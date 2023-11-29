Ароматерапия: эфирные масла для оптимального здоровья

Ароматерапия не только может подарить хорошее настроение, снять стресс и убрать головную боль. Некоторые эфирные масла помогут укрепить здоровье. Предлагаем список лекарственных растений, которые эффективно используются в ароматерапии, и самые полезные аромамасла.

Ароматерапия может принести большую пользу здоровью. Многие масла растений обладают ценными терапевтическими свойствами.

Действие ароматерапии

Ароматерапия использует эфирные масла специальных растений. При вдыхании запаха таких масел они контактируют с рецепторами в организме, которые отправляют сигналы мозгу. Аромамасла имеющие местное применение (при массаже), всасываются через кожу, имея терапевтическое действие.

Лекарственные растения, которые активно используются в ароматерапии

1..Ромашка: снимает воспаление, спазмы мышц, болезненность менструаций, лечит нарушение сна, пищеварительные сбои.

2. Мускатный шалфей: лечит дисфункции матки, спазмы мышц у женщин.

3. Эвкалипт: применяется при кожных патологиях, боли в мускулах и суставах, ослабленном иммунитете, воспалении.

4. Герань: лечит кожные проблемы, стресс и тревожность, обезболивающее средство.

5. Лаванда: снимает беспокойство, нормализует сон, лечит кожные патологии.

6. Лимон: используется для детоксикации, укрепления иммунитета, при тошноте, для обезболивания.

7. Мята перечная: оказывает противовоспалительный, обезболивающий, спазмолитический, противомикробный, ветрогонный, противоотечный эффект.

8. Розмарин: для пищеварения, укрепления сосудов и сердца.

9. Чайное дерево: антибактериальный, противовоспалительный, противовирусный, иммуностимулирующый эффект.

10. Иланг-иланг: для настроения, спокойствия и душевного равновесия.

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Против стресса

Самая популярная трава в ароматерапии от тревожности - лаванда. Масло лаванды имеет успокаивающий эффект без седативного действия и развития зависимости.

Масло бергамота обладает яркими успокаивающими свойствами. Аромат бергамота подарит спокойствие и душевное равновесие.

Для полноценного сна

Ароматерапевтический массаж с применением масел миндаля и майорана улучшает сон. Вдыхание аромамасел тоже улучшает качество сна (в частности, у пожилых людей с деменцией).

Распыление масел лаванды и мяты перед отходом ко сну улучшает качество сна у онкобольных, которые не могут полноценно отдыхать.

Против головной боли

Ароматерапия поможет уменьшить болезненные симптомы при мигрени. Вдыхание лавандового масла снижает число приступов головной боли.

Розовое масло розы при местном применении поможет ослабить интенсивность головной боли при мигрени.

Для кожи

Ароматические масла дают успокаивающий эффект для кожи и активно применяются в дерматологии. Вот эти эфирные масла:

календулы,

корицы,

ромашки,

эвкалипта,

ладана,

лаванды,

лимона,

сандала,

чайного дерева,

тысячелистника.

Многие из указанных масел оказывают антимикробный эффект, который пригодится при заживлении ран, язв и акне.опубликовано econet

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