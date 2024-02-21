Болезнь Бехтерева: Режим, диета и лечебное голодание

Анкилозирующий спондилоартрит, или болезнь Бехтерева, представляет собой анкилозирующее воспалительное заболевание суставов и позвоночного столба с хроническим течением. Заболевание встречается с частотой 2:1000 населения. Женщины болеют в 3-4 раза реже, чем мужчины.
Болезнь развивается исподволь с малой симптоматикой, с признаками радикулитов, радикулоалгий, периодической скованности движений в позвоночнике и суставах. Основное коварство заболевания заключается в следующем - без должного своевременного лечения и постоянных занятий лечебной физкультурой у больного со временем фиксируются все суставы, и он оказывается прикованным к постели. Поэтому крайне необходима точная диагностика. До настоящего времени этиология болезни неизвестна. Большое значение отводится наследственности. Генетическим маркеров спондилоартрита является антиген НLА, который встречается более чем у 90% больных и у 30% их близких родственников.
Существует две теории развития заболевания, которые объясняют важную роль антигена НLА в патогенезе:
Рецепторная. Антиген является рецептором причинного повреждающего фактора (бактерии, вирусы и др.). В ответ на образование комплекса, состоящего из антигена и причинного фактора, продуцируются Т-лимфоциты. Эти иммунные клетки могут повреждать различные клетки или ткани, к которым присоединился антиген.
Молекулярной мимикрии. Согласно данному мнению, какой-либо повреждающий причинный фактор (бактериальный антиген) имеет сходные с антигеном НLА свойства и распознается Т-лимфоцитами. В результате развивается иммунное воспаление, которое чаще начинается с поражения сочленений крестца и подвздошных костей, затем межпозвонковых, реберно-позвоночных суставов. В редких случаях повреждаются периферические дистальные суставы.
Спровоцировать возникновение заболевания могут:
Впервые симптомы заболевания были описаны Владимиром Бехтеревым в 1892 году.
Основными проявлениями болезни являются:
Основные этапы течения анкилозирующего спондилоартрита:
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Начало заболевания обычно отмечается до 40 лет и чаще у мужчин. На ранней стадии появляются характерные симптомы:
Положительные клинические тесты: болезненность при поколачивании по крестцу, надавливании на подвздошные кости.
Указанные симптомы у 30% больных сопровождаются клиникой острого переднего двустороннего увеита (воспаление сосудистой оболочки глаза), который длится 1-2 месяца. На поздних стадиях для заболевания характерны:
Клинические формы течения:
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У детей болезнь Бехтерева обычно возникает в возрасте 9-16 лет. Девочки болеют в 5-6 раз реже, чем мальчики.
Особенности клиники:
Характеризуется:
Характеризуется:
Для него характерны:
Выделяют следующие стадии заболевания:
В зависимости от активности больного, заболевание классифицируют по степени поражения:
Пациент затрудняется наклониться вперед с вытянутыми руками и сомкнутыми вместе ногами. В норме расстояние от пола до кончиков пальцев составляет 10 см и менее, при спондилоартрите — значительно больше (тест Томайера). Измеряют экскурсию грудной клетки во время дыхания на уровне 4 межреберья (по линии сосков), отмечают окружность грудной клетки при спокойном дыхании, на глубине вдоха и при максимальном выдохе. В норме, разница между крайними величинами должна быть более 6 см. При болезни Бехтерева – значительно меньше.
Антиген гистосовместимости НLА В27 обнаруживается у 81-97% больных.
На рентгенограммах позвоночного столба можно увидеть ряд характерных признаков:
Первый и самый важный признак болезни Бехтерева – нечеткость контуров костей, образующих подвздошно-крестцовое сочленение, расширение суставной щели. Позже присоединяются эрозии и изъеденность контуров суставных поверхностей, сужение суставной щели. Параллельно указанным процессам развивается склероз околосуставных тканей, а в дальнейшем — анкилоз и заращение сустава.
Вторым характерным признаком является образование мостиков из костной ткани между соседними позвонками, которые являются следствием оссификации межпозвоночных дисков. Раньше этот признак проявляется на границе грудного и поясничного отделов позвоночника. Квадратная форма позвонков образуется в результате деструктивных изменений в передней поверхности позвонков.
К менее значимым рентгенологическим признакам относятся:
С помощью пирофосфата технеция можно выполнить сцинтиграфию крестцово-подвздошных сочленений: при начальных признаках заболевания, ещё до развития изменений на рентгенограмме, отмечается повышенное накопление контраста, что свидетельствует о воспалении.
