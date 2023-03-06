Безопасная скорость похудения: здоровье в порядке и вес не возвращается

Похудение подразумевает необходимость уменьшения жировой ткани. Сделать это можно путем повышения физической нагрузки, нормализации обменных процессов, диетического питания, приема «жиросжигающих» препаратов или хирургического вмешательства (уменьшение объема желудка, липосакция и другие операции).

Но проблема в том, что большинство перечисленных методик снижают не только количество жировой, но и мышечной, соединительной ткани. Например, посещение русской бани поможет потерять около килограмма, но при этом количество жировой ткани останется прежним.

Как происходит процесс похудения

Используя любой способ потери веса в течение недели, помимо уменьшения жировой ткани произойдет потеря жидкости. Если спустя неделю режим не изменится, организм приспособиться к новым условиям и начнет меняться процесс обмена веществ. Изменяться будет также соотношение жировой и мышечной ткани, особенно при подключении физических нагрузок.

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Скорость похудения определяется разницей между получаемым и потраченным количеством калорий. При полном голодании организм начнет расходовать свои резервы, то есть чем больше расходовать калорий и меньше потреблять их с пищей, тем быстрее удастся сбросить вес. На первый взгляд все просто и понятно, но есть один нюанс – при стремительном уменьшении жировой ткани не будут затрагиваться окружающие ткани и органы, то есть не будет стабилизироваться их состояние. По этой причине многие и сталкиваются с таким дефектом, как обвисшая кожа.

Дело в том, что организму нужно время на перестройку. А если придерживаться некоторое время диеты, а потом снова вернуться к обычному режиму питания, то вскоре вернется и вес, причем с избытком, чтобы в следующий раз у организма было больше запасов в случае «аварийной» ситуации. Чтобы избежать этого, худеть нужно правильно и постепенно.

Оптимальная скорость похудения

Согласно многочисленным исследованиям безопасными считаются следующие варианты похудения:

на 500-900 г за неделю;

на 2 кг за неделю;

на 2-3 кг в месяц;

на 3-5 кг в месяц.

Показатели различаются и это связано с индивидуальными особенностями организма. Например, женщины имеют в среднем 25% жировой ткани, а мужчины всего 18%. Большое значение имеет рост и первоначальный вес человека. Логично рассчитывать оптимальный показатель снижения веса в процентах, исходя из начальной массы тела.

Вне зависимости от выбранного способа похудения нельзя употреблять меньше 1000 Ккал в сутки, это опасно для здоровья. При потере 2-3% от первоначальной массы тела в месяц в организме не произойдет нарушений. Если похудение основано на регулярных тренировках, то безопасная скорость снижения веса может повыситься в два-три раза, то есть допускается потеря 10% от исходной массы за месяц, но только при отсутствии хронических заболеваний. Перед началом похудения нужно обязательно проконсультироваться с врачом и убедиться, что выбранная методика не навредит здоровью.

Эффективные диеты – безопасны ли они?

Большинство диет, рассчитанных на быструю потерю веса, предусматривают ограниченное потребление соли, что способствует скорейшему выведению жидкости из организма. Бессолевые диеты позволяют сбросить за месяц от 3 кг, то есть минимум 3% от первоначальной массы. Вес уходит быстрее, но так ли это безопасно?

Соль удерживает жидкость в организме, а при дефиците таковой снижается давление, появляется слабость и головокружение. Человек становится не способным вести активную деятельность и может даже периодически падать в обморок. Специалисты утверждают, что полностью исключать соль из рациона нельзя ни в коем случае, существует суточная норма ее потребления – в пределах 12-16 г. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем отказаться от употребления соли.опубликовано econet

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