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Аритмия: 7 главных вещей, которые нужно знать

Автор: Econet 07 июля 2023 6358
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Аритмия является распространенным сердечно-сосудистым заболеванием. И многие не знают, насколько она опасна.

Аритмия: 7 главных вещей, которые нужно знать

«Болезнь легче предупредить, чем лечить», Гиппократ

«Будущее принадлежит медицине профилактической». Выдающийся хирург Н. И. Пирогов.

 Выясним причины этого недуга, симптомы, способы лечения и профилактики. 

Что необходимо знать про аритмию

1. Что означает аритмия?

Аритмией называют нарушение нормального ритма биения сердца и изменение источника возбуждения сердца. Также к этому заболеванию относятся и расстройства проведения импульса.

2. Аритмия – это учащенное сердцебиение?

Ошибочно полагать, что любое частое сердцебиение является признаком аритмии. Причиной быстрой работы сердца может послужить физическая нагрузка либо эмоциональное состояние в конкретной ситуации (испуг, стресс, плавание, бег и прочие).

3. На какие признаки обратить внимание и как диагностировать заболевание?

Лучший способ определить наличие заболевания – это в момент приступа сделать электрокардиографию. Это наиболее точный метод оценки частоты сердечного ритма, его источника и корректности проведения импульса. Обязательным является обследование у кардиолога. Врачи применяют инструментальные методики – ЭКГ (электрокардиограмму) либо мониторирование ЭКГ. В последнем случае пациент должен постоянно носить специальный аппарат для фиксации ЭКГ в условиях обычной повседневной жизни. Такой подход позволяет специалисту сделать правильные выводы и назначить адекватное лечение.

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4. Может ли заболевание протекать бессимптомно?

Да, это возможно. Это называется приступообразной либо постоянной аритмией. Консультация врача будет не лишней даже при хорошем самочувствии, но нерегулярном сердечном ритме.

Аритмия: 7 главных вещей, которые нужно знать

5. Чем опасно заболевание?

Аритмия может угрожать либо не угрожать жизни человека. На течение заболевания влияют и сопутствующие болезни. Оценка состояния пациента проводится исключительно в индивидуальном порядке, поскольку у каждого человека аритмия может протекать разным способом и иметь разный прогноз.

6. Что провоцирует возникновение аритмии?

Существует несколько причин развития этого недуга:

  • болезни сердца (врожденные или приобретенные);
  • повышенное артериальное давление;
  • сбой в электролитном балансе;
  • изменение гормонального статуса;
  • наличие сопутствующих проблем со здоровьем;
  • вредные привычки.

Все перечисленные выше факторы могут способствовать учащению сердечного ритма.

7. Какие существуют меры профилактики?

Главной профилактикой является ведение здорового образа жизни:

  • правильное питание;
  • отказ от вредных привычек;
  • умеренная физическая активность;
  • поддержка нормального веса (рассчитывается по формуле: вес (кг)/рост (м)²).

Соблюдая эти условия, удастся нормализовать работу сердца. Но также важно проходить регулярное обследование у специалиста, особенно при возникновении любых тревожных симптомов.

8. Как лечить заболевание?

Для лечения врачи используют разные методы, но основными из них являются:

  • медикаментозный (консервативный) – специалист назначает лекарственные средства, способные устранить проблему либо исключить вероятность возникновения осложнений. Иногда прием препаратов назначается пожизненно;
  • хирургический – эффективной малотравматической методикой при учащенном сердечном ритме (тахиаритмии) считается радиочастотная абляция, в ходе которой на бедре прокалывается сосуд и проводится катетер прямо к сердцу, а с помощью рентгена врач отслеживает состояние органа на экране аппарата в виде 3D-модели, ищет проблемную зону и разрушает ее с помощью тока радиочастоты. Напротив, при сниженном сердечном ритме проводится имплантация электрокардиостимулятора, посылающего определенные импульсы сердечной мышце, благодаря чему орган начинает нормально функционировать.

Методика лечения назначается специалистом после полного обследования пациента в индивидуальном порядке. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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