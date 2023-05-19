Баночный массаж при остеохондрозе

Баночный массаж практикуют при таких заболеваниях как остеохондроз, миалгия, миозит, хронические воспаления в зоне малого таза, неврит, плексит, острый и хронический бронхит, пневмония в подострой стадии, бронхиальная астма, атония кишечника и не только. К применению баночного массажа есть ряд противопоказаний.

Баночный массаж (вакуум-терапия) является одним из видов рефлекторного воздействия на организм. Механизм его действия заключается в том, что в месте воздействия создается очаг кровоизлияния и продукты распада крови и ткани раздражают периферические рецепторы кожи. Вот такая мощная "отвлекающая" терапия улучшает кровообращение в области нервных корешков спинного мозга (уменьшает отек и воспаление) и двигательного сегмента.

Массаж целебен без сомненья, когда есть ум, не только рвенье

Выполняется баночный массаж так: болевую область на спине смазывают разогретым маслом (вазелином, подсолнечным или другим). В медицинскую банку или даже в банку из-под майонеза внутрь вводят на 1-2 секунды стержень с зажженной ватой, смоченной эфиром или спиртом. Воздух в банке мгновенно "выгорает", и банку быстро прикладывают к нужному участку тела. Затем присосавшейся банкой делают плавные, скользящие массирующие движения вверх и вниз по длинным мышцам спины, вдоль позвоночника и по межреберьям от позвоночника кнаружи.

Вначале баночный массаж проводят на той стороне спины, где боль меньше, затем на другой. Длительность процедуры 5-7 минут до появления равномерной, стойкой гиперемии. Важно запомнить одно правило: чем слабее больной и чем легче у человека образуются синяки (чаще всего это у женщин) - тем баночный массаж кратковременнее и мягче. Грубый и длительный баночный массаж приводит к появлению на теле большого количества синяков.

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Баночный массаж - весьма эффективное лечебное средство не только при остеохондрозе, но и при миалгиях, миозитах, хронических воспалительных процессах в области малого таза, невритах, плекситах, остром и хроническом бронхите, пневмонии в подострой стадии, бронхиальной астме, атонии кишечника и при других заболеваниях.

Противопоказаниями к применению баночного массажа являются заболевания кожи (дерматиты, экзема, псориаз), злокачественные и доброкачественные образования, большие пигментные и родимые пятна на месте предполагаемого воздействия.

Особо следует отметить, что баночный массаж противопоказан в острой стадии остеохондроза, при наличии сильных болей. Нередко в поликлинике или в стационаре некоторые массажисты предлагают быстро избавить вас от боли с помощью баночного массажа. Как правило, такая процедура дает обратный эффект: ухудшение вследствие перераздражения, усиления отека и воспаления в нервном корешке. Единичные случаи быстрого исцеления уже после первой процедуры действительно бывают, но лишь тогда, когда баночный массаж применяется в первые часы после появления болей, когда таким мощным рефлекторным воздействием можно прервать процесс. В большинстве же случаев вы рискуете ухудшить свое состояние.

Баночный массаж показан в подострых состояниях, то есть тогда, когда боль уже не так сильно выражена, а также при хроническом остеохондрозе, когда имеются длительные, "жующие" боли. Здесь он эффективен, особенно в комплексе с другими лечебными мероприятиями.опубликовано econet

Автор Кривцов А.Г. ("Старинные народные и современные методы лечения остеохондроза")

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