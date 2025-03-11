Аюрведа: Не стоит принимать пищу, если вы не голодны, устали или пребываете в плохом настроении

Лучше не ешьте перед восходом Солнца и реже ешьте после заката. Если же вам непременно нужно есть после заката, избегайте употребления кислых и кислотных продуктов.

Аюрведа учит, что каждый человек наделен достаточной энергией, чтобы сделать себя здоровым. Эта наука жизни открывает перед каждым возможность восстановления здоровья через изучение и понимание тела и его потребностей.

Аюрведа признает существование в пище шести вкусов. Для того чтобы диета была полностью сбалансированной, вы должны ежедневно испытывать все шесть вкусовых ощущений и лучше всего - во время каждого приема пищи. Всякий вкус является важным стимулятором дошей; отсутствие одного из них приводит, в конечном итоге, к дисбалансу системы.

От чего только не зависит наша жизнь! Окружающая среда, круг общения и даже вид из окна квартиры способны вызвать состояние от эйфории до тяжелейшей депрессии. Конечно, самыми важными факторами для нас являются здоровье, семья, любовь, работа. Но питание – то, что мы едим, будет стоять во главе списка: от того, что мы с вами едим, зависит и самочувствие, и настроение, и внешность, и даже наши успехи могут стать следствием вкусного и полезного обеда. Только еда даст нам энергию для того, чтобы мы двигались, думали, общались, творили. И, к сожалению, именно еда становится причиной зашлакованности, а как следствие – болезней, дурного настроения, полноты, проблем с кожей, ощущения – «жизнь не удалась».

Какую пищу вы едите? Фастфуд на бегу, мясо с картошкой перед сном, кола и шашлыки по выходным – обычное дело. Добавим генномодифицированные продукты, консерванты и стабилизаторы, новомодные диеты, разрекламированные БАДы, и получится почти полная картина питания современного человека. Мы почти утратили представление о том, что полезно. Еще чуть-чуть – и мы забудем вкус настоящей еды. Забудем, что мы часть природы, которая создала нас и обеспечила всеми необходимыми продуктами.

Другие создания природы – наши меньшие братья – соблюдают законы, данные природой. У них есть свой внутренний код, который позволяет найти пищу, необходимую в данный момент, и правильно ее употребить. Поэтому живущий на воле лев или тигр не страдает от ожирения, не знает, что такое язва или кариес. А вот его собрат, сидящий в клетке зоопарка, подобно человеку, сталкивается с этими проблемами. Чем дальше мы отдаляемся от природы, тем реже питаемся правильно и тем чаще болеем.

Каждому из нас от природы даны индивидуальные особенности: рост, цвет глаз, волос, характер и т. д. Ломать себя, что-то менять бессмысленно и очень опасно. А вот искать «свое в себе», холить и лелеять то, что дано от природы, – полезно. Так возникает состояние, которое называют гармонией. Это не просто красивое слово. За ним сокрыты молодость, здоровье, оптимистический настрой, желание работать.

Результаты перехода на питание по аюрведе:

стройная фигура;

избавление от любых хронических болезней;

красивая кожа, крепкие ногти, густые волосы;

повышение иммунитета, возможность противостоять «сезонным» эпидемиям гриппа и ОРЗ;

высокая работоспособность;

•орошая память;

преодоление стрессов;

избавление от бессонницы.

Что главное в любой диете? Содержание и соотношение в пище белков, жиров и углеводов или количество калорий? А значит, ограничения, запреты? В аюрведе совсем другой принцип. Необходимо питаться так, чтобы на переваривание пищи тратилось минимум энергии. Для вашего организма это означает: поел, легко усвоил, получил огромное количество энергии, которую направил на работу, восстановление здоровья, функционирование мозга и т. д.

