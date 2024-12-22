Ашваганда: невероятные целебные свойства

В индийской народной медицине считается, что ашваганда придает человеку силу, здоровье, бодрость, выносливость, сексуальную энергию и омолаживает организм.

Ашваганда (Withania Somnifera) – это лекарственное растение семейства паслёновых традиционно используемое в Аюрведе. Ашваганда (ashwagandha) в переводе с санскрита означает “запах лошади” из-за того, что свежий корень травы напоминает такой запах. Это растение произрастает от Юго-Восточной Азии до средиземноморского региона и Южной Африки. Она используется для лечения бронхита, астмы, язв, истощения, бессонницы и старческого слабоумия, как противовоспалительное средство и афродизиак.Также трава ашваганда имеет и другие название: Withania Somnifera, Solanaceae, индийский женьшень, зимняя вишня, солнечнолистный физалис, агол эфиопский. На русском языке есть два написания названия этого растения: ашвагандха и ашваганда.

Состав ашваганды (корень)

Основными биохимическими составляющими корня ашваганды являются стероидные алкалоиды и стероидные лактоны называемые витоналидами.

В состав ашваганды входят: стероидные лактоны витанон, витаферин A, витанозид, а также катехины, фенольные кислоты, олеиновая кислота, линолевая кислота, линоленовая кислота, полисахариды, флавоноиды, сапонины, бутанолиды, алкалоиды (изопеллетенин, анаферин), кумарины, терпиноиды, танины, фенолы, аминокислоты (глицин, триптофан, глютамин), железо и др.

В общем ашваганда представляет собой адаптоген, используемый для для снятия стресса, увеличения работоспособности и сил, увеличения мужской фертильности, снижения тревожности и как иммуномодулятор.

Фармакологический свойства ашваганды

Как видно из состава, ашваганда содержит широкий спектр разнообразных фитохимических веществ и активных компонентов, что позволяет ее потенциально использовать в терапии различных заболеваний.

В доклинических исследованиях ашвагандха показала противомикробные, противовоспалительные, противоопухолевые, антистрессовые, нейропротекторные, кардиопротекторные и антидиабетические свойства. Кроме того, ашвагандха уменьшает окислительный стресс, модулирует митохондриальную функцию, регулирует апоптоз и уменьшает воспаление, улучшает эндотелиальную функцию сосудов.

Ввиду этих фармакологических свойств ашваганда является потенциальным лекарством против различных клинических состояний, особенно связанных с нервной системой. Это может быть лечение бесплодия, импотенции, стресса и процесса старения, болезни Альцгеймера и Паркинсона, артрита, онкологии, диабета, заболеваний сердца.

Ашваганда против остеопороза

Остеопороз, при котором уменьшается плотности костной ткани, является причиной смертности среди пожилых людей, особенно женщин с дефицитом эстрогена. Экстракт корня ашваганды может быть потенциальным лекарством при лечении остеопороза.

Ашваганда против карциномы яичников, ревматоидного артрита и остеоартрита.

Ашвагандха повышает выносливость и предотвращает изменение концентрации кортизола надпочечников вызванные стрессом, защищает от язвы желудка на фоне стресса, оказывает противоопухолевое действие при карциноме яичников и миоме матки, защищает от ревматоидного артрита и остеоартрита.

Ашваганда против интоксикации

В исследованиях установлено, что она снижает бионакопление кадмия в организм модельных животных, а также проявляет защитные свойства от нитрата свинца. Химиопревентивные свойства ашваганды делают ее потенциальным дополнительным лекарством для пациентов, подвергшихся радиации и химиотерапии.

Ашвагандха имеет положительный эффект в лечении рака

В исследовании проведенном на модельных животных ашвагандха продемонстрировала противоопухолевые свойства. Необходимы дальнейшие, но уже клинические исследования.

Ашвагандха против болезни Альцгеймера и других когнитивных заболеваний.

