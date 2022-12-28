Аллергический ринит: Симптомы, типы и лечение

Именно аллергический ринит стал первой причиной обращения к аллергологам во многих странах. Количество случаев этого хронического расстройства в последние годы возросло на 10-25%. Однако при его диагностике до сих пор часто возникают ошибки: симптомы аллергического ринита можно спутать с признаками других заболеваний.

Аллергический ринит представляет собой хроническое заболевание, вызванное серией реакций мембраны слизистой оболочки носа при контакте с рядом внешних факторов. Это приводит к гиперактивности слизистых оболочек не только носа, но и глаз.

Аллергический ринит: симптомы, причины и лечение

Аллергический ринит и симптомы

Причины развития заболевания

Типы аллергического ринита

Наиболее распространённые аллергены

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Указанные реакции в основном являются защитным механизмом человеческого организма против антител IgE (иммуноглобулина Е). Именно они стимулируют выделение в клетках химических медиаторов, обладающих предиспозицией к некоторым антигенам. Этот процесс защищает наш организм от развития инфекций.

В свою очередь, антигены (иммуноглобулин) представляют собой токсичные субстанции, вырабатывающие антитела. Именно поэтому и развивается защитная реакция на антигены. В результате подобных химических процессов чувствительность нашего организма быстро повышается, что приводит к появлению ряда воспалительных процессов.

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Аллергический ринит и симптомы

Симптомы аллергического ринита могут быть различными у каждого пациента. Для того, чтобы правильно постановить диагноз, необходима полная картина симптомов. Самыми распространёнными симптомами аллергического ринита являются:

Упадок сил в дневные часы

Головная боль

Заложенность носа

Воспаление горла

Нарушения сна

Ощущение жжения в носу и горле

Обильные выделения из носа

Неровная носовая перегородка

Частое чихание

Особые аллергические признаки: припухшие глаза, признак Денни (линии Моргана), морщины в области носа.

Аллергические симптомы: покраснение глаз, зуд и жжение, слезы.

Аденоидное лицо: выражение апатии, отсутствующий взгляд, приоткрытый рот, дыхание ртом.

Бледная и припухшая слизистая оболочка носа, прозрачные и водянистые выделения.

Причины развития заболевания

Аллергический ринит может появляться по различным причинам. Среди них можно отметить такие факторы, как:

Генетическая предрасположенность

Рождение в зонах повышенного риска

Ранний контакт с аллергенами

Бесконтрольное использование антибиотиков в детстве

Аллергические реакции в семейном анамнезе

Воздействие различных факторов окружающей среды: табачный дым, пылевые клещи, контракт с животными.

Типы аллергического ринита

Существует два типа аллергического ринита: сезонный и хронический.

Сезонный аллергический ринит

Этот тип аллергического ринита часто называют полинозом. Именно на него приходится около 75% случаев заболевания аллергическим ринитом. В северном полушарии он начинает беспокоить пациентов в межсезонье, в конце зимы и начале весны. Это обусловлено опылением растений в это время года.

Характерные симптомы сезонного аллергического ринита включают в себя: острый зуд в ушах, глазах и носоглотке.

Подобные симптомы усиливаются при продолжительном нахождении на улице, в особенности это касается времени усиленного опыления растений. Опыление растений осуществляется с 5 до 10 часов утра и с 19 до 22 часов вечера. При этом пациенты испытывают облегчение в дождливые дни с высокой влажностью, когда неприятные симптомы слегка отступают.

Хронический аллергический ринит

Этот тип ринита развивается в результате воздействия на человеческий организм пыли, спор грибковых микроорганизмов (альтернарии и кладоспория) и частичек кожи различных животных (собак, кошек и грызунов).

Симптомы этого типа заболевания сходны с признаками сезонного аллергического ринита. Но есть и небольшие различия. Например, зуд в глазах при хроническом типе расстройства более лёгкий, а вот заложенность носа, напротив, выражена ярче. В результате больному приходится дышать ртом, он начинает говорить «в нос», теряет способность различать запахи и вкусы.