Правила Аюрведы

1. Ешьте только натуральную и свежую пищу, готовьте сами

Одна из «диетических» заповедей аюрведы гласит: ешьте свежую, только что приготовленную пищу. Ни в коем случае не подвергайте ее повторной термической обработке. Очень важен и процесс приготовления пищи. Приступать к резке овощей и варке супа можно только в хорошем расположении духа, думая о приятных вещах. Это делает пищу вкуснее и полезнее не только для вас, но и для людей, которых вы любите (и кормите). Готовить пищу нужно только с любовью к тем, для кого она предназначена, или поручать ее приготовление любящим вас людям.Так что если вы обижены и злы, к готовке лучше и не приступать.

2. Питайтесь «живой» пищей

Чтобы быть жизнеспособным, наше тело нуждается в живой пище. Это свежие, натуральные фрукты, овощи и цельные зерна. Они содержат необходимые для правильного пищеварения и усвоения пищи энзимы, а также питательные вещества для нормального клеточного строительства. В поговорке «Вы – это то, что вы едите» заключена глубокая истина.

Готовьте из свежих продуктов. Замороженные и консервированные – «безжизненны». И ешьте как можно больше пищи в сыром виде (овощи, фрукты, зерна), поскольку при любой обработке продукты теряют значительную часть живительной энергии и аромата.

Мы не раз слышали такие слова: «Смочите зерна пшеницы водой и выставьте их на воздух, на солнце, дождавшись появления ростков, раздавите зерна, сделав из них галеты, снова выставьте их на солнце, через какое-то время переверните. Используйте приготовленный продукт в растительной или молочной трапезе».

Ученые всего мира пришли к единодушному мнению – хлеб, приготовленный таким образом – ценнейший и полезнейший продукт для организма.

Возьмите батон промышленного белого хлеба, он был обработан, отбелен, подкрашен, обогащен, очищен, смягчен, консервирован, ароматизирован. И все это с помощью синтетических химических ингредиентов. Сейчас почти невозможно приобрести батон, на 100 % состоящий из пшеничной муки цельного помола, свободный от ароматизации и синтетических пищевых добавок.

Научные данные послужили толчком для возникновения целого направления приготовления пищи таким образом, известной во всем мире под названием спраутс (sprouts в переводе с английского значит ростки). Особая ценность спраутса заключается в том, что он необыкновенно богат ферментами, необходимыми для переваривания и усвоения пищи, витаминами и минералами, содержит полный набор протеинов, а также огромное количество кислорода.

Семя обеспечивает росток энергией до тех пор, пока тот не пробьется из-под земли и не сможет самостоятельно потреблять солнечную энергию. В проросших зернах содержится в 347 раз больше витаминов, чем в выросших из них растениях. Последние современные исследования биохимиков показали, что в пророщенных зернах бобовых содержится значительно больше протеина, нежели в мясе.

В растительной пище содержатся ВСЕ те же основные и необходимые питательные вещества: белки, жиры и уг леводы, которые содержатся и в тяжелой, мясной и уже переработанной животной пище. Считается, что фрукты и овощи гораздо чище и дают больше энергии, нежели продукты животного происхождения. Причина, по которой вегетарианские источники питания дают больше жизненных сил, очень проста: они стоят на более низкой ступени пищевых цепей и находятся ближе к солнцу, которое является главным источником энергии в пище.

Когда растительная пища поедается животными и преобразуется в мясо, значительная часть содержащейся в ней энергии теряется. Например, энергетическая ценность простых злаков почти в семь раз выше, чем энергетическая ценность мяса тех животных, которые кормились этими злаками. Т. е. для того, чтобы выкормить поросенка, из которого бы получилась одна "единица" пригодного для потребления мяса, необходимо использовать семь равных по объему "единиц" зерна.

Исследователи подсчитали, что если бы население США, которое является лидером по потреблению мяса в мире, сократило количество съедаемого мяса хотя бы на 10 процентов, это бы высвободило достаточные ресурсы зерновых культур, чтобы накормить всех голодающих в мире и полностью искоренить голод на планете.Так что, употребляя преимущественно или полностью растительную пищу, вы получите все, что необходимо вашему организму, но без того вреда, который несет животная пища. Чрезмерное употребление мяса не рекомендуется, т.к. этот продукт содержит много грубой энергии, которая в дальнейшем проявляется в отрицательных переживаниях. Также, считается, что мясо хранит гормоны страха, который испытывает животное во время смерти.

