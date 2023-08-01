Болезнь Лайма: Протокол лечения Дитриха Клингхардта

Для людей, инфицированных болезнью Лайма, существует надежда на полное выздоровление. Помимо обычного лечения, основанного на антибиотиках, существуют более безопасные естественные альтернативы.

Болезнь Лайма не может передаваться от одного человека другому. До настоящего времени не было зафиксировано случаев заражения через переливание крови или от больных домашних животных. Чаще всего предполагается, что эта болезнь может передаваться только клещами, но, по словам одного из ведущих авторитетов в этой области, доктора Дитриха Клингхардта, бактерии, которые ее вызывают, могут распространяться и другими кусающимися или кровососущими насекомыми, в том числе комарами, блохами, пауками и клещами.

Болезнь Лайма: передаётся или нет?

Собаки и кошки могут заразиться, но нет никаких доказательств того, что они могут распространить болезнь непосредственно на людей. Просто помните, что ваши домашние животные могут принести зараженных клещей и блох в ваш дом. Поэтому по возможности избегайте мест потенциального скопления паразитов, когда выводите их на прогулку, и обязательно проверяйте их по возвращению домой.

Согласно Нортону Фишману, врачу из Мэриленда, который специализируется на заболеваниях, вызываемых клещами, исследований передачи болезни при беременности недостаточно, и, следовательно, убедительных доказательств нет.

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Тем не менее, ученые давно подозревают, что бактерии, вызывающие болезнь Лайма, могут передаваться во время вынашивания ребенка. Это обосновано тем, что другие спирохеты, в частности бактерии, вызывающие сифилис, могут передаваться посредством матки и приводить к врожденным дефектам. Рут Криз, медсестра из города Вашингтон округа Колумбия, которая специализируется на инфекциях, переносимых клещами, сказала, что в ее практике бывали случаи болезни Лайма, переданной от матери ребенку. Когда заражение происходит во время беременности, инфекция может дойти до плаценты и привести к мертворождению.

Однако, если мать получает соответствующее лечение, негативных последствий для плода можно избежать. До сих пор не было зарегистрированных случаев передачи болезни Лайма с грудным молоком.

Бактерии могут жить в крови, забранной у донора; однако до сих пор не было случаев заражения при переливании крови. Тем не менее, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), люди, которые в настоящее время лечатся от болезни Лайма, не должны сдавать кровь.

Можно ли вылечить болезнь Лайма?

Для людей, инфицированных болезнью Лайма, существует надежда на полное выздоровление. Помимо обычного лечения, основанного на антибиотиках, существуют более безопасные естественные альтернативы, такие как использование травяных противомикробных препаратов.Также имеет смысл рассмотреть протокол болезни Лайма доктора Клингхардта. Кроме того, было бы полезно укрепить свой иммунитет с помощью здоровой диеты и добавок антиоксидантов, таких как астаксантин.

Помните, что лечение антибиотиками также приведет к уничтожению хороших бактериальных колоний в кишечнике, что негативно повлияет на защитную систему вашего организма. Это дополнительно увеличит риск возникновения устойчивой к антибиотикам инфекции, что может поставить под угрозу ваше здоровье.

Один из наиболее распространенных вопросов после постановки диагноза: «Можно ли умереть от болезни Лайма?». Она, как правило, не смертельна, но в 2014 году CDC выпустил предупреждение в связи с тремя внезапными смертями от сердечного приступа, связанными с Лайм-кардитом. Кроме того, исследования зафиксировали не менее 23 летальных исходов болезни.

Как передается болезнь Лайма

Бактерии, вызывающие болезнь Лайма, обычно попадают в организм человека через укус зараженного черноногого (Ixodes scapularis), западного черноногого (Ixodes pacificus) или собачьего клеща (Ixodes ricinus).Черноногий клещ встречается на севере центральной, северо-восточной и среднеатлантической части США, тогда как западный черноногий обитает на тихоокеанском побережье США. Собачий обычно встречается в Европе и соседних странах.

Клещи могут прикрепляться к любой части тела, но обычно их обнаруживают в труднодоступных местах, таких как скальп, пах и подмышки. Они должны оставаться на теле по крайней мере 36 часов до того, как бактерии смогут передаться. В большинстве случаев болезнь переносят неполовозрелые клещи, которые называются нимфами. Нимфы обычно питаются весной и летом и очень малы (менее 2 миллиметров) и их трудно увидеть. Тем не менее, взрослые клещи также могут передавать заболевание, но поскольку они намного больше, их чаще обнаруживают и удаляют до передачи инфекции.

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Как узнать, есть ли у вас болезнь Лайма?

