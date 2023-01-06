Болезнь гурманов: Советы восточной медицины при холецистите

Кто не любит вкусно поесть! Солененькое, жирненькое, остренькое... Но привычка к порочному питанию ведет к такому заболеванию, как холецистит (или воспаление желчного пузыря). Что делать, если желчный пузырь стал давать сбои в работе? Как нормализовать его деятельность?

Холецистит (острый или хронический) – заболевание гурманов, тех, кто любит вкусно покушать и не умеет в этом себе отказывать. В простонародье холецистит называют воспалением желчного пузыря (острое, когда нужна неотложная профессиональная помощь, и хроническое, подразумевающее лечение). Бывает, что воспаление проходит параллельно с инфекцией, тогда недуг протекает, возможно, с повышенной температурой.

Что делать?

Главные причины возникновения и развития холецистита – нездоровое питание, безмерное употребление жирной и жареной, чересчур кислой, острой, соленой еды. Проблема осложняется, если все эти факторы объединяются и умножают негативное влияние друг друга.

Поваренная соль – специя, содержащая так называемый горячий компонент, последний разогревает печень и активирует ее деятельность. Печень – орган, который в тибетской медицине принято относить к «Ян», иначе говоря, горячий. Если практиковать порочное питание, печень и желчный пузырь начинают разогревать наше тело.

По этой причине желчный пузырь спазмируется, имеет место застой желчи, что отражается на эмоциональном состоянии, провоцируя гнев, раздражительность, язвительность, ревность, зависть. Желчь может длительный срок оставаться в пузыре, способствуя формированию в нем камней, или оседает в печени и таким образом попадает в кровь.

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Повышение уровня желчи в крови можно определить по налету желтого цвета на белках глаз, желтому оттенку кожного покрова, ладоней и подошв, по изжоге, привкусу горечи во рту, пожелтению эмали зубов, покалыванию в правом подреберье и тошноте. Боль может отдавать в такие области: правое плечо, в шею, под правую лопатку, усугубляется при глубоких вдохах и резких движениях. Вид пищи может вызывать тошноту. Это все симптомы холецистита.

В прошлом холецистит считался недугом, присущим пожилой возрастной группе.

Свидетельства ученых

Так называемые болезни цивилизации – это недуги, связанные с нашим образом жизни, они имеют тенденцию к «омоложению». Недочеты и послабления в питании имеют и пожилые, и молодые люди. Поэтому холецистит может развиться даже у детей.

Сухощавые, худые люди (в тибетской культуре это носит название «тип Ветер») чаще всего не употребляют жирной пищи. Но даже если скушали, что-то лишнее, холецистит может дать о себе знать тут же. Люди, склонные к полноте, флегматичные (конституция по-тибетски называется «тип Слизь»), как правило, поклонники жирной еды, аккумулируют желчь в течение длительного времени, в этом случае хватит одной-единственной вспышки гнева или мощного стресса, и сразу может появиться спазм желчного пузыря и, естественно, приступ холецистита. Обычная рвота желчью может выступить стимулятором этого хронического недуга.

Время активности работы печени в суточном цикле – от 1 до 3 часов ночи. В это время приступ холецистита максимально возможен.

«Триггером» холецистита может выступить не одно переедание и увлечение нездоровой едой, но и противоположное явление – продолжительное, более 7 дней, голодание или строгий пост, тем более резкий – наставший после щедрых трапез. Подобный перепад вызывает приступ болей в печени, так как последняя продолжает интенсивно продуцировать желчь, которая не имеет пищи для переваривания.

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Полезно знать!

Образ жизни целесообразно организовать таким образом, чтобы неправильными действиями не вызвать обострение холецистита. Ключевое условие – не раздражаться и не сердиться.

Потенциальный «владелец» камней в желчном должен забыть о жареной пище. Придется ввести в свой обиход пароварку – оптимальный вариант как застраховаться от удаления пузыря.