Наиболее распространённые аллергены

Какие именно аллергены чаще всего вызывают аллергический ринит? Их множество, и мы остановимся лишь на наиболее распространённых из них:

Пыльца растений

Ферменты

Пища

Лекарственные препараты

Материалы (древесина, латекс)

Клетки животных (шерсть, моча, слюна)

Споры плесени(пенициллин, кладоспорий, альтернария и аспергилл).

Клещи (dermatophagoides pteronysinus, dermatophagoides farinae, dermatophagoides microceras)

Лечение

Для облегчения и устранения аллергических реакций необходимо сочетать лечение медицинскими препаратами с контролем условий внешней среды, способных воздействовать на больного.

Контроль обстоятельств внешней среды

Такой контроль подразумевает принятие мер для создания благоприятной обстановки, в которой пациенту будет легче восстановить своё здоровье. Эти меры должны быть приняты перед началом терапии с использованием медицинских средств.

Что касается подобных мер, то вообще всего врачи рекомендуют:

Избегать резких перепадов температур.

Закрывать окна в помещении на всю ночь.

Промывать нос стерильным физиологическим раствором.

Придерживаться сбалансированного питания, избегать пищевых аллергенов и пить много воды.

Меньше выходить на улицу, особенно в часы интенсивного опыления растений, а также в ветреные и холодные дни.

Использовать кондиционер с фильтром очищения воздуха в доме и автомобиле.

Избегать контакта с химическими раздражителями от табачного дыма до хлора.

Уделять внимание физическим упражнениям: сокращение мышечных волокон во время занятий спортом сужает наши кровеносные сосуды.

Использовать дополнительные аксессуары для защиты от аллергенов, например, защищающую органы дыхания маску или специальный пластырь, устраняющий заложенность носа.

Лечение медицинскими препаратами

В настоящее время для лечения аллергического ринита врачи используют широкий спектр медицинских препаратов: антиконгестанты, антигистаминные препараты, хромоны и антиконгестанты местного применения.

Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты рекомендуют использовать для устранения таких симптомов аллергического ринита, как зуд, чихание и выделения из носа.

Что касается устранения застойных явлений в области носоглотки, то здесь действие подобных лекарств весьма ограничено.

Следует отметить, что антигистаминные препараты первого поколения могут вызывать побочные эффекты (сонливость и замедление реакций).

Что касается препаратов второго поколения, то они не обладают побочными эффектами и способны практически мгновенно облегчать состояние пациента. Недостаток таких средств в том, что улучшение самочувствия после их приёма недолговременно.

Антиконгестанты

Такие препараты приносят долговременный результат и не вызывают раздражения. После их приёма заложенность носа не усиливается, отсутствует риск появления ринита, спровоцированного лекарствами.

Что касается их возможных побочных эффектов, то следует отметить сонливость, головокружения, нервное напряжение, задержку мочи. Помимо этого антиконгестанты способны повышать артериальное давление.

Когда использование местных антиконгестантов продолжается больше 2-3 дней, эффективность этих лекарственных средств снижается, возникает обратный эффект, который делает симптомы заболевания еще более интенсивными. Поэтому медики рекомендуют отдавать предпочтение оральным антиконгестантам.

Назальные кортикостероиды

Эти медицинские препараты эффективно облегчают симптоматику ринита, устраняя заложенность носа, выделения, зуд и чихание. Это относится не только к обоим типам аллергического ринита, но и к обыкновенному риниту.

Назальные кортикостероиды быстро перерабатываются организмом человека, а их эффект продолжителен. Необходимо отметить, что использование таких средств также требует осторожности. Их продолжительное применение способно вызывать побочные эффекты: задержку развития, нарушения поведения, подавление оси гипоталамуса и т. д.

Иммунотерапия

Иммунотерапия подразумевает прогрессирующее использование определённых дозировок экстрактов аллергенов с учётом состояния пациента. Целью такой терапии является создание устойчивого иммунитета по отношению к данным аллергенам.

Именно иммунотерапия является базой лечения аллергического ринита. Эта терапия обладает высокой эффективностью. В большинстве стран с этой целью используют подкожные инъекции. Они являются единственным способом реализации этого вида терапии. Поэтому пациентам перед прохождением иммунотерапии необходимо учитывать такие факторы, как частота инъекций, продолжительность курса терапии, связанные с нею риски и возможность продолжать этот вид лечения.опубликовано econet

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