Если вы инфицированы, существует 50-процентный шанс, что появится сыпь, которая может сопровождаться регулярным повышением температуры, усталостью, болями в голове, мышцах и суставах. Сыпь постепенно распространяется в течение нескольких дней и может в конечном итоге достигать 12 дюймов в диаметре. Конвенциональные доктора могут подтвердить ваш диагноз, используя лабораторные тесты, которые идентифицируют антитела к бактериям, вызывающим болезнь Лайма.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют двухуровневую систему тестирования, хотя у 56 процентов пациентов результат получается отрицательным. Она ищет антитела, которые образуются, когда ваше тело пытается бороться с болезнью.

Лабораторные тесты ненадежны для диагностики болезни Лайма, потому что бактерии могут инфицировать лейкоциты, а все эти тесты полагаются на их нормальое функционирование при производстве замеряемых антител. Следовательно, если ваши белые кровяные тельца инфицированы, они не могут адекватно реагировать на инфекцию.

Тесты на болезнь Лайма есть смысл проводить, когда вы уже лечитесь, потому что иммунная система должна начать нормально функционировать, прежде чем антитела проявятся на анализе крови. Это часто называют «парадокс Лайма» - правильный диагноз может быть поставлен только во время лечения пациента.

Почему лечение антибиотиками не является лучшим вариантом

Если вы считаете, что долгосрочное лечение антибиотиками это единственный выход, важно понимать, что оно может привести к опасным для жизни последствиям. Это лечение, которое используется большинством конвенциональных врачей, серьезно вредит микробиому кишечника. Антибиотики также повышают риск развития молочницы или грибковых инфекций, которые часто идут рука об руку с болезнью Лайма. Более того, ваш естественный иммунитет будет понижаться, увеличивая риск развития инфекции, устойчивой к антибиотикам.

По этим причинам самое лучшее, что вы можете сделать, это испробовать все естественные альтернативы.

Естественные стратегии борьбы с болезнью

Примечательно, что хроническую болезнь Лайма можно лечить с использованием природных противомикробных препаратов. Одним из примеров является линия Nutramedix от одного из наиболее известных экспертов альтернативной медицины, доктора Ли Коудена. Главное ее преимущество - периодическая смена травяных противомикробных препаратов, в результате которой вам не нужно беспокоиться о резистентности бактерий.

Чтобы помочь вашему телу бороться с инфекцией, вы должны есть продукты, богатые питательными веществами и антиоксидантами.

Вы также можете принимать добавки, чтобы снимать симптомы. Вот некоторые из рекомендуемых, если вы придерживаетесь естественного подхода к лечению:

Астаксантин — нейтрализует токсины и снимает боль в суставах

— нейтрализует токсины и снимает боль в суставах Пробиотики — оптимизируют флору кишечника и поддерживают иммунитет

— оптимизируют флору кишечника и поддерживают иммунитет Экстракт семян грейпфрута — помогает лечить кистозные боррелии

— помогает лечить кистозные боррелии Масло криля — помогает уменьшить воспаление и облегчить симптомы

— помогает уменьшить воспаление и облегчить симптомы Кориандр — природный хелатор для тяжелых металлов

— природный хелатор для тяжелых металлов Ресвератрол — помогает при детоксикации и может лечить часто встречающуюся коинфекцию бартонеллу

— помогает при детоксикации и может лечить часто встречающуюся коинфекцию бартонеллу Кверцетин — уменьшает уровень гистаминов, обычно повышенный у пациентов с болезнью Лайма

— уменьшает уровень гистаминов, обычно повышенный у пациентов с болезнью Лайма Концентрат сывороточного белка — может помочь с недостатком питательных веществ, который является общей проблемой у больных, которые неспособны правильно питаться

— может помочь с недостатком питательных веществ, который является общей проблемой у больных, которые неспособны правильно питаться Андрографис и Артемизинин — травы, которые лечат общую коинфекцию бабезию

— травы, которые лечат общую коинфекцию бабезию Куркумин — помогает уменьшить опухание мозга и выводит токсины

— помогает уменьшить опухание мозга и выводит токсины ГАМК и мелатонин — лечат бессонницу, которая распространена у людей с болезнью Лайма

— лечат бессонницу, которая распространена у людей с болезнью Лайма CoQ10 — поддерживает здоровье сердца, облегчает боль в мышцах и уменьшает мозговой туман

— поддерживает здоровье сердца, облегчает боль в мышцах и уменьшает мозговой туман Факторы переноса — помогают повысить иммунную функцию.

