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Аюрведа: Простые секреты правильного обмена веществ

Автор: Econet 06 июня 2023 6248
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Нормальный обмен веществ в организме - залог здоровья, хорошего самочувствия и полноценной активности. Как "настроить" работу пищеварения и получить максимум пользы от пищевых продуктов? Вот отсновные принципы питания для отличного обмена веществ.

Аюрведа: Простые секреты правильного обмена веществ

Как можно сбалансировать обмен веществ? Достаточно выбрать для себя 1–2 пункта из предложенного перечня и применять их практически. Со временем можно подключать новые принципы.

Способы нормализовать обмен веществ

Для начала с утра выпиваем стакан теплой воды (можно с лимоном - четверть среднего лимона выжать в чашку). 

По возможности избегаем хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, жареной пищи, сыра, консервов, полуфабрикатов, орехов, спиртных напитков, сахара и макаронных изделий.

Ключевой прием пищи - обед. В обед огонь пищеварения работает во всю силу.

Ужинаем в 6 часов вечера. Ужин легкий: паровые овощи, рис, порция супа.

Готовим пищу с пряностями, которые улучшают пищеварение: подойдут имбирь, фенхель, черный или кайенский перец, мята, каменная соль, корица, мускатный орех, кардамон, укроп, куркума, кумин, кориандр, семена ажгона. Пряности помогают усваивать пищу и способствуют удалению токсичной слизи.

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Аюрведа: Простые секреты правильного обмена веществ

Не перекусываем в промежутках между приемами пищи.

Непременно съедаем ломтик свежего имбиря, политого лимонным соком и посыпанного щепоткой каменной соли.

Не наедаемся до отвала: желудок должен остаться на четверть пустым.

Никогда не запиваем пищу очень холодной водой. Не пьем много во время приема пищи. 

Любое блюдо можно сбрызнуть ¼ ч. ложкой оливкового / масла гхи.

Перед приготовлением круп, употреблением орехов, семечек, чечевицы, риса замачиваем их в воде на полчаса. Жесткие бобовые замачиваются на всю ночь. 

Выбросьте обычную белую поваренную соль. В ней полно ядовитых веществ – химикатов, вымывающих питательные вещества из костей. Используйте натуральные, не подвергнутые обработке виды соли – морскую и гималайскую каменную.

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Аюрведа: Простые секреты правильного обмена веществ

Пьем чаи для пищеварения: имбирный, с кардамоном, фенхелем, кумином, кориандром.

Утром и вечером перед сном выпиваем четверть стакана сока алоэ. Данный напиток очищает и улучшает усвоение необходимых веществ из пищи.

Употребляем продукты, улучшающие обмен веществ:

  • супы,
  • пряности,
  • чеснок,
  • листовые овощи,
  • оливковое масло,
  • яблоки,
  • груши,
  • грейпфруты,
  • зеленый чай,
  • томаты,
  • брокколи,
  • сельдерей,
  • петрушка,
  • крапива,
  • куркума,
  • свекла,
  • фенхель,
  • морковь,
  • имбирь.

Обходим стороной продукты под маркировкой «с низким содержанием жира», «обезжиренный», «без сахара». Натуральные вещества в них заменены на химические добавки. Исключаем из рациона белый сахар, столовую соль и прочие обработанные продукты.

Употребляем органические продукты. Овощи и фрукты, выращенные с применением гербицидов, пестицидов и прочие вредные для здоровья продукты провоцируют серьезные заболевания.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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