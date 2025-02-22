Брокколи против рака, диабета и жировой болезни печени

Сульфорафан, органическая сера, содержащаяся в брокколи и других крестоцветных овощах, может снизить риск ожирения и стать идеальной заменой или дополнением к метформину при лечении диабета 2 типа.

Брокколи и проростки брокколи обладают мощной противораковой активностью благодаря сульфорафану, природной органической сере и другим хемопротекторным соединениям.

Джозеф Меркола: брокколи, сульфорафан, ожирение и диабет

Исследования показали, что сульфорафан:

Поддерживает нормальное функционирование и деление клеток и действует как иммуностимулятор

Вызывает апоптоз (запрограммированную гибель) клеток рака толстой кишки, простаты, молочной железы и вызванных курением табака клеток рака легких; три порции брокколи в неделю могут снизить риск рака простаты более чем на 60 процентов

Активирует клеточный фактор 2 (Nrf2), транскрипционный фактор, который регулирует окисление и восстановление клеток и способствует детоксикации, а также другие ферменты детоксикации 2 фазы

В частности, было показано, что проростки брокколи помогают детоксикации загрязнителей окружающей среды, таких как бензол. В другом исследовании было обнаружено, что сульфорафан увеличивает экскрецию загрязняющих веществ из воздуха на 61 процент. Фитонутриенты глюкорафанин, глюконастуртиин и глюкобрацицин также способствуют детоксикации

Сокращает количество вредных активных форм кислорода (ROS) на целых 73 процента, снижая тем самым риск воспаления, которое является отличительной чертой рака. Он также снижает уровень С-реактивного белка, маркера воспаления

Уменьшает экспрессию длинных некодирующих РНК в клетках рака предстательной железы, тем самым влияя на микроРНК и снижая способность раковых клеток образовывать колонии на целых 400 процентов

Однако польза для здоровья этого крестоцветного овоща на этом не заканчивается. Исследования показывают, что он может снизить риск возникновения ряда распространенных заболеваний, включая, помимо прочего, артрит, болезнь сердца и заболевание почек. Совсем недавно были отмечены его положительные воздействия на ожирение и диабет 2 типа.

Сульфорафан помогает сократить риск ожирения

Исследования на животных показывают, что сульфорафан можно использовать в качестве средства контроля веса. Мыши, получавшие диету с высоким содержанием жиров и сульфорафаном, набирали вес со скоростью, которая была на 15 процентов медленнее, чем те, которые получали ту же диету без добавки сульфорафана.

Они также набрали на 20% меньше висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов, что особенно опасно для здоровья. Были обнаружены два различных механизма, стоящих за этими эффектами

Во-первых, было обнаружено, что сульфорафан ускоряет окрашивание тканей в бурый. Бурый жир — это полезный тип жира, который на самом деле помогает вам оставаться стройным. Это выделяющий тепло тип жира, который сжигает энергию, а не хранит ее

Сульфорафан также уменьшил количество кишечных бактерий семейства Desulfobivrionaceae. Известно, что эти бактерии продуцируют токсины, которые способствуют метаболической эндотоксемии и ожирению

Брокколи в лечении диабета

Результаты шведского исследования показывают, что сульфорафан также может быть полезен при лечении диабета, снижая уровень глюкозы в крови и улучшая экспрессию генов в печени. Как сообщает Medical News Today:

«Хотя существуют лекарства, такие как метформин, которые могут помочь людям с диабетом 2 типа контролировать уровень глюкозы в крови, [докторант Анника] Аксельссон и команда отмечают, что некоторые пациенты не могут их принимать из-за их серьезных побочных эффектов, которые включают повреждение почек.

Таким образом, существует необходимость в более безопасных альтернативах. Может ли сульфорафан удовлетворить эту потребность? Чтобы ответить на этот вопрос, Аксельссон и ее коллеги создали генетическую сигнатуру для диабета 2 типа, основанную на 50 генах, связанных с этим заболеванием. Затем исследователи применили ее к публичным данным об экспрессии генов.

Это позволило им оценить влияние более 3800 соединений на изменения экспрессии генов в клетках печени, связанных с диабетом 2 типа. Команда обнаружила, что сульфорафан - химическое соединение, присутствующее в крестоцветных овощах, включая брокколи, брюссельскую капусту, капусту и кресс-салат, - продемонстрировал самые сильные эффекты».