На модельных животных (мыши) установлено, ашваганда значительно улучшала дефицит памяти и предотвращала потерю аксонов, дендритов и синапсов. Это подтверждает, что ашваганда может улучшить дисфункцию нейронов при болезни Альцгеймера.

Исследования ашваганды in vitro (в пробирке, вне живого организма)

Экстракт листьев ашвагандхи замедляет старение человеческих фибробластов

В исследовании экстракт листьев ашвагандхи защищал клетки соединительной ткани человека от токсичности, увеличивал потенциал деления in vitro, уменьшал накопление молекулярных повреждений, подавлял специфическую активность вызванную старением – бета-галактозидазой и белком p21Waf1 (маркеры старения).

Натуральный компонент ашваганды обладает как противоопухолевой, так и антибактериальной активностью и указывает на молекулярную связь между старением и раком.

Ашваганда ингибирует рост клеток рака молочной железы, толстой кишки и легких.

Исследование in vitro показало, что ашвагандха более эффективно ингибирует рост клеток рака молочной железы, легких и толстой кишки чем доксорубицин (противоопухолевый препарат). Эти результаты свидетельствуют о том, что ашвагандха может предотвращать или ингибировать рост опухоли при онкологических заболеваниях и является потенциальным природным веществом для разработки новых химиотерапевтических препаратов.

Ашваганды эффективна против меланомы человека.

Проведенное исследование in vitro показало, что водный экстракт из ашваганды имеет противоопухолевые свойства и оказывает мощное цитотоксическое действие на клетки злокачественной меланомы человека.

Клинические исследования ашвагандхи

Результаты этого рандомизированного исследования показывают, что экстракт корня ашваганды можно использовать для управления массой (похудение) тела у взрослых при хроническом стрессе. Кроме того, было обнаружено, что экстракт является безопасным и хорошо переносимым.

Ашвагандха снижает уровень гормона стресса – кортизола. Экстракт корня ашвагандхи безопасно и эффективно улучшает устойчивость человека к стрессу. Исследование доказывает уменьшение кортизола в сыворотке крови.

Ашвагандха против ревматоидного артрита

Результаты настоящего исследования показывают, что ашвагандха (Ashwagandha) и сиддха макардвадж (Siddha Makardhwaj) натуральный препарат на основе минералов, потенциально могут использоваться для лечения ревматоидного артрита. Лечение в течение семи недель у пациентов с ревматоидным артритом показало нормальные тесты функции почек и печени.

Ашваганда может улучшить сексуальную функцию у женщин

Многие женщины испытывают сексуальную дисфункцию, когда возникают нарушения оргазма и сексуальные трудности. Это исследование продемонстрировало, что пероральный прием ашваганды может бороться с этими проблемами.

Ашваганды увеличивает мышечную массу и силу, повышает тестостерон и снижает жировые отложения.

Применение ашвагандхи может быть полезно в сочетании с силовыми тренировками.

Ашваганда (корень) лечит бесплодие на фоне хронического стресса у мужчин

Употребление ашваганды привело к снижению стресса, улучшило качество сперы, повысило уровень антиоксидантов, а также привело к беременности у партнеров 14% пациентов.

Еще проведены исследования о положительном влиянии ашваганды на уровень мужского репродуктивного здоровья, повышение тестостерона и окислительный стресс.

Ашваганда может быть эффективной для улучшения когнитивных функций, восстановления как кратковременной так и долговременной памяти. Снижение когнитивных функций связано с процессом старения. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование было проведено на 50 взрослых с легкой когнитивной недостаточностью. Результаты исследования показали эффективность и безопасность ашваганды.

Ашваганда по предварительным результатам исследования имеет положительный эффект при биполярном расстройстве

Ашваганда уменьшает тревожные состояния и беспокойства.