Стратегия лечения от доктора Дитриха Клингхардта

Доктор Дитрих Клингхардт является одним из главных авторитетов в области болезни Лайма. Он создал протокол, который поможет вам излечиться. Он подробно расписан на его сайте, а я вкратце расскажу вам о его основных шагах:

1. Оцените все внешние факторы. Они включают плесень, электромагнитные поля, электросмог и излучение от беспроводных технологий.

2. Проверьте и устраните внешние факторы после оценки. Клингхардт советует защищать дом с помощью Y-shield (специальная графитная краска), чтобы уменьшить проникновение излучения извне. Используйте ткань с серебром для штор. Пациентам рекомендуется отключать все предохранители ночью и отказаться от всех беспроводных телефонов до тех пор, пока они не выздоровеют.

3. Разрешите эмоциональные проблемы. Инструменты энергетической психологии, такие как психокинезиология, используются для лечения эмоциональных компонентов болезни Лайма.

4. Разберитесь с паразитарными, бактериальными и вирусными инфекциями. Сначала необходимо решить проблему паразитов, за которыми следуют бактерии, а затем вирусы. Клингхардт использует противомикробный коктейль, состоящий из полыни, витамина С, фосфолипидов и разных трав. Вирусные инфекции лечатся с помощью настойки из индейских трав Viressence фирмы BioPure.

5. Обратите внимание на другие факторы образа жизни. Определите свою потребность в добавках (антиоксидантах) для устранения недостатков питательных веществ.

Проверяйте наличие клещей ежедневно

Первая линия защиты - это тщательная ежедневная проверка на клещей после выхода на улицу. Их удаление как можно быстрее снижает риск заражения, так как бактерии не передаются до тех пор, пока клещ не будет прикреплен к вашей коже 24 часа.

Проверьте свою одежду и домашних животных на наличие клещей и примите дополнительные меры предосторожности при проверке данных частей тела:

Волосяной покров головы и тела

В ушах и вокруг них

Подмышки

Вокруг колен

Между ногами

Согласно CDC, вы должны избегать участков с густой растительностью, использовать сильный репеллент и ходить в душ после пребывания на открытом воздухе, чтобы избежать контакта с клещами, вызывающими болезнь Лайма.

Безопасное удаление клещей

Если вы нашли клеща на своем теле, ухватите его как можно ближе к поверхности кожи, используя тонкий пинцет. Не прикасайтесь и не удаляйте его голыми руками. Аккуратно тяните вверх и наружу. Если вы дергаете, сжимаете или крутите его, это может привести к разрыву частей рта, что в результате вызовет инфекцию. Тщательно промойте область с мылом и водой. Чтобы убить всех оставшихся клещей, запустите одежду на цикл в сушилке на высокой температуре в течение 60 минут.

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Следите за проявлением симптомов болезни Лайма

После укуса клеща может появиться маленькая красноватая шишка, хотя это, как правило, не является признаком болезни Лайма. Тем не менее, следите за возможными симптомами инфекции в ближайшие несколько дней, такими как повышенная температура и сыпь «бычий глаз». Делайте то же самое, даже если вы не помните, что вас укусил клещ (эти кровососы анестезируют вашу кожу, чтобы вы даже не почувствовали укуса), особенно если вы недавно были в районе, где обитает множество клещей.

Что нужно есть, чтобы ускорить выздоровление

Теперь, когда вы осознаете, каких продуктов нужно избегать, пора узнать, что стоит включить в свой рацион. Как правило, вы должны есть больше цельной пищи, богатой питательными веществами.

Вот продукты, которые обязательно должны быть частью вашей диеты:

• Омега-3 животного происхождения — Омега-3 жиры из жирной рыбы, такой как дикий аляскинский лосось, может уменьшить воспаление в организме. Просто убедитесь, что рыба, которую вы едите, была поймана в диких условиях и не содержит антибиотиков, гормонов, пестицидов и других химических веществ.

• Традиционно ферментированные овощи и другие продукты — Чтобы ваша иммунная система функционировала на пределе возможностей, вы должны оптимизировать флору кишечника. Помните, что большинство воспалительных заболеваний начинаются именно в нем из-за несбалансированного микробиома.

• Зелень — Темная листовая зелень, шпинат, кале, а также зелень листовой капусты содержат мощные антиоксиданты, каротиноиды и флавоноиды, которые могут защитить от повреждения клеток. Это помогает устранить боль в суставах, которая часто встречается при болезни Лайма.

Если у вас ограниченный доступ к цельным продуктам, богатым питательными веществами, стоит начать принимать пищевые добавки. Например, масло криля, чтобы бороться с воспалением. Или высококачественные пробиотики, которые помогут укрепить иммунную систему. Добавка антиоксиданта астаксантина облегчает боль в суставах и нейтрализует токсины, вызванные воспалением.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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