Вторые блюда предпочтительно употреблять с пряностями – подойдут имбирь и красный перец. А черный перец рекомендуется удалить из рациона. Растительные масла – только оливковое и кукурузное – подойдут для заправки салатов, причем в малых объемах. Все блюда должны быть отварными или испеченными в духовом шкафу. Для пациентов, которые имеют желтоватый цвет кожи и красные прожилки на лице, рекомендовано сливочное масло.

Нужно будет отказаться от тяжелых сортов мяса: свинины, баранины. Рекомендуются отварные кура, индейка, в любых количествах – рыба, морепродукты. В каши масло вводить не следует, подойдет соевый соус – он не имеет в составе разогревающего печень хлористого натрия.

Температура еды: пища должна быть в меру теплой, но не горячей. Горячие напитки очень не рекомендуются.

Минеральную воду пить исключительно в подогретом до 37–40 градусов виде (холодную пить нельзя).

При остром приступе холецистита антибиотики не дают никакого эффекта. Грамотное природное лечение холецистита – овсом.

Как лечиться овсом.

Взять 2 столовые ложки овса и прокипятить десять-пятнадцать минут в 1 литре воды. Ввести 2 столовые ложки меда и кипятить пару минут. Ввести 2 столовые ложки молока и кипятить пару минут. Полученный отвар охладить и держать на кухне при комнатной температуре. Пациенту его будет достаточно на три-четыре дня. Принимать отвар по 1 стакану в продолжение дня, разделив данное количество на 3 части: по 1 части за 30 минут до приема пищи трижды в день. Продолжать курс 1 месяц.

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Еще один вариант приготовления отвара из овса.

6-7 столовых ложек овса прокипятить в течение 15 минут в 1 литре воды. У вас приготовится желтоватая слизистая жидкость, которую рекомендуется держать прямо на столе. Отвар пить в небольших количествах (он вызывает диарею), примерно по два-три глотка за десять-пятнадцать минут до приема пищи три-четыре раза в день. Курс продолжать 1 месяц. Данный отвар полезен при атеросклерозе: он имеет свойство связывать холестерин и удалять его из организма.

Эффективное желчегонное (излечивающее холецистит) средство – это мумие.

Кусочек мумие размером со спичечную головку отправить в емкость с 1 литром кипяченой воды и настаивать несколько часов. Пить, как и отвар из овса: по 1/3 стакана за двадцать-тридцать минут до приема пищи трижды в день на протяжение двух-трех недель.

Целебное средство – настой из расторопши, пижмы, кукурузных рылец и бессмертника.

Можно употреблять в виде смеси либо просто любого из названных растений.

Как приготовить: 1 столовую ложку травы всыпать в стакан кипятка, закрыть крышкой и настаивать 1 час. Пить за 15-30 минут до приема пищи по 1 столовой ложке, четыре-пять раз в день. Курс от двух-трех недель до 1 месяца.

Настои из крапивы двудомной, зверобоя, барбариса и душицы.

Готовятся и употребляются аналогичным способом.

В аптеках продается порошок березового гриба (чаги). Его заваривать таким образом: 1-2 чайные ложки на стакан кипятка. Пить также, как травяные настои.

Параллельно данному лечению рекомендуется питаться отварными овощами с соусом из пряностей. Исключить соленые огурцы, томаты и капусту. Хорошей заменой продуктам с содержанием соли выступают горчица и хрен. Не рекомендуется употреблять сладкое. В данном случае полезны продукты с вяжущим вкусом. Осенью и зимой полезны хурма и королек.

При холецистите много дискомфорта доставляет застой желчи в печени. Это явление можно предотвратить при помощи упражнения: положить ладони на зону правого подреберья, сделать глубокий вдох, на выдохе на счет «пять» сделать поджатие ладонями. Проделать упражнение трижды. На протяжении дня полезно сделать данное упражнение два-три раза, и перед сном тоже.

Чтобы снять застой желчи в печени используется тюбаж. Нужно приобрести в аптеке порошок магнезии, развести 10 мл на стакан теплой воды и принимать внутрь. Потом лечь на правый бок, прижив к животу грелку с теплой водой. Держать полтора-два часа. После процедуры будет понос с фракциями зеленого цвета– это значит, что цель очистительной процедуры достигнута.*опубликовано econet

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