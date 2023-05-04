Боль в мышцах укажет на проблемы с органами

Если внимательно прислушиваться к своему организму, можно заметить сигналы о развитии заболеваний задолго до появления характерных симптомов. Тестируя собственные мышцы, легко определить проблемные места, предотвратить сбой в работе внутренних органов и систем.
Существует целое направление прикладной кинезиологии, которое с научной точки зрения рассматривает мышечные боли как симптом тяжелых заболеваний. Это полезные методы диагностики, сочетающие принципы мануальной терапии и тестирование мышц с помощью раздражителей.
Врачи, работающие с новой техникой кинезиологии, объясняют, что ежесекундно мозг получает тысячи сигналов от каждой мышцы. Он анализирует ее состояние, степень растяжения и сопротивления. Если какая-то группа ослаблена длительное время, возникает общий дисбаланс в организме. Их работу пытаются заменить мышечные волокна на противоположной стороне тела, что провоцирует гипертонус и перенапряжение.
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Изменение мышечного тонуса – сигнал для мозга о нарушении здоровья. Врач может определить наиболее ослабленные группы, и проанализировать, какие органы расположены рядом, что повлияло на снижение работы организма. Он оценивает, как они реагируют на повышенную нагрузку, оказывают ли сопротивление при раздражении.
К примеру, при тестировании дельтовидной мышцы, можно выявить нарушение артериального давления. Для этого необходимо вытянуть руку на уровень плеча, медленно сложить и нажать на точку под ключицей. Через несколько секунд врач надавливает на руку, оценивая степень сопротивления. Если она не выдерживает легкого нажатия, у человека повышен риск гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Работу организма и оценку напряжения мышц врачи сравнивают с диагностикой автомобиля. Он длительное время служит без сбоя, но без проведения регулярной проверки масла и двигателя рано или поздно начнутся поломки. Чем больше владелец оттягивает профилактику, тем сложнее и дороже будет ремонт авто. Так происходит и с телом человека, которое требует постоянной самодиагностики для предотвращения тяжелых болезней.
В человеческом организме тысячи мышц, многие из которых нервными окончаниями связаны с внутренними органами. При появлении гипертонуса обратите внимание на возможные проблемы со здоровьем:
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При заболеваниях пациенты приглушают боль, но она возвращается при очередном рецидиве. Диагностика мышечного напряжения позволяет обнаружить причину. К примеру, выявить патологию тонкой кишки можно только с помощью дорогостоящих обследований, компьютерной томографии. Мануальному специалисту достаточно внимательно прощупать мышечный корсет области живота, чтобы выделить участки с пониженным тонусом и правильно определить болезнь без сканирования и анализов.
Методику прикладной кинезиологии сложно освоить самостоятельно. Но регулярное самообследование тела поможет выявить напряженные или ослабленные мышцы, предположить болезни и воспаления в будущем. Это важная мера профилактики, которая предотвращает осложнения на ранней стадии.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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