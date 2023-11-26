Биотин: Здоровая кожа, волосы и ногти

✅Красивая, гладкая кожа и густые шелковистые волосы, образно говоря, берут свое начало в кишечнике, и ВИТАМИН БИОТИН может помочь в этом больше, чем все косметические институты в мире. Это тем более поразительно, что в печени должна быть всего одна тысячная грамма этого витамина в виде постоянного резерва, чтобы снабжать клетки не только кожи и волос, но и весь организм этим удивительным питательным веществом. Если перевести все на деньги, то окажется, что природа — самый дешевый салон красоты.

Биотин содержится в дрожжах, печени, яичном желтке, помидорах, соевых бобах, неочищенном рисе и отрубях. Однако биотин, в котором нуждаются наши клетки, преимущественно производится бактериями в нашем собственном кишечнике. Мы сами являемся производителями витамина. Это возможно лишь в том случае, если не нарушен исключительно сложный, чувствительный и упорядоченный мир кишечных микробов. Им нужна всего лишь здоровая полноценная пища, чтобы усердно заниматься своим делом.

О важности биотина для здоровья и красоты

Здоровая кишечная флора существует благодаря биотину

Биотин стабилизирует содержание сахара в крови

Как биотин попадает в клетки тела

Как действует биотин

Сколько нам необходимо биотина?

Что необходимо учитывать

Малейшее нарушение баланса, например рюмка водки, кусочек сахара или таблетка антибиотика, может привести к хаосу. В этом случае выработка биотина снижается.

Современные биохимики, изучающие обмен веществ, не удивляются тому, что у людей, которые плохо питаются, выпадают волосы, а кожа выглядит дряблой и увядшей.

Ввиду того, что слизистая оболочка кишечника испещрена бесконечными складками и извилинами, ее площадь не уступает по размерам теннисному корту. На ней живут квадриллионы микроорганизмов, общий вес которых равен весу печени (около полутора килограммов) и которые не уступают ей по производительности в процессе обмена веществ. Здоровая кишечная флора представляет собой неприступный бастион на пути возбудителей болезней. Одновременно она производит витамины, такие как биотин или витамин К, и снабжает энергией слизистую оболочку кишечника. Таким образом, наш организм сам по себе — своеобразная фабрика витаминов.

Красивая гладкая кожа и густые шелковистые волосы образуются в кишечнике. Именно там бактерии производят биотин. Таким образом, мы изготавливаем этот витамин сами, но только при условии, что наша пища содержит достаточно дрожжей, печени, яичного желтка, помидоров, соевых бобов, неочищенного риса и отрубей.

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Здоровая кишечная флора существует благодаря биотину

Те, кто предпочитает копченую колбасу с жареной картошкой, пирожные с кремом, консервированную пищу, жирное мясо с клецками или хрустящие палочки, в течение шести недель может убить всю свою кишечную флору. Алкоголь, никотин и злоупотребление таблетками довершают дело. Уничтожен целый мир, состоящий из тысяч типов микроорганизмов, который природа так тщательно создавала. Это то же самое, что лишить лес всех деревьев, кустарников, трав, цветов, мха, всех больших и малых животных, а затем еще полить едкой кислотой. Что после этого останется, каждый может сам себе представить.

То, что кишечная флора разрушена, можно легко определить по нарушениям пищеварения, таким как понос или запор, вздутие живота, запах изо рта, выпадение волос, проблемы с кожей. Молекулы биотина, которые все же попадают в кровь из такого кишечника, приходится искать, что называется днем с огнем.

Ввиду того, что испорченный кишечник и плохая еда ведут к ожирению, многие садятся на диету, а следствием этого является то, что исключительно важный биотин не поступает в организм и с пищей.

В чисто фруктовой диете зачастую вообще не содержится биотина. То же можно сказать о картофельной и мясной диете. Тот, кто придерживается особой яичной диеты и три дня подряд ест только сырой яичный белок, теряет весь биотин в кишечнике, потому что содержащийся в яичном белке авидин (защитное вещество, состоящее из белков и углеводов) разрушает вчетверо больше биотина, чем весит сам.

По последним данным, биотин играет важную роль в углеводном обмене, взаимодействуя с гормоном поджелудочной железы инсулином. Кроме того, биотин участвует в производстве так называемой глюкокиназы, вещества, которое «запускает» обмен глюкозы.

