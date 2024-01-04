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Бронхит: домашние средства для лечения

Источник: Econet 04 января 2024 6160
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Заболевание бронхит характеризуется мучительным кашлем (сухим или с отделением мокроты). Если бронхит не лечить, он переходит в хроническую форму. При этой проблеме важно уделить внимание пищевому рациону. Какие витамины, минералы и другие добавки помогут избавиться от недуга?

Бронхит: домашние средства для лечения

Бронхит - это воспаление слизистой оболочки бронхов. Это вызвано различными бактериями и вирусами, длительным стрессом, загрязненной атмосферой.

Что полезно знать о бронхите

Симптомы бронхита

  • Непрекращающийся кашель;
  • избыток бронхиальной слизи;
  • в первое время - сухой раздражающий кашель, который переходит в приступы кашля с выделением прозрачной белой, желтоватой, зеленой слизи;
  • прочие признаки бронхита: боль в горле, утомляемость, одышка, стесненное чувство в груди, хрипы при дыхании;
  • при остром бронхите возможны высокая температура, озноб, головная боль, боль в мышцах;
  • у маленьких детей возможна рвота при кашле.

Хронический бронхит: причины

  • Курение,
  • загрязненная атмосфера,
  • климат (холодный и влажный воздух),
  • частые ОРВИ,
  • стресс.

Хронический бронхит развивается, если человек систематически страдает острым бронхитом. 

Бронхит: домашние средства для лечения

Средства для сопутствующей терапии бронхита  

Витамины

  • Вит-н А – оберегает легочную ткань.
  • Вит-ны комплекса В - укрепляют нервную систему.
  • Вит-н С - нейтрализует свободные радикалы, пагубно влияющие на клетки, ДНК и иммунитет.
  • Вит-н Е – способствует поступлению кислорода в легкие.

Микроэлементы

  • Магний (Mg) – важен для функции легких.  Mg снимает напряжение мышц, следовательно, снимается напряжение в легких.
  • Селен (Se) - антиоксидант.
  • Цинк (Zn) - активирует иммунную защиту.

Бронхит: домашние средства для лечения

Добавки

  • Жирные кислоты омега-3 (в рыбьем жире), обеспечивают работу иммунитета.
  • Коэнзим Q10 - обеспечивает кислородное питание клеток.
  • Молочнокислые бактерии - восстанавливают микрофлору, нарушенную при терапии антибиотиками.
  • Детоксикационные продукты - очищают организм от токсичных веществ, тяжелых металлов.
  • Биофлавоноиды - активируют витамин С.
  • Чеснок - оказывает противовирусный эффект.

Пищевой рацион

Правильное питание

  • фрукты, овощи
  • лук, чеснок
  • цельнозерновые
  • орехи, семечки
  • жирные сорта рыбы
  • горчица
  • имбирь
  • горькие продукты (одуванчик, какао, клюква, кофе, цедра, редис, крестоцветные)

Неправильное питание

  • Сахаросодержащие продукты - сахар при окислении провоцирует воспаление.
  • Молокопродукты - увеличивают выработку слизи в дыхательных путях.
  • Животные жиры - способствуют формированию воспалительных соединений.

Лекарственные растения

  • Иссоп. Чай при кашле: 1 ч. ложка иссопа на чашку кипятка, завариваем 15 мин. и пьем.
  • Зверобой.  Чай при кашле: 1 ч. ложка травы на чашку кипятка, завариваем 15 мин. и пьем. Облегчает состояние при бронхите, пневмонии. Если болит горло - полоскать экстрактом зверобоя: 1 ст. ложка растения на чашку кипятка, завариваем 30 минут и полощем горло.
  • Мать-и-мачеха – способствует разжижению мокроты. При мучительном кашле поможет напиток: 1 крупный лист на чашку кипятка, завариваем 10 мин. Пьем теплым. Если болит горло, прикладываем к горлу на ночь лист растения и завязываем шарфом.  
  • Исландский мох - препараты с этим компонентом оказывают противовоспалительный, антимикробный, билиарный эффект. Настой помогает при туберкулезе, воспалении легких, коклюше, хроническом бронхите. Принимаем 1 - 1,5 мл настойки трижды в сутки.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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