Боли в области печени: 10 возможных причин

Если мы живем, пьем и едим, не задумываясь о завтрашнем дне, чаще всего страдает наша печень. Именно она принимает на себя главный удар. При появлении боли в правом подреберье мы обычно говорим, что у нас боли в печени. Как же болит печень и почему она болит? Об этом и не только читайте в нашей полезной статье.

Печень – жизненно важный внутренний орган размером с футбольный мяч – расположена под диафрагмой. В организме она выполняет более 500 физиологических функций. Среди них главные: конвертация пищи из тонкого кишечника в вещества, которые способствуют усвоению жиров и борьбе с болезнями; обеспечение организма энергией; фильтрация и очистка крови.

10 возможных причин боли в области печени

Вирусные гепатиты

Алкогольный гепатит

Жировой гепатоз печени (ожирение печени)

Синдром Фитц-Хью-Куртиса

Абсцесс печени (киста)

Синдром Бадда-Киари

Тромбоз воротной вены

Физическое повреждение печени

Рак печени

Камни в желчном пузыре

Несмотря на свои размеры (это самый крупный внутренний орган человека), сама печень (ее ткань) не имеет нервных окончаний, поэтому даже при ее тяжелых заболеваниях человек не ощущает боли. Но в результате увеличения печени обычно возникает тупая ноющая боль в правом подреберье. Это происходит из-за растяжения покрывающей печень тонкой капсулы, которая однако уже имеет нервные рецепторы. Боль может появиться также в области желудка и даже отдавать в спину или плечи.

Симптомами воспалительных процессов в печени может быть боль, возникающая в правом подреберье при поражениях желчного пузыря, 12-перстной кишки, кишечника. Заболевания этих органов могут сопутствовать хроническим гепатитам и циррозу печени.

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Возможные причины боли в области печени:

1. Вирусные гепатиты

Вирусный гепатит — это воспаление печени. Наиболее распространенными являются гепатит А, В и С. Их возбудителями являются вирусы.

Основными симптомами являются боль в правом подреберье, темный цвет мочи, желтый цвет кожи и белков глаз (так называемая желтуха), усталость, тошнота, рвота.

2. Алкогольный гепатит

Причиной алкогольного гепатита является регулярное злоупотребление алкоголем, что также вызывает воспаление печени.

Как болит печень в этом случае? Боль появляется в области живота, человек худеет, теряет аппетит, его мучает тошнота, появляется субфебрильная температура, усталость и слабость.

3. Жировой гепатоз печени (ожирение печени)

Значительный лишний вес, диабет, рацион питания, богатый продуктами, повышающими уровень холестерина, способствуют ожирению печени. Со временем это приводит к нарушению ее функций.

Как болит печень при жировом гепатозе? Обычно ожирение печени протекает бессимптомно. Но при этом вы чувствуете усталость, постоянную тупую боль в правом подреберье.

4. Синдром Фитц-Хью-Куртиса

Синдром Фитц-Хью-Куртиса — редкое заболевание у женщин, характеризующее внезапной сильной болью в правом подреберье, которая может отдавать в руку и плечо. Это по сути бактериальная инфекция. Она вызывает воспаление тканей вокруг печени, Глиссоновой капсулы, и может поражать слизистую оболочку желудка. Врачи иногда называют это перигепатитом.

Основные симптомы: высокая температура, озноб, головная боль, недомогание.

5. Абсцесс печени (киста)

В результате проникновения в печень бактериальной, грибковой или паразитарной инфекции в печени может образоваться абсцесс, или гнойник. При этом наблюдается увеличенная печень, высокая температура, озноб. Киста также может быть наполнена жидкостью, но ее природа неинфекционная. Если киста большая, человек ощущает дискомфорт, появляется чувство полного живота. Иногда киста кровоточит. При этом возникает внезапная сильная боль в верхней части живота, так называемая боль в печени, отдающая в плечо.

6. Синдром Бадда-Киари

Синдром Бадда-Киари, или первичный тромбоз печёночных вен – редкое заболевание, возникающее в результате сужения тромбами просвета вен, через которые кровь выходит из печени. Как болит печень в данном случае? Характерна боль в правом подреберье.

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7. Тромбоз воротной вены

По воротной вене кровь поступает в печень из кишечника. Но если тромб блокирует вену, появляется внезапная боль в правом подреберье, как мы часто говорим, боль в печени. Живот увеличивается и повышается температура.

8. Физическое повреждение печени

В результате несчастных случаев, падения или травм печень может повреждаться. При печеночном кровотечении возникает боль в области печени, которая может отдавать в плечо. При большой потери крови наступает шок и нарушаются жизненно важные функции организма.

9. Рак печени

Боль в печени появляется только на поздних стадиях рака. Как правило, она возникает в области верхней части живота и может отдавать в плечо. Прощупывается опухоль с правой стороны живота.

Другие симптомы: потеря веса, зуд, желтуха, вздутие живота, слабость и недомогание.

10. Камни в желчном пузыре

Желчный пузырь расположен непосредственно под печенью. В большинстве случаев камни образуются в результате повышения концентрации солей в желчи и застоя желчи. Вначале появляются сгустки из холестерина, билирубина и солей кальция. Со временем они затвердевают и даже увеличиваются в размерах. Образовавшиеся камни могут нарушать отток желчи из желчного пузыря, в результате пузырь растягивается и появляется боль. Люди часто принимают ее за боль в печени.

Когда необходима помощь врача

Если боль в области печени усиливается, не прекращается в течение длительного времени, мешает вашей обычной деятельности, вам необходимо посетить врача.

Признаки, указывающие на необходимость срочной медицинской помощи:

Желтуха

Высокая температура

Озноб

Тошнота и рвота

При первых признаках неполадок с печенью следует обратиться к профильному специалисту – гастроэнтерологу или гепатологу. Печень обладает удивительной способностью к восстановлению, особенно на начальном этапе заболевания. Поэтому не стоит терять время и заниматься лишний раз самолечением.опубликовано econet

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