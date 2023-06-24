Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Антицеллюлитный массаж: что нужно знать

Антицеллюлитный массаж: что нужно знать

Источник: vk.com 24 июня 2023 6306
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Любые медицинские процедуры требуют соблюдения строгих правил. Только в таком случае вы добьетесь желаемого эффекта. Что важно знать про антицеллюлитный массаж? Например, то, что при запущенном целлюлите необходимо подключать к массажу специальные диеты, физические нагрузки, контрастные процедуры.

Антицеллюлитный массаж: что нужно знать

Определите сразу, есть ли у вас кроме целлюлита ещё и лишний вес. Если он не большой, до 5 килограмм, возможно, совмещать антицеллюлитный массаж с процедурами по сбросу веса (любыми на ваше усмотрение). Если лишнего веса более 5 - 7 килограмм, необходимо сначала привести вес в норму, а потом проводить курс антицеллюлитного массажа. Не пытайтесь решить одновременно проблему лишнего веса и целлюлита только с помощью антицеллюлитного массажа.

Всё про антицеллюлитный массаж

При запущенном целлюлите обязательно надо подключать к решению проблемы специальные диеты, физические упражнения, контрастные процедуры. Решать проблему надо в комплексе.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Сеансы массажа необходимо проводить в виде курса 8 - 15 процедур. Если ваша цель - профилактика, то можно проводить один массаж через 2 - 3 недели.

Периодичность массажных процедур - через 2 дня. Это даст самый оптимальный и естественный результат по избавлению от целлюлита.

Сильно частое проведение антицеллюлитного массажа (2 раза в день) не увеличивает скорость избавления от целлюлита.

Антицеллюлитный массаж лучше проводить в вечернее время.

Постарайтесь после процедуры не охлаждать организм, минимально нагружайте позвоночник и мышцы.

Выпивайте 200 - 300 грамм воды после окончания сеанса.

Массажист при проведении антицеллюлитного массажа использует как минимум 2 вида крема. Один для проведения пиллинга, второй для непосредственного воздействия на целлюлит.

Перед антицеллюлитным массажем необходимо провести лёгкий массаж всего организма, подготовив его таким образом непосредственно к процедуре.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Антицеллюлитный массаж: что нужно знать

При проведении антицеллюлитного массажа не должно появляться синяков.

Антицеллюлитный массаж, прежде всего, направлен на уменьшение объёмов в проблемных зонах. Контролировать этот процесс лучше всего с помощью сантиметра. Если вы ещё сбрасываете вес, обязательно периодически взвешивайтесь в одно и то же время суток на одних и тех же весах.

При проведении антицеллюлитных процедур, возможно, использовать щётки с мягкой щетиной (с помощью этих щёток хорошо улучшается кровообращение в верхних слоях кожи), массажёры с деревянными или резиновыми пупырышками (можно воздействовать на более глубокие ткани организма).опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье красота антицеллюлитный массаж целлюлит мышцы вес пилинг проблемная зона

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Поделитесь с друзьями!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.