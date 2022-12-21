АРТРОЗ голеностопного сустава: причины и лечение

Артроз – это серьезное заболевание, способное без лечения быстро привести к инвалидности. Чтобы этого избежать, необходимо начинать терапию как можно раньше, применяя комплекс мер, рекомендованных врачом. Как лечить артроз сустава читайте в статье.

Голеностопный сустав подвергается большим нагрузкам почти у всех людей. Особенно часто появляются различные патологии этого сочленения у тех, кто занимается спортом, часто поднимает тяжести, длительное время проводит на ногах или имеет лишний вес. Под влиянием таких нагрузок может развиться деформирующий артроз голеностопного сустава. Это хроническое заболевание, приводящее к постепенному разрушению сустава. Вызывает появление сильных болей и ограничение подвижности стопы. На поздних этапах приводит к полной деформации и блокировке сустава, из-за чего наступает инвалидность. Только своевременное лечение голеностопного артроза способно избавить пациента от страданий и сохранить функции конечности.

АРТРОЗ голеностопного сустава: характеристика и лечение

Многие люди с возрастом узнают, что такое артроз. Это заболевание, которое характеризуется постепенным разрушением сустава в результате дегенеративно-дистрофических процессов. Такое может случиться по разным причинам, но довольно часто начинается болезнь с замедления обменных процессов и других возрастных изменений в организме.

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Из-за этого ткани сустава получают меньше питательных веществ. При этом сначала поражается синовиальная оболочка сустава и суставный хрящ. В норме он гладкий, что обеспечивает хорошее скольжение поверхностей. Хрящ также эластичный, поэтому выполняет функции амортизации. Но при артрозе он высыхает, трескается. При движении хрящи трутся друг о друга, еще больше повреждаясь. При этом потеря ими амортизационных функций приводит к травмированию костной ткани.

Постепенно края костей, составляющих сустав, начинают разрушаться, на них разрастаются остеофиты. Это приводит к повреждению окружающих мягких тканей, к их воспалению. Связки и капсула сустава утолщаются, перестают выполнять свои функции. Из-за этого перераспределяется нагрузка на ногу, могут развиться патологии колена, тазобедренных суставов и позвоночника. На последних стадиях заболевания опорная функция конечности полностью утрачивается, движения в суставе прекращаются.

Обувь на каблуке и боль в ноге

Остеоартроз голеностопного сустава одинаково часто встречается и у мужчин, и у женщин. Эта патология имеет хроническое течение с периодическими ремиссиями и обострениями. В основном подвержены артрозу люди после 45 лет, но в последнее время все чаще он диагностируется в более молодом возрасте. Это связано с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием, что приводит к замедлению обменных процессов. А именно артроз голеностопа встречается довольно часто из-за того, что этот сустав один из самых подвижных и принимает на себя весь вес тела человека.

Причины

В основе дегенеративных процессов, приводящих к разрушению сустава, лежит замедление обмена веществ. Такое чаще всего случается с возрастом, поэтому более 70% больных – это люди старше 60 лет. У молодежи чаще всего диагностируют посттравматический артроз голеностопного сустава, если лечение микроперелома, вывиха или растяжения связок проводилось неправильно.

Но причиной патологии могут стать и другие факторы:

частые микротравмы сустава и сухожилий из-за повышенных нагрузок;

лишний вес;

длительное ношение неудобной обуви;

постоянное пребывание на ногах, занятие силовыми видами спорта или легкой атлетикой;

деформации стопы;

сахарный диабет, подагра;

ревматические заболевания;

болезни позвоночника, сопровождающиеся ущемлением нервов;

врожденные аномалии.

Симптомы

Начинается заболевание почти незаметно. Остеоартроз голеностопного сустава 1 степени проявляется только повышенной утомляемостью и несильными ноющими болями после повышенных нагрузок. Многие пациенты не обращают на это внимания, тем более что после отдыха дискомфорт исчезает.

Боль в голеностопе

Но постепенно появляются более выраженные симптомы. Болевые ощущения становятся интенсивнее, возникают даже ночью. Сустав начинает деформироваться, ограничивается объем движений в нем. Пациент уже не может полноценно опираться на ногу, на последних стадиях заболевания передвижение возможно только с костылями.

Чтобы не допустить такого, необходимо начать лечение патологии как можно раньше. Для этого нужно уметь распознать характерные симптомы артроза голеностопного сустава.