Глюкокиназа вырабатывается в печени, там же, где хранится биотин. Это особенно важно для диабетиков, у которых содержание глюкокиназы в печени понижено.

Благодаря добавкам биотина (16 мг в день) врачам удается существенно улучшить обмен глюкозы у больных диабетом.

Всего одна рюмка водки, кусочек сахара или таблетка антибиотика может нанести существенный ущерб кишечной флоре и тем самым производству биотина. Признаками разрушенной кишечной флоры являются нарушения пищеварения, вздутие живота, запах изо рта, выпадение волос и проблемы с кожей.

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Биотин стабилизирует содержание сахара в крови

Немалую роль играет биотин и в синтезе гликогенов, накапливаемых в печени и мышцах углеводов, а также в усвоении этих запасов и в так называемом глюконеогенезе, в процессе которого 16 из 22 аминокислот преобразуются в глюкозу. Этот процесс исключительно важен для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Слишком низкое содержание сахара (медики называют его гипогликемией) стало новой массовой болезнью, которая постоянно или периодически присутствует у каждого второго из нас.

Наши клетки мозга и нервов питаются только глюкозой. Поэтому содержание сахара в крови должно постоянно оставаться на определенном уровне — 80-100 мг глюкозы на 100 миллилитров крови. При 60 мг мы становимся нервными, раздражительными, уставшими. При 40 мг нас мучит по утрам вопрос, как бы пережить этот день. При 30 мг мы не способны справиться с решением повседневных задач. Самый пустяковый конфликт, одно-единственное «нет» могут привести к нервному срыву.

Ввиду того, что женщины могут накопить в организме всего 300 граммов глюкозы (мужчины — 400 г), резервы у них истощаются быстрее. Содержание сахара в крови снижается более быстрыми темпами, и женщины быстрее становятся нервными или впадают и депрессивное состояние и чаще страдают бессонницей, чем мужчины.

Принимая во внимание все эти причины, необходимо следить за достаточным пополнением запасов биотина. Но у витамина есть еще и другие задачи. Он помогает усваивать белок и в обмене веществ является важным союзником других витаминов группы В, таких как фолиевая и пантотеновая кислоты и витамин В12. Кроме того, он участвует в разложении жирных кислот и в сжигании жира.

Ввиду того, что женщины могут накопить всего около 300 гр. глюкозы, а мужчины около 400 г, женщины быстрее становятся нервными или впадают в депрессивное состояние и чаще страдают бессонницей, чем мужчины.

Витамин для кожи, волос и ногтей

Поскольку биотин содержит серу, его можно назвать витамином красоты для кожи, волос и ногтей. Другими словами: кто хочет быть красивым и производить приятное впечатление на людей, не должен игнорировать биотин.

Дело в том, что коже, волосам и ногтям необходима сера, и кто-то должен ее туда доставлять. Биотин зарекомендовал себя как идеальное транспортное средство, которое всегда доставляет свой груз серы строго по назначению.

Поскольку биотин контролирует обмен жира и преимущественно находится в клетках кожи и волос, он, естественно, влияет на содержание жира в коже. Там, где не хватает витамина, наступает себорея, нарушение функции сальных желез. Ее последствиями являются, в частности, выпадение волос и перхоть. А ввиду того, что при этом возникает и дефицит серы, кожа становится бледной, а волосы тусклыми. Более ломкими становятся и ногти.

Швейцарские исследователи в 1991 году провели интересный опыт. Группе подопытных в количестве 32 человек, у которых были ломкие ногти, в течение 3-х месяцев ежедневно давали по 25 мг биотина.

После всего вышесказанного нет ничего удивительного в том, что за это время толщина ногтей у них увеличилась на четверть.

Благодаря наличию серы в витамине красоты биотине, кожа, словно по волшебству, становится гладкой, волосы пышными и ногти прочными. Если не хватает биотина, нарушается деятельность сальных желез, что приводит к выпадению волос и появлению перхоти, а также повышенной ломкости ногтей.

Первые признаки нехватки биотина:

Утомляемость

Нервозность, раздражительность

Слишком сухая или жирная кожа

Выпадение волос, перхоть

Серый цвет слизистых оболочек рта и гортани

Подавленность, вялость

Мышечные боли

Еще одна важная задача биотина заключается в том, чтобы связывать двуокись углерода с пуринами, в которых содержится наследственная информация нашего организма. Он требуется и для синтеза гемоглобина — пигмента красных кровяных телец. Таким образом, это биоактивное вещество очень разносторонне и используется практически во всех частях организма.

