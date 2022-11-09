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Боль в суставах: как понизить натуральными средствами

Автор: Econet 09 ноября 2022 6804
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Как при помощи можно облегчить боль в суставах натуральными средствами? Как помогают в борьбе с недугом эфирные масла и травы? Какие еще есть способы уменьшения боли в суставах - об этом наш материал.

Боль в суставах: как понизить натуральными средствами

Боль в суставах достаточно распространенное явление. По данным различных опросов и исследований от нее страдают примерно 15% жителей США и иногда испытывают дискомфорт в суставах 30% людей в мире. Что такое сустав – это место, где две кости соединяются между собой хрящевой тканью. Тело человека насчитывает более 300 подвижных суставов.

Боль и дискомфорт в суставах возникают в результате того, что: либо перестает выделятся специальная смазка или деформируется хрящевая ткань, либо повреждения сустава получены в связи с травмой.  При нарушении нормальной работы сустава может возникать боль или отек.

Наиболее частая причина боли – остеоартрит, то есть разрушение хрящевой ткани с возрастом. Еще одна причина – ревматоидный артрит. Это заболевание относится к аутоиммунным, то есть иммунные клетки организма атакуют те участки мозга, которые отвечают за выработку синовиальной жидкости - естественной смазки для наших суставов. Существует много способов лечения вышеуказанных заболеваний. Мы остановимся на натуральных средствах для снижения боли.

5 средств для избавления от болей

Движение-жизнь

Как бы банально это не звучало: «Но мы живем - пока мы двигаемся». Движение и спортивные упражнения стимулируют выработку «смазки» суставов. Самая простая гимнастика и растяжка помогут зарядить вас энергией и обеспечить более широкий диапазон движений. Крепкие мышцы обеспечивают лучшую поддержку суставов.

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Средиземноморская диета

Возможно, уменьшить симптомы ревматоидного артрита, поможет питание по средиземноморской диете. Такое питание оказывает также благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. При соблюдении такой диеты в пищу можно употреблять: фрукты и овощи, цельное зерно, бобовые, семена льна, грецкие орехи, оливковое масло. 

Боль в суставах: как понизить натуральными средствами

Добавки для обеспечения питательными веществами

Коллаген – является главным строительным элементом для костей и хрящей, именно поэтому некоторые специалисты считают, что его прием может облегчать боль в суставах и способствует развитию гибкости.  Хондроитин и глюкозамин, которые содержатся в здоровом хряще так же могут помочь избавиться от боли.

Боль в суставах: как понизить натуральными средствами

Аюрведа и китайская народная медицина в качестве лечения от артрита используют куркуму. Принцип лечения основан на том, что куркума содержит в себе куркумин, который может модифицировать ответ иммунной системы. Для лечения хронических воспалительных заболеваний суставов, помимо куркумы, применяется трава босвеллия – ее используют в Азии и Африке.

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Экспериментируйте с эфирными маслами

Много веков аромо масла применяют не только для ароматерапии, но и для облегчения боли в суставах. Для это подойдут: масло апельсина, гвоздики, розмарина, лаванды, мяты, куркумы, тимьяна. Рекомендуется добавлять несколько капель эфирного масла, например, в масло жожоба, затем втирать в кожу. Хорошо помогает облегчить боль ванна с добавлением нескольких капель эфирного масла в воду.

Попробуйте наружные средства

Можно попробовать воспользоваться гомеопатическими кремами с календулой или арникой. Кому-то помогает бальзам с капсацином, который есть в перце чили и является природным анальгетиком. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье суставы боль

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