Сульфорафан снижает уровень глюкозы у тучных диабетиков, которые плохо его контролируют

В тестах с использованием культивируемых клеток печени было показано, что сульфорафан снижает выработку глюкозы. У крыс-диабетиков соединение улучшило экспрессию генов в печени. Затем они протестировали экстракт проростков брокколи на 97 взрослых с диагнозом диабет 2 типа. Все, кроме трех, также принимали метформин.

Через 12 недель у пациентов с дисрегуляционным диабетом, которые получали суточную дозу экстракта проростков брокколи, содержащего количество сульфорафана, эквивалентное примерно 11 фунтам (5 кг) брокколи, в дополнение к метформину, уровень глюкозы в крови натощак был на 10 процентов ниже, чем в группе плацебо.

Это является достаточно значительным улучшением, чтобы уменьшить риск осложнений, по словам авторов, которые описали эффекты сульфорафана следующим образом:

«Сульфорафан подавлял выработку глюкозы клетками печени путем клеточной транслокации [Nrf2] и снижал экспрессию ключевых ферментов при глюконеогенезе.

Кроме того, сульфорафан обращал вспять признаки болезни в печени животных-диабетиков и уменьшал чрезмерную выработку глюкозы и ее непереносимость на величину, аналогичную метформину. Наконец, сульфорафан, представленный в виде концентрированного экстракта проростков брокколи, снижает уровень глюкозы в крови натощак и гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов с ожирением и дисрегуляционным диабетом 2 типа».

Никакого эффекта не наблюдалось у пациентов, диабет которых уже хорошо регулировался. По мнению авторов, экстракт брокколи может быть хорошим дополнением к метформину, так как эти два соединения снижают уровень глюкозы в крови совершенно по-разному.

В то время как метформин повышает чувствительность клеток к инсулину, увеличивая тем самым клеточное поглощение глюкозы (что снижает уровень в крови), сульфорафан действует, подавляя ферменты печени, которые стимулируют выработку глюкозы.

Для пациентов, которые не переносят метформин, добавка может быть «идеальной заменой». В будущих тестах исследователи будут оценивать влияние сульфорафана на людей с преддиабетом, чтобы увидеть, может ли он помочь предотвратить развитие диабета 2 типа.

Сульфорафан также борется с жировой болезнью печени

Как обсуждалось в недавней записи в блоге Bulletproof, белок Nrf2 связывается с элементом антиоксидантного ответа (ARE), «главным переключателем», который регулирует выработку антиоксидантов и глутатиона в вашем организме. Это помогает объяснить, почему сульфорафан обеспечивает такую мощную защиту от хронических заболеваний, поскольку он активирует Nrf2.

В дополнение к борьбе с диабетом и раком, брокколи может также быть важным пищевым вмешательством при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которой страдают до 25 процентов американцев, включая детей. НАЖБП определяется как чрезмерное накопление жиров в печени при отсутствии значительного употребления алкоголя.

Чрезмерное потребление чистых углеводов, особенно фруктозы из переработанных пищевых продуктов, соды и соков, тесно связано с НАЖБП, которая, если ее не лечить, может повысить риск развития рака печени. Исследования показывают, что жирообразующее и провоспалительное действие фруктозы может быть связано с кратковременным истощением АТФ (форма накопления энергии в химических веществах).

Это, в свою очередь, приводит к образованию мочевой кислоты, которая при чрезмерно высоких уровнях действует как прооксидант внутри ваших клеток. Согласно исследованию на животных, опубликованному в 2016 году, длительное потребление брокколи может снизить ваши шансы на развитие жировой болезни печени, вызванной стандартной американской диетой, за счет снижения в ней уровня триглицеридов.

Другие укрепляющие здоровье соединения в брокколи

Помимо сульфорафана, брокколи содержит несколько других полезных для здоровья питательных веществ и соединений, в том числе:

Клетчатка, которая помогает питать микробиом кишечника, чтобы улучшить работу иммунной системы и снизить риск возникновения воспалительных заболеваний. Клетчатка также активирует ген под названием T-bet, который необходим для выработки иммунных клеток в слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Эти иммунные клетки, называемые врожденными лимфоидными клетками (ILC), помогают поддерживать баланс между иммунитетом и воспалением в вашем организме и вырабатывают интерлейкин-22, гормон, который помогает защитить ваш организм от патогенных бактерий. ILC даже помогают устранить раковые поражения и предотвратить развитие рака кишечника и других воспалительных заболеваний.