У детей из-за наличия зон роста, рентгенологическое исследование малоинформативно.
Больному рекомендуется сохранять нормальный двигательный образ жизни. Благоприятно влияют занятия плаванием, теннисом, волейболом. Необходимо постоянно поддерживать правильную осанку. Спать нужно на жесткой кровати. Людям, занимающимся сидячей работой, надо периодически вставать и прохаживаться.
Это способствует изменению неблагоприятной позы для позвоночника.
При обострении болезни и резко выраженной боли необходимо придерживаться постельного режима. Но даже в этот промежуток времени нужно выполнять ряд лечебных упражнений для профилактики тяжелых нарушений функции позвоночника.
Для лечения применяются нестероидные противовоспалительные препараты, они имеют выраженный обезболивающий и противовоспалительный эффект. Для предотвращения нежелательных побочных эффектов обязательно надо проводить динамический анализ крови.
ЛФК проводится систематически и каждый день по 30 минут 1-2 раза. Положительный эффект лечебной физкультуры заключается в уменьшении функциональной недостаточности позвоночника и его суставов. Хорошим терапевтическим эффектом обладает гимнастика в бассейне, она особенно помогает добиться расслабления мышц. Шире используются упражнения в аппарате «угуль», во время которых пациент подвешивается на специальных ремнях в сидячем или лежачем положении. Это позволяет полностью расслабить мышцы спины, купировать боль и увеличить подвижность в суставах.
Физиотерапия назначается при незначительных проявлениях болезни или в неактивную стадию. Применяется ультразвук, токи Бернара, фонофорез с гидрокортизоном, индуктотермия, магнитотерапия, рефлексотерапия, сероводородные или радоновые ванны, грязетерапия. В последнее время более широкого применения получила лазеротерапия. Массаж спины снимает боль в позвоночнике, уменьшает мышечное напряжение и укрепляет мышечный корсет.
Сбор из листьев сирени, березы, брусники, взятых в пропорции 3:2:2 соответственно, добавить каштан и хорошенько измельчить. После залить кипятком (300 мл) и оставить на час. Затем процедить и добавить 2 чайные ложки настойки сирени. Полученное лекарство пить по полстакана трижды в день.
Цветы лабазника вязолистного, почки и цветы березы и тополя черного, липы, корень петрушки и бузины в пропорции 2:3:3:2:2:2. Растереть. Залить 500 мл воды и варить 10 минут. Затем дать настояться час и процедить. Добавить столовую ложку меда и принимать трижды в день до еды.
Проблема болезни Бехтерева во время беременности заключается в том, что нагрузка на позвоночник возрастает, следовательно, симптомы более выражены, они более стойкие, а применение большинства лекарственных препаратов противопоказано.
В результате неадекватного лечения могут возникнуть:
Уменьшение подвижности грудной клетки способствует возникновению инфекционных заболеваний легких.
Для предотвращения болезни Бехтерева необходимо:
При адекватном лечении и соблюдении всех условий, назначенных лечащим врачом, улучшается качество жизни, а болезнь не приносит сильного беспокойства. Пациенты с болезнью Бехтерева наблюдаются на диспансерном учете в ревматолога.
С центральной формой спондилоартрита больные проходят осмотр 1 раз в 4-6 месяцев, с периферической — 1 раз в 1-2 месяца, с поражением внутренних органов и глаз – ежемесячно. Рентгенография пораженных суставов проводится каждый год.
При обострении и неэффективности поликлинического лечения решается вопрос о лечении в стационаре. Без должного лечения или при игнорировании пациентом рекомендаций врача может наступить полная обездвиженность в спине.
Главный фактор антиген НLА В27 передается именно по наследству от родителей.
При стойком нарушении функции позвоночника 3 группа инвалидности устанавливается каждому человеку вне зависимости от условий труда: физический труд или умственная работа.
Болезнь Бехтерева относится к тому множеству болезней, при которых на воинскую службу не берут.
Посещая тренажерный зал, очень важно выполнять упражнения для укрепления мышц спины. С такой целью лучше заниматься плаванием и гимнастикой в воде.
Придерживаться особой диеты больным не обязательно, но для большей эффективности проводимого лечения лучше избегать вредных привычек.
В ходе лечения пациенты наблюдаются у врача-терапевта, ревматолога, окулиста, уролога.опубликовано econet
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