3. Ешьте, когда голодны и не ешьте, если вы не голодны, устали или пребываете в плохом настроении.

Для аюрведы традиционные завтрак, обед и ужин – не авторитеты. Она рекомендует принимать пищу тогда, когда вы испытываете голод. Организм лучше знает, когда следует кушать. Аюрведа говорит, что чувство голода разжигает Агни — огонь пищеварения, который необходим для хорошего усвоения пищи.Тем не менее, это правило не распространяется на случаи, связанные с нарушением аппетита: «Ешьте, когда вам подсказывает организм» отнюдь не означает «переедайте». Казалось бы, это само собой разумеется, но в действительности многие люди поддаются воздействию поступающих извне сигналов, не имеющих отношения к голоду, и едят по привычке, из-за стресса, социальных влияний или эмоциональной потребности.

Уставшему и злому человеку перед едой нужно привести в порядок мысли и чувства, потому что негатив подавляет Агни и не позволяет пище нормально перевариваться. Ваш организм ответит вам на злость своим негодованием в виде несварения, боли и других неприятностей.

Принимайте пишу не раньше 4-5 часов после предыдушего приема пищи. Принимают пищу только во время пиков активности пищеварения, иначе она не переварится и породит эндотоксины. Старайтесь не есть слишком поздно вечером. Самый обильный прием пищи должен приходится на полдень, когда пищеварительный огонь наиболее силен. Людям Капха-типа следует есть не более двух раз в день с перерывом между приемами пищи не менее 6 часов, избегая в промежутке легких закусок. Людям Питта-типа можно есть трижды в день с перерывами от 4 до 6 часов. Люди Вата-типа должны есть понемногу – 3 или 4 раза в день и могут перекусить, если это необходимо, подождав два часа. Никому нельзя есть менее чем через два часа после еды, потому что столько времени требуется пищеварительному каналу для подготовки к следующему приему пищи. Выбирайте пищу в соответствии со своей конституцией. Правильно выбранная пища будет питать организм, не нарушая равновесия дош в нем.

Лучше не ешьте перед восходом Солнца и реже ешьте после заката. Если же вам непременно нужно есть после заката, избегайте употребления кислых и кислотных продуктов.

Одна четвертая часть желудка для воды, две четвертых для еды и одна четвертая для воздуха. Такое соотношение благоприятно для деятельности пищеварительных ферментов.

Последнее исследование, опубликованное в британском журнале, показывает на примере людей, желающих похудеть, что нет никакой разницы для похудения в том, сколько раз в день вы едите. 5-6 порций в день не усиливают метаболизм и не помогают похудеть, это лишь помогает не испытывать сильного голода в перерыве между приемами пищи. Вывод: сколько раз в день питаться и какими порциями - ваш личный выбор, который должен быть основан на вашем комфорте.

4. Придерживайтесь принципов сочетаемости продуктов

В Древней Индии хорошо знали, что сочетание продуктов в пределах одного приема пищи заметно влияет на то, насколько хорошо или плохо переваривается пища. Согласно аюрведе, нужно употреблять фрукты, крахмал, белки и жиры отдельно, в разное время дня.

Сегодня полки аптек и магазинов здоровой пищи заставлены средствами для улучшения пищеварения, предотвращения несварения и газообразования. Однако большинство этих расстройств начинается с употребления несовместимых друг с другом продуктов.

Согласно Аюрведе, определенные пищевые сочетания нарушают нормальное пищеварение и расстраивают равновесие дош. Неправильное сочетание продуктов питания может приводить к несварению, брожению, гниению и образованию газов. Если это часто повторяется, то это может стать причиной заболевания. Возьмем лишь один пример — если есть бананы с молоком, это может ослабить агни и изменить кишечную микрофлору, приведя к образованию токсинов, и вызвать насморк, простуду, кашель, аллергии, крапивницу, сыпь. При расстройствах пищеварения из-за неправильного сочетания продуктов питания образуется ама — токсическая субстанция, которая является причиной большинства заболеваний.

