Борьба с варикозным расширением вен: эффективная гимнастика

Варикозным расширением вен страдают многие. Зачастую причиной такого недуга служит слабая венозная сетка, но иногда развитие заболевания обусловлено наследственностью. Когда пораженная вена расширяется, ее стенки становятся тоньше, ноги начинают болеть и отекать, ходить и даже сидеть становится тяжело. Улучшить венозный отток можно с помощью простой гимнастики.
Из этой статьи вы узнаете, как распознать варикозное расширение вен на начальной стадии и что можно предпринять для предотвращения осложнений.
О том, что венам на ногах требуется помощь, свидетельствуют следующие признаки:
Отличной профилактикой варикозного расширения вен является:
Регулярное выполнение этого комплекса упражнений позволит предотвратить развитие варикоза либо замедлить процесс расширения вен. Гимнастика включает следующие упражнения:
1. Необходимо сесть на стул, выпрямить спину, сомкнуть ноги и выполнить от 15 до 20 перекатов ступнями (с носков на пятки).
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2. В положении стоя необходимо опереться двумя руками на любую жесткую поверхность (стоя спиной к опоре), затем не спеша подняться на носочки и опуститься на пятки. Всего нужно сделать от 15 до 20 таких движений.
3. Стоя необходимо опереться руками на стену (руки при этом находиться на уровне плеч) и так же, как и в предыдущем упражнении, выполнить несколько движений с носочков на пятки.
4. Стоя с ровной спиной необходимо глубоко вдохнуть, а на выдохе высоко поднять руки, при этом опираясь на носочки и подтягиваясь вверх. Опускаясь на пятки, следует максимально расслабить все мышцы.
5. Следует сесть на стул, расположить ноги под прямым углом и поочередно поднимать их, выполняя при этом вращательные движения вправо и влево. Каждой ногой необходимо сделать до 20 вращений.
6. Следует сесть на стул, сомкнуть ноги и плавно подняться на пальцы, затем опуститься на стопы. Всего следует сделать 20 подъемов.
Это очень простая, но эффективная для вен гимнастика. Выполняйте упражнения регулярно и вскоре вы заметите положительный результат. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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