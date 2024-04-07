«Болезнь благополучия»: Как прожить без камней в желчном пузыре

В последнее время наблюдается рост числа страдающих желчнокаменной болезнью (или ЖКБ). Даже детям школьного возраста ставят подобный диагноз (у них находят камни в желчном пузыре). Заболевание настигает каждую 4-ю женщину и каждого 10-го мужчину. На Земле численность людей с диагнозом ЖКБ за минувшее десятилетие возросла в 3 раза.

В последнее время наблюдается рост числа страдающих желчнокаменной болезнью (или ЖКБ). Даже детям школьного возраста ставят подобный диагноз (у них находят камни в желчном пузыре). Заболевание настигает каждую 4-ю женщину и каждого 10-го мужчину. На Земле численность людей с диагнозом ЖКБ за минувшее десятилетие возросла в 3 раза. Это довольно печальная статистика.

Желчнокаменная болезнь. Кто в группе риска?

Камни в желчном, как правило, формируются у лиц, чей труд/стиль жизни предполагают психоэмоциональные перегрузки; кто отличается малоподвижной жизнью, тем более при «сидячих» специальностях.

От недуга не застрахованы и поклонники всяческих диет, те, кто худеет или нестабильно питается по разным причинам. Порочный режим приема пищи, к примеру, избыток жиров животного генезиса и белка вызывает формирование камней.

Своеобразным катализатором для ЖКБ выступают: очень калорийная пища с высоким процентом жира, холестерина, сахарозы, избыток рафинированной еды с одновременным дефицитом клетчатки. Поклонники сливочного масла, яиц, икры, жирных сортов мяса, сала – лидеры в группе риска.

Приобрести ЖКБ имеют все шансы те, кто страдает диабетом, панкреатитом, прочими проблемами поджелудочной. Лица, которые переболели любой формой гепатита (болезнь Боткина), имеющие дисфункции печени и желчного пузыря, также склонны к ЖКБ.

Женщины, которые принимают такие препараты как гормональные контрацептивы, имеют риск возникновения и развития желчнокаменной болезни. К данной категории относятся и страдающие гипотиреозом. Толчком к прогрессированию недуга могут стать травмы спины, проблемы двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, кишечные паразиты, спиртные напитки.

Кто чаще страдает ЖКБ:

женщины в возрастной группе после 40 лет, много рожавшие;

мужчины в возрастной группе после 50 лет (но у них недуг отмечается в 2 раза реже);

лица с лишним весом.

Но не все, присутствующие в группе риска, все-таки болеют желчнокаменной болезнью.

Немного биохимии

Желчь имеет бактерицидное действие: есть мнение, что при оптимальных функциях желчного пузыря организм застрахован от паразитов. Однако, при застое желчи (по причине инфекции, заболевания, нарушений режима) отмечается изменение вязкости последней. Из-за этого меняются ее физико-химические показатели.

В желчном пузыре желчь концентрирована в десять (!) раз сильнее, чем в печени, из этого следует, что застой желчи представляет нешуточную опасность.

В состав нормальной желчи входят билирубин, холестерин, фосфолипиды, желчные кислоты и прочие соединения. Когда наблюдается застой в желчи, «растет» холестерин, выпадающий в осадок и далее кристаллизирующийся. По причине слабой моторики кристаллики не выводятся из пузыря и растут, на них накапливаются холестериновые излишки. Формирование камней долгий процесс – бывает, он занимает годы.

Подавляющий процент камней желчного пузыря (около 90%) – холестериновые, прочие – смешанные, пигментные, кальциевые.

Состав и форма

Камни холестерина округлой конфигурации и имеют диаметр 4-15 мм. Они растворимы медикаментами, но на это понадобится продолжительное время – до двух лет.

Пигментные камни (или билирубиновые) формируются по причине распада эритроцитов при таком заболевании как гемолитическая анемия. Такие камни – черного оттенка с металлич

ким отливом, маленькие и хрупкие. Их бывает много, и локализация их возможна в пузыре и протоках.

Смешанные камни – комбинация холестерина, билирубина и кальция (Са). Преимущественно формируются при воспалениях протоков и пузыря. Этот вид камней может наблюдаться в большом числе – до 1000. По форме они могут иметь грани. По этой причине при перемещении возможны травмы протоков.

Кальциевые камни – образуются из солей кальция, разной конфигурации, с отростками в форме шила, коричневого оттенка.