Глюкорафанин , предшественник глюкозинолата сульфорафана, который влияет на канцерогенез и мутагенез. По сравнению со зрелой брокколи, проростки могут содержать в 20 раз больше глюкорафанина.

Фенольные соединения, включая флавоноиды и фенольные кислоты, которые обладают мощной способностью устранять вредные свободные радикалы и подавлять воспаление, что снижает риск возникновения таких заболеваний, как астма, диабет 2 типа и болезни сердца.

Один из способов, с помощью которых фенольные соединения замедляют развитие болезни, заключается в защите от инфекции, сильнее всего за счет устранения АФК, связанной с атеросклерозом и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Дииндолилметан (DIM) — Ваше тело вырабатывает DIM, когда оно расщепляет крестоцветные овощи. Как и многие другие соединения в брокколи, DIM продемонстрировал множество потенциальных преимуществ, включая укрепление вашей иммунной системы и помощь в профилактике или лечении рака.

Никотинамидмононуклеотид (NMN), фермент, участвующий в производстве никотинамидадениндинуклеотида (NAD), соединения, задействованного в работе митохондрий и энергетическом обмене. NAD может замедлить связанное с возрастом ухудшение здоровья, восстанавливая метаболизм до более молодого уровня.

Предыдущие исследования показали, что с возрастом ваше тело теряет способность создавать НАД - эффект, который, как считается, связан с хроническим воспалением или является его результатом. Исследования также показали, что принимать NAD напрямую неэффективно.

Вместо этого лучше взять его предшественник, NMN, который содержится в брокколи, огурцах, капусте, авокадо и других зеленых овощах. Оказавшись в вашей системе, NMN быстро преобразуется в NAD.

Когда вы едите сырую зрелую брокколи, вы получаете только 12 процентов от общего содержания сульфорафана, теоретически доступного в расчете на родительское соединение. Вы можете увеличить это количество и действительно максимизировать способность брокколи бороться с раком, правильно приготовив ее.

В видео выше профессор Эмерита Элизабет Джеффри, бывший исследователь пищевых механизмов профилактики рака в Университете Иллинойса, подробно это обсуждает и приходит к выводу, что приготовление брокколи на пару в течение трех-четырех минут является идеальным способом приготовления. Не держите ее в пароварке дольше пяти минут.

Приготовление соцветий брокколи на пару в течение трех-четырех минут оптимизирует содержание сульфорафана за счет избавления от эпитиоспецифического, чувствительного к нагреванию серосодержащего белка, который инактивирует сульфорафан, при этом сохраняя фермент мирозиназу, которая превращает глюкорафанин в сульфорафан. Без этого вы не можете получить сульфорафан.

Варка или приготовление в микроволновой печи брокколи дольше минуты НЕ рекомендуется, так как это разрушит большую часть мирозиназы. Если вы хотите варить брокколи, бланшируйте ее в кипящей воде не более 20-30 секунд, затем погрузите в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.

Добавление горчичного зерна может еще больше увеличить содержание сульфорафана

Содержание сульфорафана можно дополнительно оптимизировать, добавляя в него пищу, содержащую мирозиназу. Продукты, содержащие этот важный фермент, включают:

Горчичное семя

Редис дайкон

Васаби

Руккола

Салат "коул-слоу"

Добавление пищи, богатой мирозиназой, особенно важно, если вы не готовите на пару и не бланширете сырую брокколи. Например, замороженная брокколи обычно содержит уменьшенное количество мирозиназы, так как она уже бланшировалась в процессе обработки.

Ее дальнейшее кипячение или приготовление в микроволновой печи может легко привести к тому, что в ней не останется сульфорафана. Поэтому, если вы используете замороженную брокколи, обязательно добавьте в нее продукт, содержащий мирозиназу (см. список выше).

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Если вы предпочитаете сырую пищу, вам лучше есть сырые проростки вместо зрелой брокколи, поскольку они являются гораздо более мощным источником сульфорафана.

Исследования показывают, что трехдневные проростки брокколи содержат в 50 раз больше противораковых соединений, обнаруженных в зрелой брокколи, включая сульфорафан. Эта плотность питательных веществ означает, что вы можете есть гораздо меньше, при этом максимизируя приносимую ими пользу.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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