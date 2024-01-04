Бронхит: домашние средства для лечения

Заболевание бронхит характеризуется мучительным кашлем (сухим или с отделением мокроты). Если бронхит не лечить, он переходит в хроническую форму. При этой проблеме важно уделить внимание пищевому рациону. Какие витамины, минералы и другие добавки помогут избавиться от недуга?

Бронхит - это воспаление слизистой оболочки бронхов. Это вызвано различными бактериями и вирусами, длительным стрессом, загрязненной атмосферой.

Что полезно знать о бронхите

Симптомы бронхита

Непрекращающийся кашель;

избыток бронхиальной слизи;

в первое время - сухой раздражающий кашель, который переходит в приступы кашля с выделением прозрачной белой, желтоватой, зеленой слизи;

прочие признаки бронхита: боль в горле, утомляемость, одышка, стесненное чувство в груди, хрипы при дыхании;

при остром бронхите возможны высокая температура, озноб, головная боль, боль в мышцах;

у маленьких детей возможна рвота при кашле.

Хронический бронхит: причины

Курение ,

, загрязненная атмосфера,

климат (холодный и влажный воздух),

частые ОРВИ,

стресс.

Хронический бронхит развивается, если человек систематически страдает острым бронхитом.

Средства для сопутствующей терапии бронхита

Витамины

Вит-н А – оберегает легочную ткань.

Вит-ны комплекса В - укрепляют нервную систему.

Вит-н С - нейтрализует свободные радикалы, пагубно влияющие на клетки, ДНК и иммунитет.

Вит-н Е – способствует поступлению кислорода в легкие.

Микроэлементы

Магний (Mg) – важен для функции легких. Mg снимает напряжение мышц, следовательно, снимается напряжение в легких.

Селен (Se) - антиоксидант.

Цинк (Zn) - активирует иммунную защиту.

Добавки

Жирные кислоты омега-3 (в рыбьем жире), обеспечивают работу иммунитета.

Коэнзим Q10 - обеспечивает кислородное питание клеток.

Молочнокислые бактерии - восстанавливают микрофлору, нарушенную при терапии антибиотиками.

Детоксикационные продукты - очищают организм от токсичных веществ, тяжелых металлов.

Биофлавоноиды - активируют витамин С.

Чеснок - оказывает противовирусный эффект.

Пищевой рацион

Правильное питание

фрукты, овощи

лук, чеснок

цельнозерновые

орехи, семечки

жирные сорта рыбы

горчица

имбирь

горькие продукты (одуванчик, какао, клюква, кофе, цедра, редис, крестоцветные)

Неправильное питание

Сахаросодержащие продукты - сахар при окислении провоцирует воспаление.

Молокопродукты - увеличивают выработку слизи в дыхательных путях.

Животные жиры - способствуют формированию воспалительных соединений.

Лекарственные растения

Иссоп. Чай при кашле: 1 ч. ложка иссопа на чашку кипятка, завариваем 15 мин. и пьем.

Зверобой. Чай при кашле: 1 ч. ложка травы на чашку кипятка, завариваем 15 мин. и пьем. Облегчает состояние при бронхите, пневмонии. Если болит горло - полоскать экстрактом зверобоя: 1 ст. ложка растения на чашку кипятка, завариваем 30 минут и полощем горло.

Чай при кашле: 1 ч. ложка травы на чашку кипятка, завариваем 15 мин. и пьем. Облегчает состояние при бронхите, пневмонии. Если болит горло - полоскать экстрактом зверобоя: 1 ст. ложка растения на чашку кипятка, завариваем 30 минут и полощем горло. Мать-и-мачеха – способствует разжижению мокроты. При мучительном кашле поможет напиток: 1 крупный лист на чашку кипятка, завариваем 10 мин. Пьем теплым. Если болит горло, прикладываем к горлу на ночь лист растения и завязываем шарфом.

Исландский мох - препараты с этим компонентом оказывают противовоспалительный, антимикробный, билиарный эффект. Настой помогает при туберкулезе, воспалении легких, коклюше, хроническом бронхите. Принимаем 1 - 1,5 мл настойки трижды в сутки.опубликовано econet

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