Ашвагандха может быть использована для лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона и других когнитивных заболеваний

Исследования показывают, что Ашваганда замедляет и устраняет нейротическую атрофию и синаптические потери. Поэтому может применяться на любой стадии заболевания, включая раннюю, не диагностированную стадию.

Экстракта ашвагандхи активирует иммунитет. Исследование свидетельствует, что применение экстракта ашваганды, оказывает положительные иммунологические эффекты и активирует 4 типа иммунных клеток.

Ашвагандха нормализует показатели щитовидной железы у пациентов с субклиническим гипотиреозом.

Субклинический гипотиреоз (скрытый) – расстройство щитовидной железы без выраженных симптомов дефицита щитовидной железы, встречается у 3% -8% населения планеты.

Ашвагандха снижает холестерин (ЛПНП) и триглицериды. Исследование показало, что прием ашвагандхи приводил к снижению уровня плохого холестерина (ЛПНП) на 17% и триглицеридов на 11%. Другое исследование подтвердило, что эффект применения ашваганды продолжался через месяц после прекращения лечения.

Ашвагандха снижает уровень глюкозы в крови

Еще одно исследование указывает на то, что ашвагандха является потенциальным источником гипогликемических, мочегонных и гипохолестеринемических веществ для здоровых и имеющих диагноз сахарный диабет пациентов.

Ашваганда против диабета 2 типа

Экстракт листьев ашваганды показал антидиабетическую активность, основанную на поглощении глюкозы и увеличивал секрецию инсулина в базальных панкреатических бета-клетках.

Ашвагандха показала противораковую активность в отношении карциномы головы и шеи человека

Ашваганда вызывает апоптоз и ингибирует рост клеток рака головы и шеи человека (злокачественные образования). Ашваганда может быть потенциальными природным лекарством для лечения карциномы головы и шеи человека.

Ашваганда эффективна в лечении менопаузы

Ашвагандха (ashwagandha) показала положительный эффект в лечении менопаузального синдрома, и снижении приливов, колебаний настроения и беспокойства. Это растение стимулирует гормональные железы и регулирует секрецию гормонов во время менопаузы.

Ашваганда показала свою эффективность в отношении аменореи (аномальное отсутствие менструации).

Ашваганда против старения

В двойном слепом клиническом исследовании, проведенном в группе из 101 здорового мужчины в возрасте 50-59 лет, ашвагандху применяли в дозе 3 грамма в день течение года. Результаты показали значительное повышение гемоглобина, красных кровяных телец (эритроцитов), нормализацию уровня меланина в волосах и кальция в ногтях, уменьшение холестерина в сыворотке крови, скорость оседания (седиментации) эритроцитов значительно снизилась и 71,4% участников исследования сообщили об улучшении сексуального здоровья. Таким образом ашваганда показала положительный эффект против возрастозависемых заболеваний.

Существует популярная биологически активная добавка в виде капсул с таким же названием “Ашваганда”, ее и следует употреблять.

Ашваганда: инструкция по применению

В качестве добавки лучше использовать экстракт корня. Минимальная эффективная дозировка 300-500 мг в день во время завтрака, средняя 450-500 мг 2 раза в день, оптимальная по 2000 мг 3 раза в день во время еды (6000 мг в день).

Ашваганда: противопоказания

индивидуальная непереносимость

беременность и период лактации

заболевания желудочно-кишечного тракта

Без консультации у врача не следует принимать людям с аутоиммунными заболеваниями – ревматоидный артрит, сахарный диабет I типа, аутоиммунный тиреоидит и другие заболевания щитовидной железы, красная волчанка. У некоторых людей ашваганда дает слабительный эффект.

Ашвагандха как потенциальный геропротектор

Учитывая все лечебные свойства ашвагандхи и имеющиеся исследования на модельных животных и клинические исследования, можно заключить, что она может быть потенциальным геропротектором, так как эффективна в отношении многих возрастозависемых заболеваний, кроме того она является безопасным и природным средством с минимальными противопоказаниями. опубликовано econet

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