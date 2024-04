Бритва Оккама: Ментальная модель, которая поможет сделать жизнь проще!

Бритву Оккама часто называют «принципом бережливости». Он лежит в основе научного моделирования и построения теорий и призывает нас выбирать простейшие из множества эквивалентных моделей возможных решений.

«На самом деле жизнь проста, мы сами её усложняем». — Конфуций

Самое простое объяснение чаще всего оказывается правильным. Вы, наверное, слышали это высказывание ранее. Именно поэтому многие успешные люди прибегают к одним и тем же рутинным действиям, системам производительности и инвестиционным стратегиям.

Как сделать жизнь проще

Бритва Оккама

Помните о принципе KISS

Простой подход к жизни

Даже детективы используют этот принцип, чтобы определить, кто самый вероятный подозреваемый в деле об убийстве. Врачи используют его, чтобы определить болезнь по набору симптомов.

Бритва Оккама

«Большинство гениев — в особенности те, кто руководит другими — процветают не за счёт деконструкции запутанных сложностей, а за счёт эксплуатации непризнанных упрощений». — Энди Бенуа

Бритва Оккама — это логический принцип, приписываемый английскому логику, теологу и францисканскому монаху XIV века Уильяму Оккаму.

Оккам — так называлась деревня в английском графстве Суррей, где родился Уильям.

Бритва Оккама используется в логике и при принятии решений.

Данный принцип утверждает, что среди конкурирующих гипотез следует всегда выбирать гипотезу с наименьшим числом предположений.

Другие, более сложные решения могут предоставить лучшие прогнозы, однако — при отсутствии различий в предсказательной способности — чем меньше допущений делается, тем лучше.

Принцип гласит, что «элементы не должны умножаться без необходимости».

Объясняя данный принцип, Уильям Оккам сказал: «Когда вы имеет дело с двумя конкурирующими теориями, которые делают одни и те же прогнозы, наилучшая из них та, что проще».

Бритва Оккама основана на понятии, что простота равна совершенству. Проще говоря, это означает, что при равенстве всех вещей самое простое решение оказывается в итоге наилучшим.

Существует два принципа, которые считаются основой Бритва Оккама, и они первоначально были написаны на латыни:

Принцип плюрализма — не следует прибегать к плюрализму без необходимости.

Принцип бережливости — бессмысленно прилагать много усилий к тому, что можно сделать, постаравшись малость.

Уильям использовал принцип Бритвы Оккама, чтобы оправдать многие выводы, включая утверждение, согласно которому «существование Бога нельзя постичь одним разумом». Из-за этого он впал в немилость Папы Римского.

Этот принцип часто цитируется в более сильных формах, чем предполагал Оккам.

Существует несколько утверждений, поддерживающих Бритву Оккама:

«Если у вас есть две теории, которые обе объясняют наблюдаемые факты, тогда вы должна прибегнуть к самой простой, пока не появится больше доказательств».

«Самое простое объяснение какого-либо феномена, скорее всего, является более точным, чем более сложные объяснения».

«Если у вас есть два одинаково вероятных решения проблемы, выбирайте самое простое».

«Объяснение, требующее наименьшего количества предположений, скорее всего, является правильным».

«Не усложняйте вещи!»

Многие учёные приняли или повторно изобрели Бритву Оккама.

Исаака Ньютон сформулировал следующее правило: «Мы не должны допускать больше причин существования естественных вещей, чем те, которые являются одновременно истинными и достаточными для объяснения их появления».

В своей книге «Краткая история времени» Стивен Хокинг выступает в поддержку Бритвы Оккама и говорит: «Мы всё ещё можем представить, что существует набор законов, которые полностью определяют события, связанные с каким-то сверхъестественным существом, которое может наблюдать текущее состояние Вселенной, не нарушая его. Однако такие модели Вселенной не представляют большого интереса для нас, смертных. Кажется, лучше использовать принцип, известный как бритва Оккама, и отсекать все особенности теории, за которыми нет возможности наблюдать».

Успешные теоретики часто говорят о симметрии, красоте и простоте.

В 1939 году Пол Дирак, английский физик-теоретик, которого считают одним из самых значительных физиков ХХ века, написал: «Исследователь, стремясь выразить фундаментальные законы природы в математической форме, должен стремиться главным образом к математической красоте».

Принцип Бритвы Оккама восходит к Аристотелю, который сказал: «Чем совершеннее природа, тем меньше средств требуется для её функционирования».

Бритва Оккама также используется различными способами по всему миру в качестве средства, которое помогает решить проблему или ситуацию, устранив ненужные элементы.

В сфере дизайна Бритва Оккама побуждает дизайнеров исключать ненужные элементы, которые уменьшают результативность и количество клиентов.

Таким образом, когда два продукта выполняют одну и ту же функцию, Бритва Оккама рекомендует выбирать из них самый простой.

В сфере инвестиций простота является наилучшим путём к долгосрочному успеху.

Уоррен Баффет говорит, что сложное поведение вознаграждается в высшем образовании, однако в реальной жизни простота более эффективна. По его словам: «Бизнес-школы вознаграждают сложное поведение больше, чем простое, однако простое поведение является более эффективным... Мы преуспеваем не потому, что у нас есть большие, сложные системы или волшебные формулы, которые мы применяем, или что-то в этом роде. Всё, что у нас имеется — это простота».

