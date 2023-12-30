Анализ крови: Как научиться трактовать самостоятельно?

Диагностика многих заболеваний начинается с общего анализа крови. Он содержит максимум информации для врача, но совершенно непонятен для пациента. Знание основных показателей позволяет самостоятельно понять причину недомогания, выявить возможные отклонения и развеять сомнения больного.

Анализ крови показывает скрытые проявления болезней. Сочетание нескольких показателей с большой вероятностью указывает на тип инфекции, воспалительный процесс или анемию при кровотечениях. Трактовать результаты необходимо по принятым международным стандартам, учитывая пол и возраст человека.

Расшифровка общего анализа крови: основные показатели

Получить полную информацию о слаженной работе организма можно с помощью общего анализа крови. Он помогает разобраться с причиной плохого самочувствия, хронической усталости, слабости и повышенной температуры. Его обязательно проводят перед операцией или назначением лечения, чтобы исключить осложнения и правильно подобрать препараты.

Повышенные лейкоциты

Белые кровяные тельца защищают организм от инфекций, атаки бактерий и паразитов. Поэтому высокий уровень указывает на скрытое воспаление, развитие осложнений на фоне простуды (пневмонию, бронхит, гайморит). При значительном превышении требуется консультация гематолога: возможны патологии в системе кроветворения, аутоиммунные патологии.

Завышенный уровень лимфоцитов

Клетки являются одним из видов лейкоцитов, отвечают за формирование иммунитета, подавляют рост патогенной микрофлоры. Высокий процент в общей формуле крови диагностируется при краснухе, гриппе, гепатите А, токсоплазмозе или мононуклеозе. Нередко лимфоциты увеличиваются при гормональном сбое и заболеваниях эндокринной системы.

Гемоглобин

Основной показатель для определения уровня кислорода в организме. При снижении органы и головной мозг могут испытывать гипоксию, что влияет на самочувствие, настроение и работоспособность человека. Низкий уровень встречается при анемии, обезвоживании, недостатке железа или витамина В12 после строгой диеты или авитаминоза. Это один из признаков скрытых кровотечений при раке кишечника, патологиях репродуктивной системы женщины.

Тромбоциты

Важный показатель, который меняется при нарушении кроветворения. Изменение в меньшую сторону возникает при лейкемии, железодефицитной анемии, патологии селезенки. Падение часто встречается при приеме гормональных препаратов, цитостатиков и антидепрессантов. Они уменьшаются при беременности, продолжительных менструациях. Повышение тромбоцитов также нельзя оставлять без внимания: это указывает на риск инсульта, тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии артерии во время операции.

СОЭ

Скорость оседания эритроцитов увеличивается при воспалениях и инфекциях, после операции, лечения парацетамолом и авитаминозе. Высокий уровень встречается при обезвоживании, беременности, пороках сердца, злокачественных опухолях, дефиците витаминов В9 и В12.

Эозинофилы

Разновидность лейкоцитов определяется по общему анализу крови. Повышается при аллергической реакции, обострении бактериальной инфекции, паразитах, туберкулезе и воспалениях. Высокий уровень встречается при онкологических болезнях.

Биохимический анализ крови

Процедура проводится при подозрении врача на определенные заболевания внутренних органов и систем. Они проводятся в лабораторных условиях, помогая определить сбой в работе организма, воспаление, изменения белкового или липидного обмена. Он необходим при нарушениях в системе пищеварения, артрите, подозрении на инфаркт.

Повышенный билирубин указывает на синдром Жильбера, закупорку печеночных протоков, недостаток цинка, йода, магния, патологии щитовидной железы. Он резко возрастает при жировом гепатозе печени, гепатите и аутоиммунных болезнях.

Альбумин показывает, насколько полноценно работает ваша печень, как почки фильтруют кровь, выявляет воспаления в надпочечниках.

Холестерин рекомендуется проверять ежегодно в профилактических целях. Он повышается не только при неправильном питании, но и при гормональном сбое, недостатке витамина Д, воспалении желчного пузыря.

Глюкоза выше 7 ммоль/л – повод для визита к эндокринологу. Показатель указывает на риск развития сахарного диабета и болезни эндокринной системы.

Инсулин свыше 10,4 мкЕд/мл определяется при сахарном диабете 2 типа, инсулиноме.

Многие показатели необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи. Влияние на результаты могут оказывать разные факторы: съеденные сладости накануне анализа, нервозность, переутомление. Поэтому посещать лабораторию лучше натощак, не пить вечером алкоголь, энергетические напитки с кофеином. Лучше несколько минут посидеть возле кабинета, чтобы привести в норму давление и успокоиться.

Расшифровка анализа крови требует определенных навыков и знаний врача. Важно сопоставлять результаты с симптомами и жалобами пациента. Это позволяет поставить диагноз с высокой точностью, быстрее приступить к лечению болезни.опубликовано econet

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