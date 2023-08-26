Болезнь тридцатилетних: все внимание на ноги!

Хронические заболевания вен ног коварны потому, что симптоматика в начале болезни может иметь эпизодический характер и списывается на неудобную обувь, жару, усталость. Первые признаки заболевания вен: отёки нижних конечностей, ощущение тяжести, зуд, жжение, ночные судороги. Как бороться с этой проблемой?

На протяжении дня мы передвигаемся на ногах, стоим, сидим, носим обувь на каблуках (особенно касается женщин). Все это дает нагрузку на нижние конечности. И привычная усталость в конце дня, дискомфорт, отеки ног кажутся нам естественным следствием активного образа жизни. Но не все так просто. Важно не допустить развитие хронических заболеваний вен ног.

Хронические заболевания вен ног

Если целый день проводить на ногах, к вечеру появляется ощущение тяжести и усталости нижних конечностей. Не исключены даже ночные судороги. Специалисты говорят, что это дают о себе знать сигналы хронических заболеваний вен ног (ХЗВ).

Восьми из десяти представительниц прекрасного пола со схожими жалобами ставится диагноз ХЗВ.

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Обратите внимание на состояние своих нижних конечностей: случается ли у вас отёчность в ногах, ощущение тяжести, распирания, усталости, болевые ощущения, судороги. Даже если вы дали 1 положительный ответ, вероятно, это начало проблем с венами.

ХЗВ: Недуг тридцатилетних

Кровоток по венам ног движется в направлении снизу вверх, или против влияния силы притяжения. Что затрудняет возвращению крови назад? Вены имеют сложное строение. Внутри них есть такие структуры - венозные клапаны. Суть ХЗВ заключается в патологии венозного оттока и воспалениях в стенках вен и клапанах. Возникает замкнутый круг проблем. Нарастание давления в вене ведет к прогрессу веноспецифического воспаления, а имеющееся воспаление в клапанах и венозной стенке провоцируют нарушение оттока крови. Венозная стенка под клапаном от этого начинает растягиваться, образуется варикозно расширенная вена. В перспективе без внимания специалиста недуг развивается, усиливаются осложнения, дело даже может дойти до трофической язвы. Поэтому полезно не забывать, что отмеченные выше признаки ХЗВ - первые симптомы проблем в венозной стенке, но пока нет визуальных изменений.

Дамы подвержены ХЗВ в 4–6 раз чаще, чем мужчины, и первые симптомы возникают в 25–30 лет. Этому благоприятствуют следующие факторы: ношение неудобной обуви, высокий рост, избыточный вес, беременность, генетическая предрасположенность, приём гормональных препаратов. Нередко заболевание отмечается у лиц, которые работают в положении сидя или стоя: учителей, офисных служащих, продавцов, официантов, стюардесс и проч.

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Как можно избежать или отсрочить развитие ХЗВ?

Симптоматика ХЗВ

Сложности своевременной диагностики ХЗВ заключаются в том, что первые признаки болезни вен (отёки нижних конечностей, ощущение тяжести, зуд, жжение, судороги в ночные часы и другие ощущения зачастую связывают с неудобной обувью, жарой, усталостью. Кроме того, симптомы могут иметь эпизодический характер: то возникают, то исчезают. Поэтому возникает ошибочное ощущение, что всё нормально, а недуг упорно и коварно прогрессирует.

В стремлении «успокоить» ноги, снять симптомы, многие используют мази и гели. Но подобные медикаментозные средства часто не оказывают терапевтического эффекта, а только маскируют симптомы посредством охлаждения.

Поэтому специалисты советуют не игнорировать болевые ощущения в нижних конечностях и пройти диагностику даже если у вас отмечается только один из симптомов ХЗВ. Грамотная терапия и профилактические меры способны победить заболевание на ранних этапах. Если же запустить проблему, то решать ее придётся болезненным хирургическим путем.

Профилактика и терапия ХЗВ

Терапия ХЗВ на первых этапах развития дает оптимистичные прогнозы и предполагает коррекцию стиля жизни, ношение компрессионного трикотажного белья и применение фармакотерапии. Последняя основана на веноактивных медикаментах, повышающих венозный тонус и усиливающих отток крови. Активно практикуется использование средств на базе биофлавоноидов.

При хронических проблемах вен доктора советуют умеренную физическую активность в виде пеших прогулок, введение в пищевой рацион большого объема овощей, табу на чрезмерно солёные и копчёные блюда, компрессионное белье, простую гимнастику для ног.

Вот несколько полезных упражнений для нижних конечностей (проделать по 15–20 повторов):

Делаем круговые движения стопами в стороны;

Ставим стопы на пятки и изо всех сил тянем носок на себя;

Одну стопу ставим на носок, а вторую ставим на пятку.

Если у вас имеются начальные тревожные признаки заболевания вен, не теряйте времени, запишитесь на прием к флебологу, примите профилактические меры, чтобы избежать нежелательных осложнений. Ведь заболевание, которое развивается в организме длительное время, сложнее поддается терапии, его приходится дольше лечить.опубликовано econet

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