В письме акционерам от 1990 года Баффет написал: «Спустя 25 лет, в течение которые я и Чарли приобретали и курировали большое количество предприятий, мы так и не научились решать сложные бизнес-задачи. Однако мы научились их избегать. Мы стали успешны благодаря тому, что концентрировались на выявлении небольших препятствий, через которые мы могли бы перешагнуть, а не потому, что мы приобрели способность преодолевать огромные препятствия. Вывод может показаться несправедливым, но как в бизнесе, так и в инвестициях, как правило, гораздо выгоднее просто придерживаться лёгкого и очевидного, чем решать трудное».

Помните о принципе KISS

Принцип KISS, вероятно, является одним из лучших принципов в дизайне, который берёт своё начало в Бритве Оккама и других минималистических концепциях, включая «Простота является конечной сложности» Леонардо да Винчи, «Меньше — больше» Людвига Мис вана дер Роэ, «Делайте простые задачи простыми!» Бьёрна Страуструпа» или «Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего добавить, а когда уже ничего нельзя отнять» Антуана де Сент-Экзюпери.

KISS — это акроним от Keep it simple, stupid («Придерживайся простоты, тупица»). Этот принцип был отмечен ВМС США в 1960 году.

Принцип KISS гласит, что большинство систем работают лучше всего, если их упрощать, а не усложнять. Следовательно, простота должна быть ключевой целью в дизайне. Мы должны избегать ненужной сложности.

Фразу приписывают авиаинженеру Келли Джонсону (1910-1990). Термин «принцип KISS» был популярен в 1970 году.

Варианты фразы включают:

“Keep it simple, silly” («Придерживайся простоты, тупица»), “keep it short and simple” («Придерживайся простоты и краткости»), “keep it simple and straightforward” («Придерживайся простоты и незамысловатости»), “keep it small and simple” («Придерживайся простоты и малости») and “keep it stupid simple” («Придерживайся глупой простоты»).

В сфере живописи Куанг Хо выступает за простоту.

Однажды он сказал: «Вы можете нарисовать одним мазком целую картину».

Удивительно, как много можно сделать одним мазком кисти.

Винсент ван Гог заявил: «Как трудно быть простым».

Простые системы имеют меньше точек отказа.

Многочисленные исследования снова и снова показывают, что человеческий мозг не оптимизирован для многозадачности, особенно когда вы работаете над сложными и незнакомыми задачами.

Следовательно, необходимо сосредотачиваться на важных вещах, которые приносят наибольшие результаты.

Вспомните о принципе Парето — «80% результатов приносят 20% действий».

Сосредоточенность на основах является ключом к высокой производительности.

Когда проблема кажется сложной, копайте глубже, пока вы не избавите её от всех сложных элементов, и не найдёте простое решение.

Мастера достигают простоты.

Чарльз Мингус однажды сказал: «Делать простое сложным — обычное дело; делать сложное простым, пугающе простым — это искусство».

Как общество, мы обычно стремимся усложнять, однако гении жаждут сделать сложное простым.

Простой подход к жизни

«Любой умный дурак может усложнить и ужесточить всё. Чтобы двигаться в обратном направлении, нужны гениальность и мужество». — Э. Ф. Шумахер

Принцип Бритвы Оккама служит напоминанием о том, что нужно избавиться от сложных принципов, идеологий, систем и ненужных допущений, чтобы освободить место для простой истины, позволяющей эффективно управлять нашей жизнью.

Чего бы вы не хотели достичь в этом году, делайте небольшие шаги и наблюдайте за тем, как сила накопительного эффекта даёт вам потрясающие результаты.

Развивайте микро-привычки.

Микро-привычка — это небольшое, простое действие, которое не требует особой мотивации, однако поможет вам создать привычку, необходимую для достижения великих целей.

Японцы называют этот процесс «кайдзен», или непрерывный, постепенный прогресс.

Кайдзен можно использовать для формирования новых привычек, достижения целей или изменения плохого поведения.

Сделайте шаг назад и подумайте, что для вас является наиболее важным в жизни.

Научитесь тратить время и энергию на важные вещи, которые наполняют вашу жизнь.

Забудьте о сложностях, которые крадут ваше время, и сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение.

Составьте список из трёх важных вещей на на следующие четыре недели или три месяца. Что для вас важнее всего? Что вы цените больше всего?

Упрощение начинается с этих приоритетов.

Посмотрите на то, что происходит в вашей жизни. Начиная от работы и дома и заканчивая хобби и побочными проектами.

Какие из этих вещей делают вас лучше?

Отбросьте всё остальное и сосредоточьтесь на важных вещах.

Вы также можете разделить ваши задачи на те, что должны делать, и те, что хотите делать, и убрать всё остальное.

Или, ещё лучше, составляйте список важных и срочных задач каждую неделю. И сосредоточьтесь на важных действиях вместо того, чтобы реагировать на каждую срочную потребность в вашем времени.

Спросите себя: будут ли эти действия иметь значение завтра, в следующем месяце или даже через год? Сделайте это, чтобы не тратить время на вещи, которые не имеют смысла.

После того как вы определились с ключевыми действиями, организуйте вокруг них свою рутину.

Жизнь становится проще, когда вы получаете удовлетворение и оправдываете свои ожидания.

Примите простоту на собственных условиях.опубликовано econet

