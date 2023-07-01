Болит желудок и «сосет под ложечкой»? Помогут эти натуральные средства!

Наш желудок очень плохо переносит стресс. При частых эпизодах желудочной боли или «при сосании под ложечкой» стоит ввести в меню продукты, содержащие натуральную слизь. Это: подорожник песчаный, подорожник яйцевидный, семена чиа, семена льна. Семена можно принимать попеременно, то есть каждый день употреблять разные виды.

Желудок напоминает мешок, изнутри покрытый мягким, нежным образованием – слизистой оболочкой, над которой располагается слой слизи. В ней содержатся железы. В области дна и тела желудка располагаются главные клетки, вырабатывающие пепсиноген, химозин, встречающийся в желудке только в период младенчества, и желудочная липаза, а также обкладочные клетки, ответственные за производство слизи.

Как защитить желудок натуральными средствами

В желудке выделяется гликопротеин – так называемый внутренний фактор (intrinsic factor, IF), необходимый для всасывания питательных веществ из кишечника, например витамина В12, дефицит которого может привести к мегалобластической анемии. Правильное функционирование желудка влияет также на поглощение железа, кальция и магния.

Необходимо заботиться о слизистой оболочке желудка

Слизь, находящаяся в желудке, характеризуется своим антибактериальным действием, она значительно влияет на правильную работу органа.

Слизистая оболочка почти на 98 % состоит из воды, поэтому так важно пить воду в течение дня. Дегидратация негативно влияет на все слизистые оболочки, находящиеся в организме, в том числе на слизистую оболочку желудка.

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Слизь обладает защитными свойствами. Она создает преграду, сохраняющую слизистую оболочку желудка от самопереваривания. Нарушение в работе этого важного барьера может привести к большим проблемам со здоровьем.

Часто в воспалении слизистой оболочки желудка и атрофию слизистого слоя повинны нестереоидные противовоспалительные препараты (НПВП), принимаемые в случае повышенной температуры и боли. Вред слою, ответственному за защиту желудка, приносит еще и быстрое питание, обычно тяжелое для пищеварительного тракта, а также слишком большое количество кофе и слишком малое – воды.

Стоит учитывать, что наш желудок очень плохо переносит стресс. При частых эпизодах желудочной боли или «при сосании под ложечкой» стоит ввести в меню продукты, содержащие натуральную слизь. Это: подорожник песчаный, подорожник яйцевидный, семена чиа, семена льна. Семена можно принимать попеременно, то есть каждый день употреблять разные виды. Это хороший путь к предотвращению возможной аллергии на семечки. Из семян чиа делают десерты, а также добавляют их в выпечку.

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Давайте охранять защитный слой – слизистую оболочку желудка! Прежде всего нужно ввести в наш рацион семена, богатые слизью.

Подорожник песчаный и подорожник яйцевидный

Для укрепления защиты желудочной слизи можно сделать микстуру, содержащую семена подорожника песчаного и подорожника яйцевидного. Семена подорожника песчаного включают в себя 10–12 % слизи и одновременно 5–12 % жирного масла. Они не содержат крахмал. Семена подорожника яйцевидного включают в себя 20–30 % слизи, и при этом богаты крахмалом.

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Лучше всего мешать семена обоих видов подорожника и добавлять их в выпечку или кашу. Дневная порция для взрослых – 10–30 граммов семян подорожника песчаного и 12–40 граммов семян подорожника яйцевидного.

Бесспорно, слизь, содержащаяся в семенах подорожника, обладает лечебными свойствами, поскольку она усложняет процесс накопления токсинов в пищеварительном тракте. У нее противовоспалительное действие. Слизь охраняет желудочные стенки. Они уменьшают чувство голода. Эти растения являются также драгоценным питательным веществом для бактерий молочной кислоты.

Семена льна

Источником защитной слизи являются семена льна, противопоказанные страдающим от аллергии на никель. Швейцарские авторы диетических справочников предостерегают от употребления семян льна, не прошедших термическую обработку. Это связано с вредными свойствами синильной кислоты, которая в них содержится.

Исходя из этого, семена льна надо есть в вареном виде. Льняное масло необходимо хранить в холодильнике в темной стеклянной бутылке. Я советую покупать масло в бутылках малого объема, поскольку в открытом виде оно быстро окисляется.опубликовано econet

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