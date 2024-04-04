«Антигравитационная растяжка ног»: Худеем и избавляемся от отеков!

Сделать тонкие ноги возможно, не прокачкой мышц, а - РАСТЯЖКОЙ. Именно качественная растяжка, может занимать не более 2-х минут в день, но активно воздействовать на конечности.

Если тазобедренные суставы защемлены, кровь и лимфа мышц вокруг них, не течет плавно, продукты жизнедеятельности накапливаются шлаками и отечностью ног, легко образуется и целлюлит. Кроме того, важно тренировать и антигравитационные мышцы задней части бедер и икры.

Растяжка антигравитационной мышцы – 3 упражнения

Антигравитационная мышца, как следует из ее названия, представляет собой мышцу, которая противостоит гравитации. Эти мышцы не теряют силу тяжести и поддерживают осанку. Но когда они слабые, то искривляют позвоночник, создают провисание таза и выпирающий животик.

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Также растяжка, поможет ослабить голеностоп.

На одной ноге у человека 28 костей и 33 сустава. Суставы порой, сильно нагружены, потому что они носят наше тяжелое тело каждый день.

1. «Нога, толкающая стену»

Натяжение, укрепляющее ноги от подошвы и еще больше ослабляющее тазобедренный сустав.

Сядьте к стене. Держите руки на ягодицах и осторожно согните колени, поддерживая свое тело. В это время кончики пальцев рук направлены назад.

Расстояние между пальцами ног и стеной не превышает размера вашего кулака.

Вытяните левую ногу к стене и медленно подгоните подошву к стене.

Как только левая нога поднимается до точки, где можно вытянуть заднюю часть колена, прижмите пятку к стене и отпустите пальцы ноги вниз.

Положите пальцы на стену, положите подошвы на стопу, на этот раз подтолкните пальцы к стене и поднимите пятку. В это время согните пальцы ног и оставьте их на месте. Движение повторяется несколько раз.

Вытяните колени и полностью подгоните подошву ноги к стене.

Нарисуйте круг по часовой стрелке и против нее.

Аналогичное движение растяжки повторите для правой ноги.

2. "Ремонт" искажений ног

Укрепление стоп и мышц, вернув колени в правильное положение.

Приложите пятку правой ступни к внутренней части левого колена.

Держите левую руку под спиной, а правую - в районе пресса.

Поверните лодыжки наружу и повторите поворот 3 раза.

Сделайте то же самое для другой ноги.

3. "Разрыхление" тазобедренного сустава

Увеличивает гибкость бедра и исправляет искажения ног.

Лежа на боку, вытянуть правую руку (та, что внизу) над головой. Левая рука (врехняя) лежит перед грудью и поддерживает тело для равновесия. Сделайте тело прямой линией.

Согните левое колено и поставьте ногу на правое колено.

Переместите левую ногу к ягодицам вдоль внутренней части правой ноги. Делайте движение "Кушу-кушу" - поглаживание пальцами стопы ноги.

Верните левую ногу обратно на колени.

Повторите движение 3 раза, затем сделайте все заново для другой стороны.

Эти растяжки, воздействуют и на кожу ног, тонизируя упругость, улучшая кровоток.

Тело после упражнения будет расслабленным, поэтому растяжка подходит для вечера.опубликовано econet

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