В отличие от других суставных патологий при артрозе есть такие особенности:

боли возникают по утрам, а после активных движений стихают, поэтому они получили название стартовых;

кроме того, болевые ощущения появляются после физических нагрузок, причем, быстро наступает утомляемость;

движения в суставе сопровождаются хрустом или скрипом;

часто возникают небольшие травмы из-за нестабильности сустава;

объем движений ограничен;

развивается атрофия мышц ноги;

на поздних стадиях сустав деформируется.

Иногда дегенеративные процессы сопровождаются воспалением, или развиваются как последствия инфекционного или ревматоидного артрита. В этом случае ставят диагноз «артрозоартрит голеностопного сустава». При этом, кроме характерных симптомов дегенеративного заболевания, наблюдается отек, покраснение, повышение температуры.

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Разновидности

Классифицируют артроз в соответствии с причиной его появления и степенью проявления симптомов. Кроме самого распространенного остеоартроза иногда ставят другие диагнозы.

Гемартроз голеностопного сустава развивается из-за скопления крови в суставной полости. Это может случиться после травмы или из-за повреждения сосудов.

развивается из-за скопления крови в суставной полости. Это может случиться после травмы или из-за повреждения сосудов. Деформирующий артроз характеризуется быстрым разрушением тканей и серьезной деформацией сустава.

характеризуется быстрым разрушением тканей и серьезной деформацией сустава. А посттравматический развивается из-за неправильного лечения переломов или как осложнение после хирургического вмешательства.

В современной медицине выделяют три стадии развития артроза. Они выявляются при аппаратном обследовании, так как отличаются степенью деформации сустава. Поэтому лечение, а также прогноз выздоровления у них разный.

При артрозе первой и второй степени правильное комплексное лечение в большинстве случаев оказывается эффективным, оно может остановить разрушение сустава и вернуть его подвижность. На последней стадии консервативная терапия может только немного облегчить состояние больного, так как хрящевая ткань почти разрушена. ДОА на этой стадии лечится только с помощью операции.

Поэтому очень важно знать, как начинается заболевание.

При артрозе голеностопного сустава 1 степени не наблюдается сильных болей или видимых изменений в форме лодыжки. Большинство пациентов на этой стадии даже не обращаются к врачу, так как испытывают только повышенную утомляемость и несильные ноющие боли в суставе после нагрузок. Даже рентгеновское обследование не может определить никаких изменений.

Артроз 2 степени голеностопного сустава диагностировать легче. Пациенты обращаются к врачу по поводу сильных болей, которые не проходят после отдыха. Сустав может воспалиться, покраснеть, развивается отек. При ходьбе пациент испытывает серьезный дискомфорт, так как стопа ограничена в движениях. При этом артроз голеностопного сустава 2 степени хорошо распознается на рентгеновском снимке по сужению суставной щели и образованию остеофитов.

При переходе заболевания в 3 стадию сустав уже сильно деформируется. Если лечение не было начато раньше, может потребоваться операция. Ведь дегенеративные процессы часто приводят к окостенению хряща и потере его амортизационных функций. Из-за этого сустав теряет подвижность.

Диагностика

При артрозе первой степени диагноз поставить сложно, так как видимых изменений не наблюдается даже на рентгеновском снимке. Состояние хряща можно определить при МРТ. Позже с помощью рентгена можно увидеть, что суставная щель сужена, на краях костей образуются остеофиты. На поздних стадиях обнаруживается деформация сустава, остеосклероз кости, кистовидные разрастания.

УЗИ голеностопа

Иногда необходимы дополнительные обследования, например, артроскопия, УЗИ или КТ сустава, а также консультации других специалистов. Это поможет точнее выяснить причину появления дегенеративных процессов, стадию заболевания. Только после такого комплексного обследования врач может определить, как лечить артроз более эффективно.

Лечение

Дегенеративные процессы в суставе при артрозе постоянно прогрессируют, даже если нет никаких внешних проявлений этого. На начальных этапах, пока суставный хрящ еще не разрушен, этот процесс можно остановить. Поэтому лечение артроза голеностопного сустава должно быть начато как можно раньше. При этом очень важно не только определить стадию развития патологии, но и причину дегенеративных процессов.

Терапия обязательно должна быть комплексной. Кроме обычных методов, применяемых при других суставных патологиях, при артрозе очень важен образ жизни пациента. Необходимо следить за правильным распределением нагрузки, не допускать увеличения веса, сбалансировано питаться. При артрозе стопы и голеностопного сустава очень важную роль в лечении играет правильный выбор обуви.

