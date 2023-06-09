 Алкогольное отравление: что делать?

Злоупотребление алкогольными напитками приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы предотвратить неприятные последствия важно научиться распознавать симптомы алкогольного отравления. Это позволит оказать своевременную помощь человеку.

Рассмотрим наиболее явные признаки отравления алкоголем и выясним, чего ни в коем случае нельзя делать при интоксикации.

Основные симптомы отравления алкоголем

Главными признаками алкогольной интоксикации служат:

нарушение координации;

спутанность сознания;

синюшность кожного покрова;

холодные ладони;

рвота;

нарушение дыхания;

судороги.

При наличии любого из перечисленных симптомов необходимо незамедлительно вызвать врача.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Каких манипуляций нельзя делать при интоксикации

При отравлении нельзя отправлять человека спать, поскольку количество токсичных веществ в организме увеличивается даже после прекращения употребления алкоголя. Нельзя давать пить кофе, иначе напиток ускорит процесс потери влаги, то есть обезвоживанию. Также при интоксикации нельзя принимать прохладный душ, поскольку алкоголь снижает температуру тела, а под воздействием холодной воды состояние только ухудшается, может развиться гипертония.



Как предотвратить отравление

Если вы сами планируете выпить довольно много алкоголя, можно заранее предпринять определенные меры, чтобы не произошло отравления.

К примеру, за полчаса до употребления крепких напитков следует принять минимум 200 мг ацетилцистеина, который повысит уровень глутатиона и поможет избежать тяжелого похмелья. Больше эффекта удастся достичь при употреблении ацетилцистеина вместе с витамином B1 и тиамином.

Витамины ускоряют процесс выведения из организма токсичных веществ. Но употребление крепких напитков снижает содержание C витамина в организме, а он необходим для уменьшения уровня окислительного стресса в печени, спровоцированного алкоголем. Поэтому перед «отдыхом» лучше принять добавки с C витамином или содержащие его продукты, к примеру, ягоды шиповника или цитрусовые. Также алкоголь снижает уровень магния, поэтому необходимо восполнить дефицит этого микроэлемента посредством приема добавки.

Защитить печень от действия токсинов поможет расторопша. В состав этого растения входят антиоксиданты, силибинин и силимарин. К примеру, силимарин способствует повышению глутатиона и восстановлению клеток печени. Заботьтесь о своем здоровье и не злоупотребляйте крепкими напитками. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet