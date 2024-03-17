«Болезнь мужчин» ПОДАГРА: Что делать при остром приступе

Подагра – хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся нарушением пуринового обмена, избыточным содержанием мочевой кислоты в крови, отложением солей мочевой кислоты в тканях и рецидивирующим воспалением суставов (артритом). Это заболевание преимущественно людей пожилого возраста, но нередко может встречаться в среднем, и даже в молодом возрасте.

Считается, что чаще подагра развивается среди мужчин среднего возраста. Ее развитие связано с нарушением мочекислого обмена, как следствие возникает накопление мочевой кислоты в организме. Непосредственные причины, по которым происходят увеличение биосинтеза мочевой кислоты и снижение тубулярной секреции почек, изучены недостаточно.

Подагра: что это за болезнь и как лечить народными средствами

Средства народной медицины

Рецепты Б. В. Болотова

Очищающий, солерастворяющий чай Болотова

Существует предположение, что это метаболическое нарушение, связанное с отсутствием специального фермента – урекиазы. Возможно, однако, что дело не в одном ферменте, а в нарушении работы целой ферментной системы. Как бы то ни было, но в организме образуются ураты – кристаллы мочевой кислоты, которые активно поглощаются макрофагами синовиальной жидкости сустава, где впоследствии развивается асептическое воспаление, что в свою очередь снижает рН синовиальной жидкости, что приводит к дальнейшему выпадению кристаллов соли в полости сустава, и порочный круг замыкается.

Артрит — главное проявление подагры, но не единственное. Мочекаменная болезнь развивается из-за снижения рН мочи, которое происходит в связи с истощением аммониевых буферных оснований. Помните, мы говорили с вами о работе дистальной части почечного канальца, когда путем активной секреции клеточками канальцев в просвет канальца выделяются катионы аммония и вытесняют натрий и калий из их соединений.

Натрий и калий – это щелочной резерв организма, при помощи которого организм не позволяет себя закислять ниже определенного уровня. Так вот, подагра развивается тогда, когда происходит сбой в работе этого механизма. Почки больше не могут удержать кислотно-щелочное равновесие, они «захлебываются» уратами. Ураты могут откладываться и в костной ткани, разрушая ее, и в мягких тканях, образуя так называемые тофусы.

Обычно наблюдаются рецидивирующие острые артриты суставов нижних конечностей с частым вовлечением первого плюснефалангового сустава стопы, суставов плюсны, голеностопных и коленных суставов (примерно у 75 % больных). Реже наблюдается артрит мелких суставов кистей, голеностопных и коленных суставов.

Подагрический артрит имеет характерные особенности: он часто развивается ночью, интенсивность болей нарастает очень быстро и за несколько часов достигает максимума. Боль обычно очень сильная, движения в суставе становятся невозможными, возникают отек и гиперемия (покраснение) кожи над суставом.

Может повышаться температура тела, появляются слабость, озноб, тошнота, рвота, могут быть вздутие живота, задержка стула, увеличивается печень. В анализе крови повышается число лейкоцитов и СОЭ. Через 5–8 дней все явления воспаления стихают – под действием лечения или самостоятельно. Однако рецидивы повторяются, и постепенно развивается стойкая деформация суставов – артроз.

На рентгенограмме суставов видны сужение суставной щели, разрастание костной ткани по краям сустава (краевые остеофиты) и характерные полукруглые или округлые дефекты костной ткани возле суставной поверхности (в эпифизах), так называемый симптом пробойника. К факторам, провоцирующим возникновение приступа подагрического артрита, относятся: чрезмерное потребление мяса, бобовых, алкоголя, рыбы, мясных супов, икры, кофе, чая.

Вторым характерным симптомом подагры является отложение кристаллов солей мочевой кислоты в виде более или менее крупных узелков – тофусов. Они развиваются обычно лишь через несколько лет после возникновения артрита. Чаще они располагаются в околосуставных тканях (наиболее типичная локализация – локтевая область, область ниже надколенника, пяточные сухожилия, разгибательная поверхность предплечий; реже – область уже пораженных мелких суставов кистей, ушные раковины). Иногда тофусы могут вскрываться, при этом из них выделяется густая белая масса, напоминающая зубную пасту.

У 15–20 % больных подагрой отмечаются мочекаменная болезнь, а также воспаление почки (нефрит), связанный с отложением кристаллов уратов. В тяжелых случаях могут поражаться сердце (миокардит), бронхи, глаза, мозговые оболочки, нервы. Диагноз ставится на основании клинических проявлений, а также повышенного содержания мочевой кислоты в крови (в норме – 45 мг/л, при подагре – 70 мг/л).

При остром приступе показаны полный покой, голодная диета 1–2 дня, обильное щелочное питье, противовоспалительные препараты. При хроническом течении показаны специальная диета (молочно-растительная, вареное мясо или рыба не чаще 1–2 раз в неделю), щелочное питье и систематический прием специальных препаратов, уменьшающих образование уратов в организме (аллопуринола, милурита) и препаратов, способствующих усиленному выведению мочевой кислоты почками (антурана, этамида). Эти препараты назначает врач, и лечение ими проводится под контролем уровня мочевой кислоты в крови.

Есть еще одно заболевание, которое очень напоминает подагру и даже и называется псевдоподагрой, также является по сути отложением солей, – это хондрокальциноз. Развивается в связи с нарушением обмена кальция. Соли кальция при этом откладываются в суставной хрящ, мениски, а, переходя в полость сустава, в синовиальную жидкость, вызывают его воспаление, протекающее в точности как приступ подагры. Поражается при этом чаще коленный сустав, воспаление держится до 3 недель, а потом затухает. Но даром это, разумеется, не проходит, и, если кристаллы пирофосфата кальция (а это именно они проникают в сустав) не выводить из организма, то сустав теряет свою подвижность, и развивается артроз.

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Средства народной медицины

1. Для снятия отеков при подагре можно использовать настой из натертых корней хрена (1 ст. л. на 2 стакана кипятка).

2. Ванны в течение 20 мин при температуре воды 38 °C из цветков ромашки (200 г цветков на ведро воды).

3. Пить по 0,25 стакана настоя из измельченной шелухи фасоли (2 ст. л. на 1 стакана кипятка) 4 раза в день до еды.

4. Для улучшения обменных процессов при подагре пить отвар из плодов шиповника в сочетании со спиртовой настойкой из полыни и можжевельника.

5. При шпорах (отложении солей) 3 части яблочного сока смешать с 1 частью меда и пить по 1 ст. л. 3–4 раза в день за 1 ч до еды, вечером – за 3 ч до сна.

6. Настойку на водке из корней шиповника 1: 5 принимать по 50 мл 3 раза в день. Наросты шпор и места отеков смазывать настойкой из цветков белой акации 1: 3.

Рецепты Б. В. Болотова

Из сока мать-и-мачехи делать примочки на солевые шишки, одновременно с помощью грелок их обогревать. Шишки смазывать, чередуя, желчью курицы и утки, а потом уксусом, настоянным на ноготках, с добавкой йода (на 1 ст. л. уксуса добавить 10 капель 10 %-ной спиртовой настойки йода).

Общее лечение проводят по определенной схеме.

1. Проводят процедуры выведения солей с помощью щелочных чаев из мать-и-мачехи, сабельника болотного, корня подсолнечника, марены (красильной), корней шиповника, спорыша, хвоща полевого и с помощью куриной или утиной желчи.

2. Затем через месяц окисляют организм ферментами толокнянки, брусничника, плывуна булавовидного, хвойных почек (в течение месяца).

3. В это время пьют квасы из сока арбуза, березы, редьки, корня петрушки, хрена, клюквы, малины, калины, шиповника, бузины.

4. Процедуры п. 2 и 3 чередуют с п. 1 через месяц, повторяя их несколько раз.

5. Проводят еженедельные потогонные процедуры с последующим обтиранием уксусными настоями.

6. Как можно больше ходят по лесу и горам.

7. Обязательно после еды кладут на язык 1 г поваренной соли и пьют соляную кислоту (0,1–0,3 %-ную).

8. Дома купаются в горячих соленых ваннах.

9. Понемногу едят пасту из туи: 1 кг размолотой массы хвои туи смешивают с 1 стаканом меда. Все хранится в тепле не менее месяца.

10. Летом в большом количестве едят свежие слегка подсоленные листья мать-и-мачехи.

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Очищающий, солерастворяющий чай Болотова

Чай из корней подсолнуха или сабельника болотного, принимаемый в течение 1–2 месяцев, помогает вывести из организма большое количество солей. Корни подсолнуха собирают осенью (толстую их часть), обрезают волоски, моют, сушат обычным способом. Корни сабельника болотного собирают ранней весной или поздней осенью. Корни режут на мелкие кусочки (3–4 см) и готовят чай: 1 стакан мелко нарезанных корней заливают 3 л воды, кипятят 1–2 мин. Пьют по 1 стакану на прием, все 3 л выпиваются таким образом за 2–3 дня.

Затем эти же корни кипятят (но уже 5 мин) в таком же объеме (3 л воды) и точно так же выпивают за 2–3 дня. Затем эти же корни кипятят третий раз в 3 л воды, но уже 10–15 мин, выпивают так же. Закончив пить чай из данной порции корней, приступают к следующей порции и т. д. Чай из корней подсолнуха (сабельника болотного) пьют большими дозами в течение месяца и даже больше, после чего делают перерыв в 1 месяц.

Соли при этом начинают выводиться только через 2 недели. Выведение солей следует продолжать до тех пор, пока моча не станет прозрачной, как вода, и в ней больше не будут образовываться осадки. Во время приема солерастворяющего чая из корней подсолнуха (сабельника болотного) из рациона питания исключаются острые приправы, соленья, сельдь, уксусы. Пища должна быть приятно соленая, но не кислая и преимущественно растительная.

1. Сбор, содержащий цветы бузины черной. Измельчить и перемешать в равных частях цветы бузины, липовый цвет, траву золотарника, траву зверобоя и залить 1 ст. л. сбора стаканом кипятка. Настаивать 30 мин, принимать по 2 стакана в день.

2. Зверобой продырявленный (трава). 2 ст. л. травы зверобоя залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 ч, процедить. Принимать по 1 ст. л. 2–3 раза в день после еды.

3. Брусника. Залить 1 ч. л. брусничных листьев 1,5 стаканом кипятка. Хорошо укутав, настоять в течение 1 ч, процедить. Пить по полстакана 3–4 раза в день перед едой.

4. Земляника. Залить 1 ст. л. ягод земляники стаканом воды и кипятить 15 мин, процедить и пить.

5. Мазь при подагре. Растопить немного свежего несоленого сливочного масла. Когда оно начнет закипать, снять с огня и добавить столько же винного спирта. Затем зажечь эту смесь и дать спирту выгореть. Втирать в больные места теплой, стоя при этом вблизи от огня (около плиты, печки и т. д.).опубликовано econet

Ирина Калюжнова "Отложение солей"

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