Анемия: 7 рецептов с куркумой

Анемией называют состояние, при котором происходит выраженное снижение концентрации гемоглобина в крови человека, как правило, сопровождающееся и снижением количества эритроцитов.

Анемия – это не самостоятельное заболевание, а один из синдромов целого ряда заболеваний. Чаще всего, говоря об этом состоянии, имеют в виду железодефицитную анемию – нарушение выработки в организме гемоглобина, связанное с дефицитом железа. Обычно причинами такого состояния оказываются сильные (или небольшие, но постоянные) кровопотери, недостаток пищи, являющейся источником этого вещества (животных белков), или нарушение усвоения железа из продуктов питания.

Анемия и куркума

При анемии любого вида развивается снижение дыхательной функции крови и, как следствие, кислородное голодание тканей.

Железо – это элемент, играющий огромную роль в процессах тканевого дыхания. Это вещество входит в состав соединения, связывающего кислород, гемма, который в свою очередь является частью молекул гемоглобина – вещества, обеспечивающего перенос кислорода в ткани. Гемоглобин является частью эритроцитов– клеток крови, доставляющих кислород ко всем тканям и органам.

Обычные симптомы, дающие основания заподозрить анемию, это повышенная утомляемость и слабость, сонливость, заметное снижение работоспособности, беспричинная раздражительность. Больные также жалуются на головокружения, шум в ушах и головные боли, появление «мушек» перед глазами, учащение сердцебиения и появление одышки даже при незначительной физической нагрузке. Нередко при анемии развивается и характерная бледность кожи.

В большинстве случаев с неосложненной анемией достаточно легко справиться, пересмотрев свой режим питания и включив в свое меню продукты, богатые железом (а также препараты, содержащие этот элемент) и веществами, улучшающими его усвоение.

Содержание железа в порошке куркумы очень высоко, и оно хорошо усваивается организмом, поэтому эта пряность оказывается исключительно полезна при железодефицитной анемии.

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Рецепт 1

¼-½ ч. л. куркумы

½-1 ч. л. меда

Смешайте мед с куркумой и принимайте 2–3 раза в день перед едой.

Рецепт 2

2 ч. л. куркумы

1 ч. л. семян укропа

3 ч. л. листа черники

3 ч. л. травы подорожника

3 ч. л. цветков красного клевера 2 ч. л. листа крапивы

Травы смешайте и измельчите, добавьте порошок куркумы. Возьмите 1 ч. л. сбора и залейте 1 стаканом кипятка. Дайте постоять под крышкой в течение 20 минут. Процедите. Принимайте по ½ стакана настоя четыре раза в день.

Рецепт 3

⅕ ч. л. куркумы

½ стакана сока моркови

½ стакана сока свеклы

½ стакана сока редьки

Смешайте соки и перелейте в емкость из темного стекла. Перед каждым приемом пищи принимайте по 1 ст. л. смеси соков, добавив в нее порошок куркумы.

Рецепт 4

⅕ ч. л. куркумы

200 мл яблочного сока

50 мл свекольного сока

Смешайте соки, добавьте порошок куркумы, все тщательно перемешайте. Принимайте по 1 стакану два раза в день.

Рецепт 5

½ ч. л. куркумы

½ ч. л. семян шамбалы (пажитника)

1 ч. л. меда

1 стакан молока

Смешайте семена пажитника и куркуму, залейте горячим молоком и поставьте на небольшой огонь. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Дайте постоять под крышкой в течение 20 минут. Добавьте мед. Все тщательно перемешайте. Процедите и принимайте по 1 стакану два раз в день утром и вечером перед едой.

Рецепт 6

1 ч. л. куркумы

4 ст. л. плодов шиповника

Плоды шиповника залейте 1 л воды и поместите на водяную баню. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Перелейте отвар в термос, добавьте куркуму и наставайте в течение 10 часов. Принимайте по 1 стакану четыре раза в день.

Рецепт 7

4 капли эфирного масла куркумы

3 капли эфирного масла лимона

Наполните водой чашу аромалампы и зажгите под ней свечу. Капните в воду эфирные масла. Вдыхайте аромат в течение 20–30 минут один-два раза в день.

Это средство хорошо помогает при упадке сил, которым сопровождается анемия.опубликовано econet

Автор Григорий Михайлов "Куркума-целитель. Большая книга лучших рецептов"

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