Вот несколько примеров:

употребляйте молоко или йогурт отдельно от кислых фруктов или цитрусовых, употребляйте фрукты отдельно от картофеля и других крахмалистых продуктов (фруктоза переваривается достаточно быстро, а крахмал – нет)

ешьте дыню отдельно от зерен и молока (дыни вообще не желательно сочетать с какой бы то ни было пищей).

5. Отдыхайте от еды и не спите после еды.

Согласно аюрведе, раз в неделю следует «отдыхать» от тяжелой пищи. По свидетельству тех, кто практикует однодневное голодание, привыкнуть к ограничениям непросто, но со временем появляется чувство легкости и «парения» и начинаешь понимать всю прелесть этого принципа.

Не спите сразу после еды, даже если вас очень клонит в сон. Займитесь чем-нибудь — прогуляйтесь, пообщайтесь, начните полезные дела в течение 2-х часов. Если вы ляжете спать, то вся энергия, полученная с пищей, поднимется вверх, а еда в желудке начнет гнить и источать токсины.

6. Включайте в рацион все 6 вкусов.

В Аюрведе вкус пищи является важным показателем ее воздействия на доши и, следовательно, на всю психофизиологическую систему. Вкус - это, в конце концов, главное восприятие еды. При выборе пищи животные полагаются на вкус (а также на запах, который тесно связан с вкусом). Животным ничего не известно о рекомендованных в ежедневных дозах потребления кальция, железа и белков, и тем не менее они продолжают жить, ведомые к сбалансированной диете исключительно своим чувством вкуса.

Современная диетология уделяет очень мало внимания этому вопросу, а Аюрведа между тем подчеркивает важную роль вкуса в создании пищевого равновесия.Для того чтобы диета была полностью сбалансированной, вы должны ежедневно испытывать все шесть вкусовых ощущений и лучше всего - во время каждого приема пищи. Всякий вкус является важным стимулятором дошей; отсутствие одного из них приводит, в конечном итоге, к дисбалансу системы. Вкусовые сосочки на языке образуют шесть групп, соответствующих шести вкусам, выделяемым в Аюрведе: сладкому, кислому, соленому, горькому, острому и вяжущему.



7. Ограничивайте или избегайте жидких калорий и пейте в основном воду

Прежде всего, пейте простую ВОДУ. По последним данным, рекомендуется выпить от 1,0 до 1,5 мл воды на каждую израсходованную калорию. Для средней женщины, это от 2 до 3 литров в день, а для среднего мужчины, около 2,7 до 4,1 литров в день. Не пейте за едой фруктовых соков или ледяных напитков; запивайте пишу небольшим количеством теплой воды. Перед едой, за 30 минут, следует принимать напитки горького вкуса, такие как напиток из травы полыни, цедры лимона. Перед началом еды рекомендуется пожевать смесь, состоящую из щепотки имбиря, полщепотки соли и семи капель лимонного сока. Эта смесь очистит язык для улучшения восприятия им вкуса еды.

Если вы заинтересованы в снижении веса — то пейте воду перед едой, если вы хотите сохранить свой вес — во время еды, а для увеличения веса — после еды.

8. Не игнорируйте пряности

Пряности и травы, "драгоценности индийской кухни", не только делают пищу вкусной, но и облегчают ее переваривание. Большинство специй обладает целебными свойствами. Куркума, например, обладает мочегонными свойствами и очищает кровь, кайенский перец стимулирует пищеварение, а свежий имбирь, оказывает на организм тонизирующее действие. Специй в индийской кухне предостаточно, а полезны они не только для вкусовых качеств блюда, но и для организма, ведь в натуральных приправах очень много ценных веществ. Однако перебарщивать не стоит – можно легко испортить блюдо.

