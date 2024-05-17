Аюрведические упражнения для глаз

Глазные мышцы можно развивать в любом возрасте, а улучшение зрения наступит уже через полгода после начала занятий. А лечат они глаза с помощью солнца и луны.

В аюрведе считается, что глазные мышцы можно развивать в любом возрасте, а улучшение зрения наступит уже через полгода после начала занятий.

Лечение глаз с помощью солнца и луны

1. Солнечные лучи оказывают на глаза благотворное влияние, кроме этого они способны улучшать кровообращение и убивать микробы. Смотреть на дневное светило лучше утром (в течении получаса после восхода) и перед закатом. Ни в коем случае не смотрите на солнце днем, в это время солнечные лучи очень вредны! Примите удобную позу и направьте свой взгляд на солнце. Глаза откройте и расслабьте. Смотрите до тех пор, пока у вас не потекут слезы.

Сначала вы сможете выполнять это упражнение 1-2 минуты, но со временем глаза привыкнут, и время упражнения увеличится до 10 минут.

Людям, у которых больные глаза, и тем, кому достаточно тяжело смотреть на солнце, нужно сначала направлять свой взгляд не прямо на солнечный диск, а на пространство вокруг него, а потом постепенно фиксировать взгляд на самом солнце. Выполняйте эту процедуру каждый день и уже через месяц ваше зрение значительно улучшится!

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2. Точно также выполняется и упражнение с луной. Единственное отличие заключается в том, что выполнять его нужно раз в неделю, а не ежедневно, как упражнение с солнцем.

3. Очень полезно, по мнению древних аюрведистов, смотреть на звезды и вершины гор, живописные пейзажи. Все это очень положительно сказывается на здоровье наших глаз.

4. Для профилактики заболеваний глаз рекомендую выполнять следующие упражнения: научитесь расслабляться.

В момент напряжения психики человека, острота его зрения может снижаться.

Как можно реже надевайте солнцезащитные очки.

Солнце может нанести огромный вред глазам, только если человек находится высоко в горах.

Глазам нужен солнечный свет так же, как и пища. У людей, которые постоянно носят очки от солнца, глаза голодают, а потому ухудшается их здоровье.

Во время зрительной работы обязательно делайте минутные перерывы. В это время полезно направить свой взгляд за окно, сделать массаж век и бровей*. опубликовано econet

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