Боль в позвоночнике: Как снять воспаление и вывести соли?

Важно следить за состоянием позвоночника, поскольку именно через него проходит спинной мозг, где вырабатываются кровяные клетки и клетки иммунной системы. Также от него отходят нервные окончания, благодаря которым мозг управляет частями тела и органами. Заботиться о позвоночнике нужно всегда, вне зависимости от возраста. В этом помогут массаж, упражнения, травяные сборы, компрессы и правильное питание. Поговорим о наиболее полезных для позвоночника процедурах.

Восстановление позвоночника всегда нужно начинать с визита к врачу, который проведет полноценное обследование и выяснит, есть ли какие-либо нарушения и противопоказания к тем или иным процедурам. От того, в каком состоянии находится позвоночник, напрямую зависит работа внутренних органов и наше самочувствие. К примеру, при ущемлении спинномозгового нерва в шейном отделе возникают головные боли, если нерв защемлен в грудном отделе, то страдает сердце и желчный пузырь, а защемление позвонков крестцового отдела вызывает нарушения в работе кишечника и половых органов.

Самые полезные процедуры для вашего позвоночника

Лечение остеохондроза

Остеохондроз – это поражение дисков между позвонками и прилегающей к ним костной ткани. Это заболевание зачастую сопровождается смещением межпозвоночных дисков, защемлением спинномозговых окончаний, отеком мягких тканей, воспалением мышц и сильной болью. Если по каким-либо причинам обратиться к врачу пока нет возможности, облегчить состояние поможет распаривание в бане или теплой ванне. После получаса распаривания необходимо втереть в позвоночник зверобойное масло. Эта процедура позволит разогреть мышцы, снять воспаление и расслабиться.

Можно приобрести в аптеке готовое зверобойное масло, а можно приготовить его самостоятельно:

измельчить 100 г цветков и верхних стеблей;

в эмалированной или стеклянной емкости смешать цветки и стебли с 500 мл растительного масла;

настоять все на водяной бане в течении 30 минут;

добавить в состав 100 мл чистого спирта;

настоять в прохладном и темном месте 4 дня;

процедить состав через марлю и хранить в холодильнике в течении 5 месяцев.

Снимаем воспаление и боль в позвоночнике

В этом помогут специальные керосиново-мыльные аппликации. Для приготовления таких аппликаций необходимо взять натуральную ткань и натереть ее хозяйственным мылом, потом немного смочить керосином и приложить к проблемному участку на полчаса. Процедуру можно выполнять один раз в день либо через день. Не прикладывайте компресс более чем на полчаса, чтобы на теле не образовалось ожогов.

Еще один хороший вариант – аппликация из воска. Измельчите и расплавьте пчелиный воск на водяной бане, затем пропитайте им бинт и приложите к проблемному участку на час либо на ночь, накрыв целлофаном.

Также можно приготовить раствор из соли и водки (1 столовую ложку соли растворить в 250 мл не холодной водки). Смочите в таком растворе бинт, сложенный в несколько слоев и приложите к больному участку на пару часов либо на ночь, укутав сверху теплым шарфом.

Для получения максимального эффекта аппликации нужно выполнять курсами – по пять-десять процедур ежедневно либо через день. Если такой возможности нет, то компрессы необходимо прикладывать до тех пор, пока вы не почувствуете облегчение, но не более десяти раз подряд.

Выводим соли

Избавить позвоночник и составы от солевых отражений помогут отвары и настойки. Для приготовления отвара потребуется:

залить корень лопуха 200 мл кипятка;

продержать на медленном огне 10 минут;

настоять в течение часа;

пить трижды в день.

Для приготовления настойки потребуется:

на 2/3 наполнить чистую бутылку мелкими сушеными корнями лопуха или подсолнечника;

залить все водкой до верха;

настоять в течение трех недель;

принимать по чайной ложке трижды в день.

Также для скорейшего выведения солей полезно каждый день выпивать за час до сна слабосолевой раствор (1/3 чайной ложки соли на 200 мл теплой воды).

Рекомендации по питанию

Полезно употреблять в пищу вареный рис, который позволяет очистить суставы от отложившихся солей. Рис стоит предварительно замочить, лучше сделать это следующим образом:

засыпать две столовые ложки риса в стеклянную емкость и залить водой, оставь на сутки;

промыть рис из первой емкости и засыпать еще пару столовых ложек во вторую емкость, залить водой и оставить на ночь;

довести количество емкостей до пяти (ежедневно обновляя в них воду);

на шестой день взять первую емкость, а к остальным четырем добавить свежий рис из последней емкости.

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Из вымоченного таким образом риса нужно сварить кашу и съесть ее без добавления соли и масла. После употребления каши нельзя есть другие продукты в течение четырех часов, чтобы рис смог «впитать» все шлаки. Лечение продолжать 40 дней и не чаще, чем раз в год.

Для восстановления хрящевой и костной ткани организму требуются белки, поэтому стоит включить в рацион рыбу, яйца, фасоль, чечевицу, мясо домашней птицы, орехи. Также нужны витамины, которые в огромном количестве содержатся в свежих овощах, фруктах и зелени. В салаты добавляйте лук, чеснок, хрен, подорожник и сельдерей, они позволят восстановить водно-солевой баланс, а также очистить кровь и предотвратить развитие воспалительных процессов.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить нарушения позвоночника старайтесь не переохлаждаться, не поднимать тяжести, укреплять мышцы спины и пресса посредством физических нагрузок, а также носить удобную обувь. опубликовано econet

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