, которые не позволяют оттекать желчи.

И проблема нарастает как снежный ком. Поэтому важно снимать спазмы, которые не позволяют оттекать желчи. Гнев вреден для печени. Когда мы гневаемся, печень перестает очищать кровь.

Печень вырабатывает ферменты, которые не только улучшают пищеварение, борются с паразитами, активизируют ферменты поджелудочной, создают среду в кишечнике, но и являются теми компонентами, которые активируют смазывающие элементы в суставах. Поэтому при приседании (и детей – тоже) могут хрустеть суставы, если печень не в порядке.опубликовано econet.ru

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