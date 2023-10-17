Анализ крови: 18 тестов, которые расскажут о истинном состоянии здоровья

Для чего нужны анализы крови, какие методы тестирования состояния, состава крови существуют, зачем определять группу крови и многое другое - вы узнаете из этой полезной статьи...
Различные анализы крови позволяют получить информацию о составе крови и выявить состояние иммунной системы. Для правильного анализа крови берутся образцы этой жидкости, лимфатических узлов или костного мозга. Анализ крови является очень важным видом диагностирования различных заболеваний, позволяющий получить такие данные: присутствие бактерий (микробов), количество антител, состав плазмы, факторы свертывания крови. Он дополняется (если требуется) анализом образцов из лимфатических узлов или костного мозга.
Этот вид обследования состоит в дозировки белка для коагуляции (фибриногена и факторов свертывания).
В чём состоит коагулограмма?
Коагулограмма — лабораторное исследование, которое делается на базе образца крови, для того чтобы оценить время необходимое плазме для свертывания.
Для чего делается коагулограмма?
Коагулологический тест требуется для определения нарушений свертывания:
В чём состоит активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)?
Данные анализ делается на базе образца плазмы крови, что позволяет исследование её свертывание (эндогенным путём).
Для чего делается АЧТВ?
АЧТВ делается в таких ситуациях:
В чём состоит протромбиновое время?
Протромбиновое время делается на образце плазмы для определения её свертывания (экзогенным путём).
Для чего делается ПТВ?
Протромбиновое время измеряется в таких целях:
В чём состоит ТВ тест?
Тромбиновое время — лабораторное исследование, которое делается на образце плазмы для определения конечной фазы фибринообразования.
Для чего делается ТВ тест?
Тромбиновое время — важный индикатор, который делается в таких случаях:
В чём состоит электрофорез белков?
Электрофорез белков состоит в разделении различных компонентов белков из плазмы под влиянием электрического поля для идентификации каждого из них.
Для чего нужен электрофорез белков?
Электрофорез белков необходим для исследования иммунного дефицита или количества иммуноглобулинов.
В чём состоит общий клинический анализ крови?
Гемограмма состоит в анализе всех клеток крови:
Во время этого анализа устанавливается численность таких клеток крови:
Это исследование делается с помощью микроскопа, используя каплю крови.
Для чего необходим общий клинический анализ крови?
Общий анализ крови (гемограмма) требуется для определения таких расстройств:
Мазок крови позволяет определить такие расстройства:
В чём состоит иммуноэлектрофорез?
Иммуноэлектрофорез состоит в электрофорезе, после которого делается специфическое осаждение каждого иммуноглобулина.
Для чего необходим иммуноэлектрофорез?
Этот вид исследования делается того чтобы определить наличие анормальных иммуноглобулинов в плазме.
В чём состоит проба Ваалера-Роуза?
Этот анализ состоит в направлении антител против присутствующих в плазме иммуноглобулинов.
Для чего необходима проба Ваалера-Роуза?
С помощью пробы Ваалера-Роуза можно выявить ревматоидный артрит.
В чём состоит реакция Кумбса?
Данный анализ позволяет определить (на базе образца крови), какие виды антител находятся на поверхности эритроцитов.
Для чего необходима реакция Кумбса?
С помощью реакции Кумбса можно определить такие нарушения:
В чём состоит биохимический анализ крови?
Биохимический анализ крови — один из важнейших исследований, проводимых на крови. Более подробно читайте об этом анализе в этой статье: Состав крови здорового человека
Для чего необходим биохимический анализ крови?
Кровь — это не только сложная система обеспечивающая среду для обмена газов (О2 и СО2), но и комплексная биохимическая структура.
В зависимости от состава крови, можно определить или подтвердить различные заболевания и нарушения.
Основными индикаторами биохимического анализа крови являются:
В чём состоит процедура определения группы крови?
Для того чтобы определить группу крови пациента, на образцы крови добавляются различные знакомые тест-сыворотки. В зависимости от того если эритроциты содержат или нет антигены которые взаимодействуют с антителами из сывороток, происходит реакция агглютинации.
По такому же принципу устанавливается и Резус-фактор крови.
Для чего необходимо определить группу крови?
Знание группы крови больного, может помочь ему в критических ситуациях, например, при переливании крови для соблюдения совместимости.
Анализ крови позволяет выявить разные болезни.
В чём состоит биопсия костного мозга?
Биопсия костного мозга состоит в отборе образца кости и его анализе под микроскопом после фиксации и раскраски. Исследование является мало болезненной и делается под действием локальной анестезии.
Для чего необходима биопсия костного мозга?
Биопсия костного мозга позволяет проверить данные миелограммы по поводу таких диагнозов:
В чём состоит исследование лимфатических узлов?
Исследование лимфатических узлов делается двумя способами:
После этого образцы анализируются под микроскопом.
Для чего необходимо исследование лимфатических узлов?
Исследование лимфатических узлов делается для того чтобы определить наличие аденопатии лимфоузлов (злокачественное образование, воспаление, инфекция).
В чём состоит интрадермореакция?
Интрадермореакция состоит в инъекции под кожу незначительного количеств аллергена.
Для чего необходима интрадермореакция?
С помощью этого анализа можно выявить чувствительность организма к определенному аллергену.
В чём состоит миелограмма?
Данный вид исследования делается путём пункции маленького количества костного мозга на уровне грудной кости и его анализа под микроскопом после раскраски.
Для чего необходима миелограмма?
С помощью миелограммы получаются данные для таких целей:
Время кровотечения — важный индикатор, который определяется как общее время необходимое надрезу для того чтобы закончилось кровоизлияние.
В чём состоит время кровотечения?
Метод Иви считается одним из самых использованных методов установления времени кровотечения. Принцип метода состоит в надрезе в руке глубиною в 1 мм и длиною в 1 см.
Для чего необходимо время кровотечения?
С помощью этого исследования устанавливается первый промежуток времени необходимый для того чтобы началась агрегация тромбоцитов и первичный гемостаз.
В чём состоит тест жгута (присоски)?
Тест жгута состоит в определении количества травм после компрессии, в то время как тест присоски — в определении декомпрессии различной интенсивности и длительности.
Для чего необходим данный тест?
Тест жгута (или присоски) определяет противодействие маленьких сосудов (капилляров).
В чём состоит выявление вида ткани?
Выявление вида ткани — анализ, который делается на лейкоциты и состоит в определении антигенов на гистосовместимость (антигены которые характеризуют группу тканей каждого человека).
Для чего необходимо выявление вида ткани?
Этот анализ требуется для людей, который нуждаются в трансплантации органа. С помощью него определяются подходящие кандидаты, а также выявляется возможный риск аутоиммунных заболеваний.опубликовано econet
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