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Как биотин попадает в клетки тела

В процессе пищеварения витамин выделяется из поступающих с пищей белков и попадает в кровь. Однако он может и самостоятельно синтезироваться в кишечнике. В этом участвует специальный фермент биотинидаза. Этот протеин, вероятно, является и «транспортным средством», с помощью которого витамин попадает в кровь и клетки.

Результаты новейших исследований показывают, что у новорожденных порой возникает нехватка этого фермента. Ведут наблюдения в тех случаях, когда дети рождаются с низким содержанием сахара в крови, но зато с очень высоким содержанием аммиака и молочной кислоты. В возрасте двух-трех месяцев у этих детей развиваются воспалительные процессы кожи или выпадают волосы, в том числе ресницы и брови. В каждом таком случае анализы показывают дефицит биотина. Врачи прописывают витамин — и недуг исчезает.

По данным исследователей, нехватка биотина является причиной и внезапных смертей новорожденных Дело, по-видимому, заключается в генетически обусловленной неспособности к усвоению биотина. Многие врачи сейчас настаивают на том, чтобы у всех новорожденных проверялось содержание биотина в крови.

Многие новорожденные страдают от дефицита биотина. По данным физиологов, нехватка этого витамина является одной из причин ранней детской смертности.

Как действует биотин

Молекулы биотина доставляют на своих «плечах» груз серы в 70 триллионов клеток организма. Во взаимодействии со многими другими биоактивными веществами они участвуют в обмене веществ. При этом вряд ли найдется другой витамин, который был бы так односторонне специализирован на соматических процессах, то есть затрагивал только физиологию.

Биотин не желает иметь дела с психическими процессами в организме человека, вступая в контакт с белковыми соединениями, которые содержатся главным образом в орехах и семенах, биотин играет важную роль в снабжении нервных клеток энергией. Однако мир мыслей и ощущений остаётся для него недоступным.

Сколько нам необходимо биотина?

На 1000 употребленных калорий нам требуется около 100 мкг биотина. Соответственно у женщин ежедневная потребность составляет примерно 250 мкг витамина, а у мужчин — 300 мкг. При нормальной работе кишечника достаточно, если лишь одна пятая этого количества поступает с пищей.

У этого витамина резорбция, то есть прямое усвоение через кровеносную и лимфатическую системы, не играет никакой роли. Намного большее значение имеет здоровая кишечная флора, в которой бактерии безостановочно производят достаточное количество молекул витамина. Чтобы бесчисленное множество кишечных бактерий могли справиться со своими задачами, мы должны правильно питаться полноценными продуктами. К ним относятся неочищенный рис, картофель, овощи, салаты, фрукты, молоко сыр, яйца, а также нежирное мясо, рыба и птица. Идеальными пищевыми добавками служат пивные дрожжи, патока, отруби и рыбий жир, где биологически активные вещества содержатся в концентрированном виде.

Особенно богаты биотином:

Продукты питания (100 граммов) Микрограммы

(миллионные доли грамма) Печень 102 Соевая мука 63 Яичный желток 54 Грецкие орехи 37 Арахис 31 Сардины 21 Миндаль 17 Грибы 15 Неочищенный рис 9 Хлеб из муки грубого помола с отрубями 7 Шпинат 6 Крабы 6 Ветчина 5 Морковь 3 Помидоры 2 Творог 2

Что необходимо учитывать

Для снабжения организма биотином особое значение имеет здоровая кишечная флора, производящая достаточное количество этого витамина. Если же биосинтез в кишечнике нарушен (например, в результате неправильного питания, употребления алкоголя, никотина и т.д.), то биотин должен поступать в организм с пищей.

Биотин активизирует действие жизненно важных белковых соединений, которые содержатся в орехах и семенах.опубликовано econet

Для чего нужен биотин:

Жировой обмен веществ

Углеводный обмен веществ

Кожа

Волосы

Ногти

Клетки мышц

Содержание сахара в крови

Энергия для клеток мозга и нервов

Автор Клаус Обербайль "Витамины-целители"

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