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Симптомы

Когда камни мирно лежат в пузыре, они никак не дают о себе знать. Возможно лишь чувство тяжести под подреберьем справа, горечь в полости рта, тошнота, отрыжка, слабость.

Но при тряской езде, переедании камень начинает двигаться и перемещаться в сторону устья желчного протока, закупорив последний.

В таком случае отток желчи останавливается, стенки пузыря чрезмерно растягиваются, и больного настигает приступ «адской» колющей или режущей боли.

В момент приступа возникают горечь в полости рта, тошнота и рвота.

Если камень из-за малых размеров прошел проток и попал в двенадцатиперстную кишку – приступ сам пройдет. Но когда камень не в состоянии выйти самостоятельно, наступает закупорка желчных путей, холецистит в острой стадии, механическая желтуха, перитонит.

Кроме того, желчные колики могут вызвать стрессовое состояние, прием спиртных напитков, табакокурение, чрезмерное физическое напряжение, порочное питание: жирная, копченая, острая и жареная еда, шоколад, беременность. Приступ может возникнуть и при продолжительном пребывании без движения (например, при длительном нахождении за рабочим столом).

Стадии заболевания

ЖКБ имеет свои определенные стадии

Начальная – докаменная, ее отличительная черта – изменение химического состава желчи. Клинических проявлений не наблюдается. При УЗИ-диагностике не выявляются патологии.

Стадия образования камней или так называемое латентное каменоносительство. По-прежнему отсутствуют любые клинические проявления. Но УЗИ уже может демонстрировать в желчном пузыре плотные фракции.

Стадия клинических симптомов. Уже отмеченные выше тяжесть в правом подреберье и проч., кроме того - желтизна склер глаз, зубной эмали. Не исключена повышенная t тела, которая варьирует в рамках «субфебрильности» и может «подниматься» до 38°. Закупорка желчного протока вызывает обесцвечивание экскрементов и желтуху.

В ряде случаев отмечается и 4-я стадия, отличающаяся параллельными недугами, усугубляющими положение. Это могут быть воспаление желчного пузыря, камни протока, сахарный диабет и проч.

Предупредить болезнь заранее

На какие признаки имеет смысл обращать внимание? Это, прежде всего, вздутие живота. Далее, боль в животе любого характера – тупая, острая, слабая резкая. Тем более после приема недозволенной пищи, напитков с газом, пива. Также, при пальпации. Бесцветные экскременты. Продолжительная субфебрильная t тела, высокая t тела, сопровождающаяся ознобом. Утрата аппетита, тошнота, рвота. Пожелтение кожных покровов, белков глаз, зубной эмали.

Резкую боль могут вызвать ношение тяжестей, езда, интенсивные физические нагрузки различного характера (танцы и плавание в том числе). При воздействии тепла, применении спазмолитических препаратов (но-шпа) боль уходит. Если болевые ощущения продолжаются более четырех часов, это говорит о том, что процесс «вышел» за пределы пузыря.

Терапия

Методику лечения при ЖКБ выбирает доктор. Первым делом применяются терапевтические мероприятия, и лишь после этого будет предложено хирургическое вмешательство. Вполне реально, что поможет медикаментозное растворение или дробление камней.

Безусловные рекомендации доктора:

регулярные не чрезмерные физические нагрузки;

при наличии лишнего веса – плавное похудание (3-4 кг в месяц);

поддержка оптимального веса;

ревизия рациона питания.

Пересмотр рациона

Не только белки растительного происхождения, но и животные белки активируют синтез желчных кислот в печени, а желчные кислоты в свою очередь тормозят образование и рост камней.

В составе таких кисломолочных продуктов, как творог и сыр, имеется высокий процент кальция (Са), при котором рН желчи сдвигается в щелочном направлении. Поэтому минимизация в рационе углеводов и жиров стимулирует формирование камней.

Из этого следует, что питание должно быть разнообразным. Количество приемов пищи – 5–6 в день, малыми порциями.