9. Доверяйте интуиции

Хотя аюрведические тексты содержат подробные перечни продуктов, соответствующих тем или иным свойствам и вкусам, помните: это знание изначально присутствует в вас. Если вы в равновесии, если живете в созвучии с природой, вам будет хотеться именно той пищи, в которой больше всего нуждается ваш организм в данный момент. Если же вас влечет к пище, после которой возникает физический или эмоциональный дискомфорт, это означает, что равновесие нарушено. Простейший способ вернуть его – начать вновь использовать все шесть вкусов, уходя от своих однобоких пристрастий.

Со временем вы заметите, что полезное нравится вам ничуть не меньше, а значит баланс восстановлен. При этом не нужно жертвовать своими любимыми блюдами, ведь каждая частичка пищи, которую вы съедаете, изменяет ваше психическое состояние. Вас естественным образом привлекают те продукты и блюда, которые создает желательное для вас состояние психики. Когда возникает сомнение в выборе, просто вспомните, какую пищу вы предпочитаете, когда чувствуете себя хорошо.

10. Когда едите, ешьте медленно, с наслаждением вкуса. И ничего больше

Помните, в детстве нас учили: «Когда я ем, я глух и нем». Но с возрастом мы начинаем придерживаться дру гого принципа: «Когда я кушаю, я говорю, слушаю и смотрю». Когда едите – ешьте. И ничего больше. Сосредотачивайтесь на этом процессе, пусть это станет своеобразной медитацией. Наша беспокойная жизнь наполнена хаотичными движениями и мыслями, она делает нас напряженными и нервными. Спокойный, неторопливый обед расслабляет и позволяет почувствовать на минуту, что ваша жизнь – не бесконечное движение, направленное на выполнение бесконечно возникающих задач и решение бесконечно возникающих проблем, а просто жизнь. Лучше выключите телевизор, радио, музыку, и отложите книгу и попросите не разговаривать с вами во время еды.

Все ваше внимание сосредоточьте на еде. Медленно, осознанно кладите в рот каждый кусочек. Внимательно, без спешки, пережевывайте его, концентрируясь на вку совых ощущениях. Вы по-настоящему ярко ощутите вкус пищи. И насыщение придет от значительно меньшего количества еды. Практически невозможно переесть, если вы едите осознанно. И даже не думайте о своих делах, мужьях и о том, что пора сделать генеральную уборку. Думайте о еде. Ощущайте вкус. Медленно жуйте, без спешки глотайте, не торопясь, берите следующий кусочек, плавно кладите его в свой очаровательный ротик и снова медленно жуйте. Важно жевать пищу до состояния жидкости без твердых фракций.

Вам трудно поверить в волшебную силу осознанного принятия пищи? А верить и необязательно. Просто попробуйте. Вы будете поражены результатом!

Большинство исследований подтверждает, что «медленное и осозанное питание» помогает постройнеть. Вы фактически потребляете меньше калорий безо всяких ограничений в еде и диет. Дело в том, что человеческому мозгу требуется целых двадцать минут для того, чтобы распознать насыщение. Представьте, сколько лишних кусков вы затолкаете в себя сверх меры за эти двадцать минут, если вы торопитесь за обедом?

Если же вы едите медленно, вы просто почувствуете насыщение раньше, не успев переесть. Даже когда вы нарушаете свою диету и позволяете себе десерт или пиццу, это «нарушение» не приносит никакой радости, если поглощается молниеносно. Опять же, и съеденная второпях порция будет намного больше. Еда должна быть удовольствием, а не биологическим сырьем, которое вы просто перерабатываете.

Это очень простое, но важное правило приема пищи. Есть медленно даже важнее, чем обращать внимание на то, что именно вы едите. Благоприятная пища, не разжеванная должным образом, не приносит пользы. А если вы не извлекаете из потребляемых продуктов все питательные вещества, вы отравляете свое тело. Если же в силу внешних обстоятельств приходится есть не очень питательные продукты, но вы едите их медленно, а ваша пищеварительная система в хорошем состоянии, тело все равно извлечет пользу из пищи и выведет все токсины. Так, по аюрведе, работает система самонастраивания организма. опубликовано econet

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