Наложение бинта на голеностоп

Во время обострения очень важно снижение нагрузки на сустав, а в некоторых случаях – его полная иммобилизация. Обычно постельный режим назначается на 3-5 дней, пока не стихнут острые боли. Но лечение посттравматического артроза голеностопного сустава может потребовать более длительного ограничения подвижности. Иногда пациенту рекомендуется использовать ортопедические приспособления на сустав или ходить на костылях.

Задачей лечения этой патологии, прежде всего, становится купирование болевых ощущений. Чаще всего боль снимают лекарственными препаратами. Но делать это можно только в сочетании с другими методами. Если самостоятельно избавиться от болевых ощущений и нагружать больной сустав, он будет разрушаться еще быстрее. Ведь обезболивающие препараты не убирают причину боли, и патология продолжает прогрессировать.

Поэтому лечение деформирующего артроза голеностопного сустава должно быть комплексным и проводиться под руководством врача с постоянным контролем изменений, происходящих в тканях.

Причем, консервативная терапия эффективна только на первых этапах заболевания. При артрозе 3 стадии остановить дегенеративные процессы уже очень сложно, а восстановить хрящевую ткань невозможно. Поэтому эффективно только хирургическое лечение. В зависимости от степени разрушения тканей может быть проведена малоинвазивная артроскопия с удалением остеофитов и частей хряща, артродез, характеризующийся полным сращением костей. В самых тяжелых случаях деформированный сустав заменяется эндопротезом.

Физиопроцедуры

В лечении остеоартроза голеностопного сустава обязательно применяются физиотерапевтические процедуры. Кроме обычных электрофореза, магнитотерапии, импульсных токов в последнее время все более популярной становится лазерная терапия. Этот метод эффективно снимает боли, уменьшает воспаление и стимулирует восстановительные процессы в тканях.

Часто также при артрозе применяют внутрисуставную оксигенотерапию. Дополнительное поступление кислорода к тканям сустава помогает быстрее выводить продукты обмена, а также снижает нагрузку. Эффективно также применение лечебной грязи, сероводородных ванн, парафиновых аппликаций. Такая терапия помогает быстрее восстановить функции сустава.

Физиолечение

Дегенеративные процессы в суставе развиваются не столько из-за повышенных нагрузок, сколько из-за неспособности тканей противостоять им. Ведь при нормальном функционировании всех компонентов сустава они выдерживают любые нагрузки и восстанавливаются после них. Но для этого необходим крепкий мышечно-связочный аппарат, который бы обеспечивал правильную работу сустава. Поэтому основным методом лечения артроза является лечебная гимнастика.

Были разработаны разные комплексы упражнений, которые помогают разрабатывать мышцы и повышать их тонус. В результате занятий улучшается кровообращение и циркуляция внутрисуставной жидкости. Благодаря этому хрящевая ткань получает достаточное количество питательных веществ и может восстанавливать свои функции.

ЛФК назначается всем пациентам с артрозом, хотя упражнения выбираются строго индивидуально. Даже во время острой стадии не рекомендуется соблюдать постельный режим дольше 5 дней. После стихания болей постепенно начинают нагружать мышцы, окружающие сустав.

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Народные методы

Часто во время ремиссии пациентам дополнительно рекомендуется лечение народными средствами. Они помогают предотвратить обострения, ускорить восстановление тканей и избежать осложнений. Существует множество рецептов против суставных патологий, при артрозе чаще всего применяются такие:

0,5 г мумие смешать с розовым маслом, втирать в сустав;

тертый сырой картофель использовать для компрессов;

эффективна мазь из листьев окопника, оливкового масла, пчелиного воска и раствора витамина Е;

полезно добавлять в еду растолченную яичную скорлупу;

эффективны горячие ванночки с солью и содой;

для компресса можно использовать смесь из яичного желтка, скипидара и яблочного уксуса;

внутрь рекомендуется принимать отвары листьев брусники, настойку лаврового листа на спирту или чеснока на растительном масле.

Питание

В лечении остеоартроза голеностопного сустава 2 степени, как и первой, важную роль играет питание пациента. Необходимо чаще включать в рацион продукты, содержащие желатин, а также холодец, сваренный из хрящей. С пищей должно поступать достаточное количество витаминов и минеральных веществ, особенно кальция, магния, фосфора, витамина В6 и Д3.

Для контроля веса пациенту нужно избегать высококалорийных продуктов, простых углеводов, жареной и жирной пищи, большого количества сахара. Рекомендуется отказаться от алкоголя, газированных напитков, фаст-фуда.опубликовано econet

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