Категорически исключить следующие продукты питания:

спиртные, газированные напитки;

свежеиспеченный хлеб, слоеное, сдобное тесто, жареные пирожки;

шоколад, кондитерские изделия (с кремом – в том числе) мороженое;

сливки, жирное молоко (более 6%), ряженка, сметана, творог высокой жирности, соленый жирный сыр;

всё жирное, жареное, острое, копченое;

мясо: баранина, свинина, утятина, гусятина, печень, почки, колбасные изделия, жирные сорта рыбы (скумбрия, лососевые);

яичница, яйца, сваренные вкрутую;

щавель, шпинат, редька, редис, чеснок, лук репчатый и зеленый, бобовые культура, грибы, маринады и соленья;

консервы, икра;

все острые приправы;

мясной, рыбный, грибной бульон, щи, окрошка.

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Необычайно важные для здоровья продукты:

с высоким процентом растительной клетчатки, пшеничными отрубями, витамином С;

«вчерашний» пшеничный и ржаной хлеб или тосты. Несдобные выпечка с яблоками, сухой бисквит;

суп овощной, крупяной на овощном отваре, фруктовый, борщ, свекольник. При этом овощи необходимо не поджаривать, а подсушивать;

нежирное мясо: птица, говядина, нестарая баранина, кролик, курица, индейка;

нежирные сорта рыб,

молоко, кефир, ацидофилин, простокваша, слабо жирный/нежирный творог;

омлет –1 желток в день;

гречневые, овсяные каши;

овощи;

салаты фруктовые/овощные, заправленные растительным маслом, винегрет, икра из кабачков, нежирная сельдь (вымочить);

нежирный сыр;

фрукты и ягоды (кислые не рекомендуются) сухофрукты, компот, кисель, желе, мармелад, пастила, мед, варенье;

чай, любые соки, шиповниковый отвар, отвар из пшеничных отрубей;

сливочное и растительное масло.

Терапия ЖКБ проходит в 3 этапа

1. Предупреждение роста в размере и формирования новых камней, профилактика инфекции желчных путей, дуоденита, дискинезии, патологии моторной функции желчного пузыря.

2. Терапия приступов печеночной колики, холецистита в острой стадии, холангита, дуоденита, панкреатита, механической желтухи.

3. Терапия холецистита в хронической стадии, холангита в хронической стадии, дуоденита в хронической стадии и панкреатита в хронической стадии, последствий хирургического вмешательства. На всех этапах большую роль играет фитотерапия.

На 1-м этапе фитотерапия предполагает назначение растений, способствующих обмену веществ в организме. Параллельно включаются растения с противовоспалительным, желчегонным и смазмолитическим эффектом.

Оптимальным желчегонным средством при присутствии камней в желчном пузыре выступает одуванчик лекарственный. Кроме того, он убирает спазмы сфинкторов и желчевыводяших путей двенадцатиперстной кишки, что дает возможность свободно проходить желчи в кишечник.

Целесообразно использовать такой сбор: цветы ромашки, трава зверобоя, трава сабельника болотного, корни синюхи лазурной, трава чернобыльника, цветы календулы, трава льнянки, лист мать-и-мачехи, трава душицы, трава череды, плоды шиповника, трава и корни спорыша, корни одуванчика, трава донника лекарственного, трава мяты перечной, лист брусники. 1 ст. ложку указанной смеси трав заварить 0,5 л кипятка. Настаивать полчаса. Пить по ½ стакана 4 раза в день за 15 мин. до приема пищи и перед отходом ко сну.

Другие сборы, применяемые при ЖКБ

Лист мяты перечной, трава полыни горькой, цветы бессмертника песчаного, кора крушины, корень одуванчика, кора марены красильной. Отвар из 2 ст. ложек на 1 стакан воды. Пить в утреннее и вечернее время по 1стакану.

Трава арники горной, корневища касатика, лист вахты трехлистной, корень одуванчика, лист мяты перечной, корень цикория. Приготовить отвар, как выше приведенном рецепте. Принимать через день по 2-3 стакана.

Трава чистотела, лист мяты перечной. Приготовить отвар, как выше приведенном рецепте. Пить в утреннее и вечернее время по 1стакану.

Кора крушины, плоды фенхеля, цветы бессмертника песчаного, лист мяты перечной, трава полыни горькой и тысячелистника. Приготовить отвар, как выше приведенном рецепте. Пить в утреннее и вечернее время по 1стакану.

Профилактика желчнокаменной болезни – это, прежде всего, диета, недопущение крайностей в питании, подвижный образ жизни и отсутствие вредных привычек. Если же недуг имеется, не стоит отчаиваться: соответствующие меры, возможно, помогут обойтись без хирургического вмешательства.*опубликовано econet

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