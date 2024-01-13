«Анти-Альцгеймер»: Как поддержать здоровье мозга при помощи питания

В рационе наших предков имелось большое количество насыщенных жиров, и практически не было сахара и быстрых углеводов. Сейчас, подавляющее большинство употребляет чрезмерное количество углеводов, вдобавок прошедших рафинирование и интенсивную обработку. Это положение сыграло значительную роль в стремительно возросшем количестве пациентов со старческой деменцией и различными неврологическими нарушениями.

Доктор Куммеров, который перешагнул за столетний рубеж, в своих исследованиях пишет, что самым простым способом защитить свое здоровье, является отказ от как можно большего количества переработанных продуктов. Для восстановления здоровья мозга, а заодно сердца и пищеварительного тракта, он советует готовить пищу дома, и при этом использовать свежие, цельные и натуральные продукты.

Рекомендации для здоровья мозга

1. Уберите из рациона сахар и рафинированную фруктозу

Лучше всего снизить сахар до минимума, а общее количество фруктозы не должно превышать 25 г в сутки. При инсулинорезистентности или других подобных расстройствах, это количество следует уменьшить до 15 г.

2. Значительно снижайте количество глютена и казеина

Это в первую очередь относится к пшенице и пастеризованным молочным продуктам, но не касается молочных жиров, например, сливочного масла. Ученые проводили исследования и выяснили, что глютен негативно влияет на естественный барьер, который отделяет головной мозг от кровеносного русла. Кроме этого, глютен усиливает проницаемость кишечных стенок, что позволяет белковым молекулам проникать в кровь и оседать на стенках сосудов в виде бляшек. Это способствует возникновению воспалительных процессов, ухудшает иммунитет и косвенно влияет на риск появления болезни Альцгеймера.

3. Улучшайте кишечную микрофлору

Это легко сделать, включая ферментированные продукты в свой ежедневный рацион. Кроме этого, оптимизировать микрофлору помогут качественные пробиотики.

4. Увеличивайте содержание здоровых жиров в питании

Особенно это касается насыщенных жирных кислот омега-3, которые требуются мозгу для активной деятельности. К понятию «здоровые жиры» доктор Куммеров относит мясо и масло из молока животных, которые паслись на свободном выгуле, масло кокоса, авокадо, оливки и масло из них, орехи и яичные желтки. Большое количество этих продуктов поможет насытить мозг полезными жирами, и предотвратит клеточные повреждения, вызванные деменцией.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

5. Сократите общее количество калорий

Это поможет устранить резистентность к инсулину и лептину, которые способствуют развитию старческих угасаний.

6. Увеличивайте в рационе содержание фолиевой кислоты и магния.

Следует избегать аптечных добавок, лучше включать в питание большое количество свежих овощей, фруктов, орехов и семечек, насыщенных полезными микроэлементами.

7. Физическая активность

Гимнастические упражнения и любая двигательная активность ускоряют процессы метаболизма белка, и замедляют начало Альцгеймера и его прогрессирование.

8. Устраните из организма ртуть и алюминий

Ртуть содержится в некоторых стоматологических пломбах, а главным «поставщиком» алюминия являются антипригарное покрытие на посуде и антиперспиранты. Вывести ртутные и алюминиевые токсические вещества помогут мероприятия по детоксикации и соблюдение правильного питания.

9. Сократите антихолинергические препараты и лекарства группы статинов

Есть множество препаратов, бесконтрольное применений которых способствует повышенному риску заболеваний Альцгеймера. К ним относятся некоторые наркотические болеутоляющие препараты, антигистаминные, антидепрессантные средства, определенные лекарства от бессонницы и ночного недержания.

Статины увеличивают риск диабета, повышая показатели глюкозы в крови, уменьшают запасы коэнзима Q10, тем самым способствуя появлению мышечной усталости, болезненности, сердечной недостаточности, болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet